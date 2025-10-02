ETV Bharat / bharat

అంటరానితనం నిర్మూలనకు మహాత్ముడి కృషి- మఠంలో గాంధీ విగ్రహం ప్రతిష్ఠ- మరో గ్రామంలో ఆరాధ్యదైవంగా బాపూజీ

రాయ్​పుర్​లోని ఓ మఠంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ప్రతిష్ఠ- గాంధీ జయంతి నాడు పూజలు

Gandhi Statue In Monastery
Gandhi Statue In Monastery (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 2:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Gandhi Statue In Monastery : ఆంగ్లేయుల బానిస సంకెళ్ల నుంచి భారతదేశానికి విముక్తి కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు మహాత్మా గాంధీ. దేశానికి స్వేచ్ఛావాయువను అందించడం కోసం తీవ్రంగా కృషి చేశారు. అందుకే ఆయన్ను జాతిపితగా అభివర్ణిస్తారు. అక్టోబరు 2న మహాత్ముడి జయంతి. ఈ సందర్భంగా ఛత్తీస్​గఢ్​లోని బెతుసావ్ మఠంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఈ క్రమంలో ఈ మఠం చరిత్ర ఏంటి? గాంధీ అక్కడకు ఎప్పుడైనా వచ్చారా? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

అంటరానితనం నిర్మూలనకు గాంధీ కృషి
రాయ్​పుర్​లో ఉన్న జైతుసావ్ మఠంలో మహాత్ముడు 1933 నవంబర్ 22-28 బస చేశారు. ఆ సమయంలో గాంధీ అంటరానితన నిర్మూలన గురించి చర్చించారు. స్వాతంత్ర్య సమరయోధులతో సమావేశాలు నిర్వహించారు. జాతిపిత తమ మఠానికి రావడంతో కొన్నాళ్ల క్రితం ఈ స్థలాన్ని గాంధీ సదన్ కోసం కేటాయించారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మునుపటి విగ్రహం దెబ్బతింది. అందుకే గాంధీ చరఖాను తిప్పుతున్నట్లు ఉన్న కొత్త విగ్రహాన్ని గాంధీ సదన్​లో ఏర్పాటు చేశారు.

Gandhi Statue In Monastery
జైతుసావ్ మఠం (ETV Bharat)

అంటరానితనాన్ని నిర్మూలించడానికి గాంధీజీ ఒక దళిత యువతిని బావి నుంచి నీరు తీసి ప్రజలపై చల్లమని ఆదేశించారని జైతుసావ్ మఠం కార్యదర్శి మహేంద్ర కుమార్ అగర్వాల్ తెలిపారు. గాంధీజీ సందర్శన తర్వాత ఈ ప్రదేశానికి గాంధీ భవన్ అని స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు మహంత్ లక్ష్మీ నారాయణ్ దాస్ పేరు పెట్టారని వెల్లడించారు. "ప్రతి ఏటా అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి నాడు ఉదయం శ్లోకాలు పాడటం, పుష్పాలు సమర్పించడం ద్వారా గాంధీజీకి నివాళులు అర్పిస్తాం. గాంధీ జయంతి నాడు స్కౌట్ గైడ్ సిబ్బంది కూడా ఇక్కడకు వచ్చి పుష్పాలు అర్పిస్తారు. రాయ్​పుర్​లో గాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసిన మొదటి మఠం ఇదే. మహాత్ముడు ఈ మఠాన్ని రెండుసార్లు సందర్శించారు. ఇక్కడ స్వాతంత్ర్య సమరయోధులతో సమావేశాలు కూడా నిర్వహించారు." అని మహేంద్ర కుమార్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.

Gandhi Statue In Monastery
జైతుసావ్ మఠంలో ఉన్న గాంధీ విగ్రహం (ETV Bharat)

చరిత్రకారులు ఏమన్నారంటే?
మహాత్ముడు 1933 నవంబర్ 22-28 వరకు రాయ్​పుర్​లో పర్యటించారని చరిత్రకారుడు డాక్టర్ రామేంద్రనాథ్ మిశ్రా తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆయన అంటరానితనం నిర్మూలనకు సంబంధించిన పర్యటనకు బయలుదేరారని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీనినే అంటరానితనం నిర్మూలన ఉద్యమం అని పిలుస్తామన్నారు. గాంధీజీ విగ్రహం జైతుసావ్ మఠంలో ఉందని చెప్పారు.

మహాత్ముడికి గుడి- నిత్య పూజలు అందుకున్న గాంధీ
ఒడిశాలోని సంబల్​పుర్‌ సమీపంలో ఉన్న భటారా అనే చిన్న గ్రామం దేశంలోనే ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. అక్కడ ప్రజలు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి గుడి కట్టారు. అందులో గాంధీ 3.5 అడుగుల కంచు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తున్నారు. మహాత్ముడి ఆదర్శాలు, సిద్ధాంతాలను స్మరణ చేసుకుంటున్నారు. ఈ ఆలయాన్ని ఓ దళితుడు నిర్మించడం ఓ విశేషమైతే, ఆ కోవెల్లో పనిచేసేవారంతా అదే సామాజికవర్గానికి చెందినవారు కావడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఈ ఆలయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం.

