అమెరికా హెచ్‌-1బీ వీసాల కొత్త నిబంధనలను పరిశీలిస్తున్నాం : భారత్‌

అమెరికా హెచ్‌-1బీ వీసాల అంశంపై స్పందించిన భారత్‌

India on H1b Visa
India on H1b Visa (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 7:56 PM IST

1 Min Read
India on H1b Visa : అమెరికా హెచ్‌-1బీ వీసాల ఫీజు పెంపుపై భారత్​ స్పందించింది. అమెరికా తీసుకువచ్చిన కొత్త నిబంధనలపై పరిశీలిస్తున్నట్లు విదేశాంగశాఖ తెలిపింది. వాటి పరిణామాలను అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు చెప్పింది. ఇది ఇరుదేశాల్లోని సంస్థలను ప్రభావితం చేసే అంశమని వెల్లడించింది. అగ్రరాజ్యం నిర్ణయంతో ఎన్నో కుటుంబాలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని తెలిపింది. నిపుణుల రాకపోకల వల్ల రెండు దేశాలకూ పరస్పర లబ్ధి చేకూరుతోందని అభిప్రాయపడింది. సున్నిత అంశాలపై విధాన నిర్ణేతలు ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని సూచించింది.

