కటక్లో మళ్లీ హింస- 25మందికి గాయాలు- ఇంటర్నెట్ సేవలు బంద్-36 గంటల కర్ఫ్యూ
ఒడిశాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు- 8మంది పోలీసులతో సహా 25మంది గాయాలు
Published : October 6, 2025 at 8:08 AM IST
Cuttack Violence : ఒడిశాలోని కటక్లో ఇటీవల దుర్గా మాత నిమజ్జన ఊరేగింపలో రెండు వర్గాలు మధ్య ఘర్షణలు జరిగిన తర్వాత మళ్లీ హింసాత్మక ఘటనలతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితి నెలకొంది. ఆదివారం బైక్ ర్యాలీకి అనుమతి నిరాకరించడంతో పోలీసులు, ఓ సంస్థ సభ్యులు ఘర్షణలు తలెత్తాయి. ఈ ఘటనలో 25మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ఎనిమిది పోలీసులు ఉన్నారు. దీంతో ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశారు. 36 గంటలపాటు కర్ఫ్యూ విధించారు.
బైక్ ర్యాలీకి అనుమతి నిరాకరిచడంతో ఈ ఘర్షణలు జరిగాయాని కటక్ పోలీస్ కమిషనర్ సురేశ్ దేవదత్త సింగ్ తెలిపారు'ఆదివారం కటక్లో ఓ సంస్థ ర్యాలీకి అనుమతి కోరింది. కానీ ఉద్రికత్తలు తలెత్తే ప్రమాదం కారణంగా అనుమతి ఇవ్వలేదు. అయినా ఆ సంస్థ ర్యాలీ రావడం వల్ల భద్రతా సిబ్బంది వారికి అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ సంస్థ సభ్యులు ఘర్షణలకు దిగారు. పోలీసులపై రాళ్లుతో దాడి చేశారు. వాహనాలకు నిప్పంటించారు. దీంతో పోలీసులు లాఠీచార్జ్, టియర్ గ్యాస్, రబ్బర్ బుల్లెట్లు ఉపయోగించి గుంపును చెదరగొట్టారు. ఈ దాడిలో 25 మంది గాయపడ్డారు. వారిలో 8 మంది పోలీసులు ఉన్నారు. దుర్గామాత నిమజ్జన సమయంలో జరిగిన రాళ్లదాడిలో గాయపడిన వారిలో ఎవరూ మరణించలేదు. నలుగురు గాయపడగా, ముగ్గురిని అదే రోజు డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఒకరు మాత్రమే ఇంకా చికిత్స పొందుతున్నారు. మరణం జరిగిందన్న రూమర్లు తప్పుడు వార్తలు. వాటిని వ్యాప్తి చేసే వారిపై చర్య తీసుకుంటాం' అని సురేశ్ దేవదత్త సింగ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘర్షణలు కారణంగా అదనపు బలగాలను మోహరించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు. 'ఆదివారం సాయంత్రం ఘర్షలు జరగడం వల్ల ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశాం. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులో ఉంది. సాయంత్రం సమయంలో కొంత ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులు కూడా గాయపడ్డారు. అందుకే నగరంలో 24 గంటల పాటు ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేశాం. తక్షణమే కర్ఫ్యూ అమలు చేశాం. అవసరమైతే మరో 24 గంటలు పొడిగిస్తాం. ఇప్పటికే పది కంపెనీల పోలీసు బలగాలు మెహరించాం.అదనంగా సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ నుంచి మూడు ప్లాటూన్లు కూడా వచ్చాయి. ' అని తెలిపారు.
శాంతి భద్రతలు కాపాడాలని సీఎం విజ్ఞప్తి
ఈ ఘటనపై ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ, మాజీ సీఎం, బిజేడీ అధినేత నవీన్ పట్నాయక్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. కటక్ నగరపు శతాబ్దాల నాటి సంస్కృతిని కాపాడాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 'కటక్ వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన నగరం. ఇది ఐక్యతకు, మత సామరస్యానికి ప్రసిద్ధి. కొందరు దుండగుల చర్యల కారణంగా ఇటీవల శాంతికి భంగం కలిగింది. పరిస్థితిని ప్రభుత్వం నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ' అని సీఎం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు
శనివారం తెల్లవారుజామున కటక్లోని దుర్గా బజార్ ప్రాంతలో నిమజ్జన ఊరేగింపు సమయంలో మొదటిసారిగా హింస చెలరేగింది. అర్ధరాత్రి వేళ పెద్ద శబ్దంతో పాటు పెట్టడంపై స్థానికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఊరేగింపులో ఉన్న వారు ప్రతిఘటించడంతో హింస చెలరేగింది. ఈ గందరగోళంలో కటక్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఖిలారి రిషికేశ్ సహా పలువురు గాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. కటక్ నగరంలో ఆంక్షలు విధించారు. ఆ తర్వాత ఓ సంస్థ ఆదివారం సాయంత్రం బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడంతో మళ్లీ ఉద్రికత్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి.