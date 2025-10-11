భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగ్గా భారత్- అఫ్గాన్ సంబంధాలు: ముత్తాఖీ
ఇండియా- అఫ్గాన్ సంబంధాలపై తాలిబాన్ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు- ఏమన్నారంటే?
Published : October 11, 2025 at 4:13 PM IST
India Afghanistan Relations : భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ సంబంధాలు భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయని అఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆమిర్ ఖాన్ ముత్తాఖీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. భారత పర్యటనలో ఉన్న ముత్తాఖీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహారాన్పుర్లోని దారుల్ ఉలూమ్ దేవ్బంద్ను శనివారం సందర్శించారు. అక్కడ ఆయనకు ఘనస్వాగతం లభించింది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐతో ఇండియా-అఫ్గాన్ సంబంధాలు గురించి వ్యాఖ్యానించారు. ఇరుదేశాల సంబంధాల ఉజ్వల భవిష్యత్తును కలిగి ఉంటాయన్నారు.
'నాకు స్వాగతం పలికిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు'
"ఉలేమా, ఆ ప్రాంత ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని నాకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఇప్పటి వరకు ప్రయాణం చాలా బాగుంది. దారుల్ ఉలూమ్ ప్రజలు మాత్రమే కాదు. ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. నాకు ఆత్మీయ స్వాగతం పలికినవారందరికీ కృతజ్ఞుడిని. భారత్-అఫ్గాన్ సంబంధాలు భవిష్యత్తులో మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయి" అని అఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఆమిర్ ఖాన్ ముత్తాఖీ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh | Afghan FM Amir Khan Muttaqi says, " the journey has been very good so far. not just the people of darul uloom, but all people of the area have come here. i am grateful to them for the warm welcome they extended to me... i am thankful to the… pic.twitter.com/TQ7dUwRqPU— ANI (@ANI) October 11, 2025
తాజ్మహల్ సందర్శన సైతం
భారత పర్యటనలో ఉన్న ముత్తాఖీ శనివారం ఉదయం ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహరాన్పుర్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఉన్న దారుల్ ఉలూమ్ దేవ్బంద్ను సందర్శించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆయన ఒక బహిరంగ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తారని దారుల్ ఉలూమ్ దేవబంద్ ఇన్ఛార్జ్ తెలిపారు. అలాగే తాజ్మహల్ను సైతం సందర్శించనున్నారు. కాగా, దారుల్ ఉలూమ్ దేవబంద్ అనే ఇస్లామిక్ సెమినరీ భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్లామిక్ పండితులను తయారు చేసింది. ఈ సెమినరీని 1800ల చివరలో సయ్యద్ ముహమ్మద్ అబిద్, ఫజ్లుర్ రెహమాన్ ఉస్మాయ్, మహతాబ్ అలీ దేవబంది సహా మరికొందరు స్థాపించారు.
తొలిసారి భారత పర్యటనకు తాలిబన్ మంత్రి
దాయాది దేశం పాకిస్థాన్తో ఘర్షణల వేళ అఫ్గానిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి ముత్తాఖీ గురువారం భారత్ పర్యటనకు విచ్చేశారు. శుక్రవారం విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్తో భేటీ అయి పలు అంశాలపై చర్చించారు. ముత్తాఖీ పర్యటన భారత్, అఫ్గాన్ మధ్య బలోపేతం అవుతున్న దౌత్య సంబంధాలను ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఆర్థిక, భద్రత, సాంస్కృతిక సహకారంపై దృష్టి సారించడం, భారత్ -అఫ్గాన్ మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ముత్తాఖీ ఇండియా పర్యటనకు వచ్చారు. భారత్ అఫ్గాన్ అభివృద్ధిలో గణనీయమైన పెట్టుబడిదారుగా ఉంది. ముత్తాఖీ పర్యటన ద్వారా ఇరుదేశాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులను పెంచే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు.
జైశంకర్ తో భేటీ
భారత పర్యటనలో ఉన్న ముత్తాఖీ అక్టోబర్ 10న విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్తో భేటీ అయ్యి, వివరణాత్మక చర్చలు జరిపారు. ఈ క్రమంలో ఇరువురు మంత్రులు పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న విస్తృత అంశాలపై, అలాగే ప్రాంతీయ పరిణామాలపై చర్చించారు. అభివృద్ధి సహకార ప్రాజెక్టులలో, ముఖ్యంగా ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలు, నిర్మాణ రంగాల్లో అఫ్గాన్కు భారత్ సహకారంపై మాట్లాడుకున్నారు. మరోవైపు, పర్యటకులపై పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండించినందుకు, అలాగే భారత ప్రజలు, ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా నిలిచినందుకు అఫ్గాన్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు జైశంకర్. ఈ క్రమంలో జైశంకర్, ముత్తాఖీ దిల్లీలో ఉమ్మడి ప్రకటన విడుదల చేశారు.
"భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ అఫ్గాన్ ప్రజలతో భారత్కు ఉన్న దీర్ఘకాల స్నేహాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. రెండు దేశాలను మధ్య ఉన్న బలమైన సాంస్కృతిక, చారిత్రక సంబంధాలను హైలైట్ చేశారు. అఫ్గాన్ ప్రజల ఆకాంక్షలు, అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి భారత్ ఎప్పుడూ సహకరిస్తుందని తెలిపారు" అని ముత్తాఖీ ఉమ్మడి ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
2021లో అమెరికా సైన్యం వైదొలగడం వల్ల అఫ్గానిస్థాన్ తాలిబన్లు వశం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత భారత్- అఫ్గాన్ మధ్య సంబంధాలు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నాయి. అయితే అఫ్గాన్ను తాలిబన్లు ఆక్రమించుకున్న తర్వాత ఆ దేశానికి చెందిన మంత్రి భారత్లో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి. అఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి ముత్తాఖీ పలు అంశాలపై జైశంకర్తో చర్చించారు.
