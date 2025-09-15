ETV Bharat / bharat

నిరుపేద గ్రామీణ యువకుడి అసాధారణ విజయాలు- 11 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌- అమ్మకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఎస్సై జాబ్‌ను సాధించిన యువకుడు

Naikappa Balappa Naik with a relative after cracking 11 job exams
Naikappa Balappa Naik with a relative after cracking 11 job exams (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 7:59 PM IST

Karnataka Man Got 11 Govt Jobs : ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ ఎంతగా ఉందో మనకు తెలుసు. పదుల సంఖ్యలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడినా, లక్షలాది మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారు. ఇంతటి పోటీని ఎదుర్కొని, ఒక్క జాబ్‌ను సాధించడం అంటే ఆషామాషీ విషయం కాదు. అలాంటిది ఓ యువతేజం, అమ్మకు ఇచ్చిన మాట కోసం అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. ఒకప్పుడు ఇంటర్‌లో ఫెయిలైన ఆయన, 9 ఏళ్లలో ఏకంగా 11 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు. ప్రిపరేషన్‌ను నమ్ముకొని ఈ అసాధారణ విజయాలను అందుకున్న 34 ఏళ్ల నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌పై స్ఫూర్తిదాయక కథనమిది.

అమ్మతో ఆ మాట చెప్పిన బాలప్ప
నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ కర్ణాటకలోని బెళగావి పరిధిలో ఉన్న షిందికుర్బెత్ గ్రామస్థుడు. ఆయన 5 సంవత్సరాల వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయారు. దీంతో మామలు మహాలింగప్ప, సదాశివ్, గంగప్ప అందించిన సాయంతో బాలప్ప నాయక్‌ చదువుకున్నారు. ఈయన చదువుల ఖర్చుల కోసం, వారు తమ కుటుంబాల బంగారాన్ని కూడా తాకట్టు పెట్టారు. ఇంటర్మీడియట్‌లో బాలప్ప నాయక్‌ సైన్స్ కోర్సు (ఎంపీసీ) చేశారు. ఇంటర్ మ్యాథ్స్‌లో ఒకసారి ఫెయిలవడంతో, కొందరు తోటి విద్యార్థులు ఆయన్ను అవమానించేలా మాట్లాడారు. ఈ చేదు అనుభవం నేపథ్యంలో డిగ్రీలో ఆర్ట్స్ గ్రూపు 'బీఏ' (కన్నడ సాహిత్యం)లో బాలప్ప చేరారు. అనంతరం బీఈడీ చేశారు. తదుపరిగా దూర విద్యలో పీజీ (కన్నడ సాహిత్యం) చేశారు. కాలేజీ రోజుల్లో తన తల్లితో బాలప్ప నాయక్‌ ఎప్పుడూ ఒక మాట చెబుతుండేవారు. "అమ్మ నాకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చి తీరుతుంది. మన ఇంటికి ఎర్ర బుగ్గ వాహనాన్ని తీసుకొచ్చి తీరుతా" అని అంటుండేవారు.

Belagavi man Naikappa Balappa Naik clears 11 job exams
11 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సంపాదించిన బంధువులు, స్నేహితులతో నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ (ETV Bharat)

28 ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు విఫలం
తన తల్లికి ఇచ్చిన మాటను నిజం చేయడానికి బాలప్ప నాయక్‌ అహర్నిశలు శ్రమించారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియాకు దూరంగా కాలం గడిపారు. పూర్తిగా పుస్తక పఠనానికే సమయాన్ని కేటాయించారు. 6 నుంచి 12 తరగతుల వరకు టెక్ట్స్ బుక్స్‌ను అర్థం చేసుకుంటూ చదివారు. వివిధ ఉద్యోగ పరీక్షల పాత ప్రశ్నాపత్రాలను అధ్యయనం చేసి, ప్రశ్నలు అడుగుతున్న సరళిపై అవగాహనకు వచ్చారు. తొలుత బాలప్ప నాయక్‌ వరుసగా 28 ఉద్యోగ పరీక్షలు రాశారు. కానీ ఏ ఒక్క దానిలోనూ అనుకున్న ఫలితాన్ని సాధించలేకపోయారు. అయినా నిరాశ చెందకుండా భగీరథ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించారు. ఎట్టకేలకు తదుపరి ప్రయత్నాల నుంచి బాలప్ప నాయక్‌‌‌ ఉద్యోగ విజయాల పరంపర మొదలైంది. 2016లో ఆయనకు సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, కర్ణాటక స్టేట్ రిజర్వ్ పోలీస్ (కేఎస్‌ఆర్‌పీ) కానిస్టేబుల్, రైల్వే గ్రూప్ డీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఈ వరుస విజయాలు సిద్ధించడానికి మూడు నెలల ముందు బాలప్ప నాయక్‌‌ ఒక పూడ్చలేని నష్టాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. తన తల్లిని ఆయన కోల్పోయారు. దీంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించాననే విషయాన్ని స్వయంగా అమ్మకు చెప్పాలనే బాలప్ప చిరకాల కోరిక నెరవేరలేదు. ఈ విషయాన్ని 'ఈటీవీ భారత్' ప్రతినిధికి చెబుతూ ఆయన ఉద్వేగానికి గురయ్యారు.

