డబ్బులేక చదువుకు గుడ్ బై- అత్తవారింట్లో కష్టాలు- కట్​ చేస్తే పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్​ జాబ్- అంజు యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

కష్టాల నుంచి విజయం వైపు- RPS అధికారిణి అంజు యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

RPS Anju Yadav Success Story
RPS Anju Yadav Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 7:03 PM IST

RPS Anju Yadav Success Story : మనం చిన్న చిన్న కష్టాలకే నిరాశ చెంది అనుకున్న ఆశయం వైపునకు అడుగులు వేయకుండా వెనుదిరుగుతాం. చిన్న సమస్యలకే నిస్పృహతో డీలా పడిపోతాం. అయితే రాజస్థాన్​కు చెందిన ఓ మహిళ ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అత్తవారింట్లో సమస్యలు ఇలా ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా చివరికి తాను అనుకున్నది సాధించారు. కష్టాలను ఎదురొడ్డి రాజస్థాన్ పోలీస్ సర్వీస్ (ఆర్​పీఎస్) 55వ బ్యాచ్ ప్రొబేషనర్ అధికారిణి అయ్యారు. ఇప్పుడు ఈటీవీ భారత్​కు ఆర్​పీఎస్ అధికారిణి అంజు యాదవ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. తన జీవితంలో కీలక ఘట్టాలను, విజయగాథను ఆమె పంచుకున్నారు.

ఆర్థిక కష్టాలను ఎదురొడ్డి
హరియాణా నార్నాల్ జిల్లాలోని ధోలేరా అనే చిన్న గ్రామంలో రైతు కుటుంబంలో అంజు యాదవ్ జన్మించారు. గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత నార్నాల్‌ లోని ప్రభుత్వ బాలికల కళాశాలలో చేరారు. అయితే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేక ఆమె చదువును మానేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత దూరవిద్య ద్వారా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు అంజు యాదవ్.

పెళ్లైనా తప్పని కష్టాలు
అయితే రాజస్థాన్​లోని జైపుర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తితో అంజుకు కొన్నాళ్ల క్రితం వివాహమైంది. ఆ తర్వాత ఆమె జీవితం కష్టతరమైన మలుపు తిరిగింది. ఎందుకంటే అత్తవారింట్లో అంజు ఇంటి పనులకు, పశువులను మేపడానికే పరిమితమయ్యారు. అలాగే అంజు చదువుకు అత్తింటివారు మద్దతివ్వలేదు. అలాంటి కష్ట సమయంలో అంజుకు 2012లో కుమారుడు పుట్టాడు.

RPS Anju Yadav Success Story
ఇంట్లో వంట చేస్తున్న అంజు యాదవ్ (పాత చిత్రం) (ETV Bharat)

"నేను ఇంటర్ చదివేందుకు కాలేజీలో అడ్మిషన్ దొరికొంది. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల చదువును అప్పుడు ఆపేశాను. ఆ తర్వాత చదువును వదులుకోకూడదని నేను దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నాను. అందుకే దూరవిద్య ద్వారా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాను. వివాహం తర్వాత పరిస్థితులు బాగా లేవు. అత్తవారింట్లో నాకు పెద్దగా మద్దతు లేదు. ఇంటి పనులు, పశువుల పెంపకానికి పరిమితమయ్యాను. 2012లో బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత నా జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అప్పుడు నా ముందు రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. సాదాసీదాగా జీవితాన్ని గడిపేయడం, కష్టపడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడం" అని అంజు యాదవ్ తన జీవితంలోని జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు.

నెల రోజుల బిడ్డను కన్నవారి ఇంట్లో వదిలేసి!
అంజుకు బిడ్డ పుట్టాక ఆమె కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నెల రోజుల పసికందును తన తల్లిదండ్రుల వద్ద వదిలిపెట్టి ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో 2016లో మధ్యప్రదేశ్​లోని భిండ్​లోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం, ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ ఉపాధ్యాయ నియామకంలో టీచర్​గా అంజు ఎంపికయ్యారు. దిల్లీలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా టీచర్​గా పోస్ట్ కొట్టారు. అంటే మూడు టీచర్ ఉద్యోగాలు అంజుకు వచ్చాయి.

RPS Anju Yadav Success Story
గవర్నమెంట్ స్కూల్​ పిల్లలతో మాట్లాడుతున్న అంజు యాదవ్ (ETV Bharat)

"వృత్తిపరమైన పురోగతి ఉన్నప్పటికీ నేను సామాజిక నిందలు, వ్యక్తిగత కష్టాలను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాను. ప్రజలు నా తల్లిదండ్రులను, నా కొడుకును కూడా ఎగతాళి చేసేవారు. ప్రతి దశలోనూ ఒడిదొడుకులు ఉండేవి. నాలాంటి చదువుకున్న మహిళలే ఇన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటుంటే, నిరక్షరాస్యుల పరిస్థితి ఏంటనుకున్నాను. నా కొడుకును చాలా మిస్ అయ్యాను. నేను లేకుండా నా కుమారుడి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరిగిపోయాయి. అప్పుడు నా బిడ్డ చాలా బాధపడేవాడు."
- అంజు యాదవ్, ఆర్​పీఎస్​

ఆర్​పీఎస్ జాబ్​తో విమర్శలకు చెక్
జీవితంలో ఎన్ని అవహేళనలు, అవాంతరాలు ఎదురైనా అంజు యాదవ్ ఎప్పుడూ కుంగిపోలేదు. 2021లో రాజస్థాన్ పోలీస్ సర్వీస్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆమె దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కష్టపడి చదివి, ఆర్​పీఎస్ ఎగ్జామ్ పాసై ఉద్యోగం సాధించారు. ఒకప్పుడు ఆమె వెనుక గుసగుసలాడే అదే సమాజం, ఇప్పుడు ఆమె ప్రయాణానికి సెల్యూట్ చేస్తోంది. తన జీవిత పోరాటాలు, అనుభవాలు తనను మరింత బలంగా మార్చాయని అంజు నమ్ముతున్నారు.

RPS Anju Yadav Success Story
గ్రామంలోని దుకాణం వద్ద తన తండ్రి, కొడుకు, ఇతర గ్రామస్తులతో అంజు (ETV Bharat)

'మీ కలను నేరవేర్చుకోవడానికి దృఢంగా ఉండండి'
"నేను మొదట్లో ఉద్యోగాలు సాధించినప్పుడు సమాజంలో నాకు గౌరవం లభించలేదు. నా గ్రామంలోని ప్రజలు పలు రకాల ప్రశ్నలు అడిగేవారు. మహిళలు గుసగుసలాడేవారు. ఆర్​పీఎస్​కు ఎంపికై నేను ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు నాకు ప్రేమ, గౌరవం దక్కుతోంది. ప్రజలు నా తండ్రిని గౌరవిస్తున్నారు. అది నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. గ్రామీణ మహిళలకు తమ కలలను సాకారం చేసుకునే వాతావరణం, స్వేచ్ఛ లేదు. చాలా సామాజిక, ఆర్థిక పరిమితులు ఉన్నాయి. కానీ మీకు ఒక కల ఉంటే, దానిని నెరవేర్చుకోవడానికి దృఢంగా ఉండండి. చదువే మహిళల జీవితాన్ని మారుస్తుంది. సమస్యలు తాత్కాలికమైనవి. వాటితో పోరాడండి. అంకితభావం, క్రమశిక్షణతో కష్టపడి పనిచేయండి. విజయం మీ వెంటే వస్తుంది. అది మీ జీవితాన్ని పూర్తిగా మారుస్తుంది" అని అంజు యాదవ్ పేర్కొన్నారు.