GANDHI TEMPLE IN SAMBALPUR
సంబల్​పుర్​లో గాంధీ గుడి (ETV Bharat)

దళితులే పూజలు
సంబల్​పుర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో భతారా గ్రామం ఉంది. అక్కడ నిర్మించిన గాంధీ గుడి ముందు అశోక స్తంభం ఉంది. ఆలయ ప్రధాన ద్వారం పైభాగంలో భారతమాత త్రివర్ణం పతాకం పట్టుకుని ఉంది. గుడి లోపల గాంధీజీ విగ్రహం ఉండగా, ఆ పక్కనే స్వాతంత్ర సమరయోధులైన సుభాశ్ చంద్రబోస్, అంబేడ్కర్ ఫొటోలు ఉన్నాయి. పూరీ జగన్నాథ్ విగ్రహం కూడా అక్కడ ఉంది. సాధారణంగా ఆలయాల్లో బ్రాహ్మణులు పూజలు చేస్తారు. కానీ భటారాలోని గాంధీ మందిరం ప్రత్యేకమైనది. ఇక్కడ గ్రామంలోని హరిజనులు పూజలు చేస్తారు.

GANDHI TEMPLE IN SAMBALPUR
సంబల్​పుర్​లో గాంధీ గుడి (ETV Bharat)

మాజీ ఎమ్మెల్యే నిర్మించిన గుడి
ఈ గాంధీ ఆలయాన్ని రెడ్‌ హాఖోల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే అభిమన్యు కుమార్ నిర్మించారు. అభిమన్యు చిన్నతనంలో మహాత్ముడు 1928లో సంబల్‌ పుర్​ను సందర్శించారు. అప్పుడు బలిబంధలో బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. అభిమన్యు గాంధీ ప్రసంగం విని ఆకర్షితులయ్యారు. బాపూజీ సూత్రాలు, ఆదర్శాలతో ప్రేరణ పొందారు. గాంధీని దేవుడిగా భావించి, ఆయన కోసం ఒక ఆలయాన్ని నిర్మిస్తానని తన మనసులో అనుకున్నారు. అభిమన్యు రెడ్‌ హాఖోల్ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత గాంధీకి గుడిని నిర్మించారు.

గుడిని ప్రారంభించిన సీఎం
1972 మార్చి 23న అప్పటి ఉత్తరాంచల్ ఆర్డీసీ రవీంద్ర నాథ్ మొహంతి ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి పునాది రాయి వేశారు. తరువాత 1974లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నందిని శతపతి ఈ గుడిని ప్రారంభించారు. ఆ రోజు నుంచి గాంధీజీ ఈ ఆలయంలో పూజలు అందుకుంటున్నారు. గాంధీ ఆలయ నిర్మాత అభిమన్యు కుమార్ 2020 జులైన 26న 98 ఏళ్ల వయసులో మరణించారు. ఆ తర్వాత గ్రామస్థులు ఈ గుడి నిర్వహణను చూసుకుంటున్నారు.

మరోవైపు తన తండ్రి గాంధీజీకి గుడి నిర్మించడంపై అభిమన్యు కుమార్ కుమారుడు ప్రమోద్ రంజన్ కుమార్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు."మహాత్మా గాంధీ సంబల్​పుర్​కు వచ్చినప్పుడు నా తండ్రి చిన్న పిల్లవాడు. గాంధీ ప్రసంగం విని ఆయన సూత్రాలు, ఆదర్శాలతో ప్రేరణ పొందారు. ఈ క్రమంలో గాంధీ కోసం ఒక గుడి కట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దేశంలో గాంధీని దేవుడిలా పూజించే ఒకే ఒక్క ఆలయం నిర్మించినందుకు గర్వంగా ఉంది. కాబట్టి దీనిని మెరుగుపర్చి పర్యటక కేంద్రంగా మార్చాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం." అని ప్రమోద్ రంజన్ కుమార్ తెలిపారు.

మెయింటెన్ చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్
రాజకీయ నాయకులు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ అధికారులు గాంధీ జయంతి, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, రిపబ్లిక్ డే నాడు మాత్రమే గాంధీ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మరెప్పుడూ కనిపించరని అంటున్నారు. మరోవైపు, ఈ ఆలయం సమీపంలో డ్రైనేజీ సమస్యలు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు. వాటిని మెరుగుపర్చాలని డిమండ్ చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHATMA GANDHI STATUE IN MONASTERYMAHATMA GANDHI TEMPLE IN ODISHAGANDHI MANDIR ODISHAGANDHI TEMPLE IN SAMBALPURGANDHI STATUE IN MONASTERY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.