Naikappa Balappa Naik(M) with family and friends after cracking 11 job exams
బంధువులు, స్నేహితులతో నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ (ETV Bharat)

బాలప్ప సాధించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే!

  • బాలప్ప నాయక్‌ 2016లో సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, కర్ణాటక స్టేట్ రిజర్వ్ పోలీస్ (కేఎస్‌ఆర్‌పీ) కానిస్టేబుల్, రైల్వే గ్రూప్-డి ఉద్యోగాలను సాధించారు. అయితే సివిల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగంలో చేరారు.
  • బెళగావి జిల్లాలోని పోలీస్ టెక్నికల్ విభాగంలో నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన ఉద్యోగం చేశారు.
  • 2020లో కన్నడ ఉపాధ్యాయుడిగా జాబ్ వచ్చింది. దీంతో అందులో చేరారు.
  • తదుపరిగా ఫస్ట్ డివిజన్ అసిస్టెంట్, పలు ప్రభుత్వ హాస్టళ్ల వార్డెన్ పోస్టులకు బాలప్ప నాయక్‌ ఎంపికయ్యారు.
  • ప్రస్తుతం ఆయన కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి చెందిన డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌లేషన్‌లో గ్రూప్-బి అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు.
  • 2021లో కర్ణాటక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన పోలీస్ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (పీఎస్ఐ) పరీక్షలో బాలప్పకు 125వ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇటీవలే దీని ఫలితాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. త్వరలో ఆయన సివిల్ పీఎస్‌ఐ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
  • మొత్తంగా ఇప్పటివరకు 11 వేర్వేరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఎంపికై బాలప్ప అందరితో అదుర్స్ అనిపించారు.

అమ్మకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నా
"నేను మా అమ్మకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నాను. అమ్మకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఎర్ర బుగ్గ వాహనాన్ని ఎక్కే స్థాయికి ఎదిగాను. 2016లో నాకు మొట్టమొదటి గవర్నమెంట్ జాబ్ పోస్టింగ్ రావడానికి 3 నెలల ముందే మా అమ్మ చనిపోయింది. అమ్మకు ఇచ్చిన మాట కోసమే నేను కష్టపడి ఉద్యోగ పరీక్షలకు ప్రిపేరయ్యాను. సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్నాను. ప్రతీ నిమిషాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నాను. అందుకే 2016 నుంచి ఇప్పటివరకు 11 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించగలిగాను. ఇందుకోసం నేను డజన్ల కొద్దీ ఉద్యోగ పరీక్షలు రాయాల్సి వచ్చింది. ఉద్యోగ పరీక్షలకు ప్రిపేరయ్యే వారు ప్రతీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ప్రసిద్ధ రచయితల పుస్తకాలను చదవాలి. పాత ప్రశ్నాపత్రాల సరళిని నిశితంగా పరిశీలించాలి. సరైన ఫలితం రాకున్నా నిరాశపడొద్దు. ఓటమిని అంగీకరించకండి. వైఫల్యాలు విజయానికి మెట్లు అని గుర్తుంచుకోండి" అని 'ఈటీవీ భారత్'తో నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ చెప్పారు.

Naikappa Balappa Naik(2nd from left) with family and friends after cracking 11 job exams
బంధువులు, స్నేహితులతో నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ (ETV Bharat)

పెళ్లయ్యాక కూడా బాలప్ప ప్రిపరేషన్‌లో వేగం తగ్గలేదు
"బాలప్ప నాయక్‌ పట్టుదలకు మారుపేరు. అతడి స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు ఇదే విషయాన్ని పదేపదే మాతో చెబుతుంటారు. బాలప్పకు కొన్నేళ్ల క్రితమే పెళ్లయింది. పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అయినా ఉద్యోగ పరీక్షల ప్రిపరేషన్‌లో ఆయన అస్సలు అలసత్వాన్ని ప్రదర్శించలేదు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో వరుస ఓటములు ఎదురైనా, ఆశను వదులుకోలేదు" అని బాలప్ప నాయక్‌ సోదరి భారతి చెప్పారు.

Naikappa Balappa Naik seen in a poster after clearing 11 jobs exams
పోస్టర్​లో నాయకప్ప బాలప్ప నాయక్‌ (ETV Bharat)

