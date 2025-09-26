ETV Bharat / bharat

27ఏళ్లుగా పిల్లలకు ఫ్రీగా వైద్యం- పెన్షన్ డబ్బులతో క్లినిక్- ఒడిశా పల్లెటూరిలో తెలుగు మహిళ సేవ

డబ్బుల కన్నా ఆత్మ సంతృప్తి మిన్న అంటున్న డాక్టర్ సువర్ణ- సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగివ్వాలనే రూల్‌ను అమలు చేస్తున్న వైద్యురాలు

Free Treatment for Village Children
Free Treatment for Village Children (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 8:45 PM IST

Free Treatment for Village Children : ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్‌ కాగానే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చాలామంది భావిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు, యోగా లాంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలకు కేటాయించే సమయాన్ని పెంచాలని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ 85 ఏళ్ల తెలుగు మహిళామణి డాక్టర్ సువర్ణా దేవి ఇందుకు భిన్నంగా ఆలోచించారు. పిల్లల వైద్యురాలిగా, మెడికల్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్‌గా, పరిశోధకురాలిగా, ఐక్యరాజ్యసమితి యూనిసెఫ్ విభాగానికి కన్సల్టెంట్‌గా సేవలు అందించి 1998లో ఆమె పదవీ విరమణ పొందారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు (గత 27 ఏళ్లుగా) ఒడిశాలోని ఓ గ్రామంలో ఉచిత వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. డాక్టర్ సువర్ణ సిటీలో కాకుండా పల్లెటూరిలో క్లినిక్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు? డబ్బు సంపాదించే అవకాశమున్నా ఉచిత వైద్యసేవకే ఎందుకు మొగ్గుచూపారు? ఏపీలో జన్మించిన ఆమె ఒడిశాలో ఎందుకు స్థిరపడ్డారు? అనే విషయాలకు సమాధానాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒడిశాకు అలా వెళ్లిపోయారు
డాక్టర్ సువర్ణా దేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జన్మించారు. అయితే పెళ్లి తర్వాత ఆమె ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురలోని మెట్టినింటికి వెళ్లి అక్కడే ఎంబీబీఎస్ చేశారు. అనంతరం ఒడిశా రాష్ట్రంలోని కటక్‌లో ప్రభుత్వ డాక్టర్ పోస్ట్ కోసం అప్లై చేసుకున్నారు. ఆమె ప్రయత్నం ఫలించి ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. తొలుత క్యాన్సర్ వార్డుల్లో, తర్వాత పిల్లల వార్డుల్లో డాక్టర్ సువర్ణా దేవి వైద్య సేవలను అందించారు. ఓ వైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే, మరోవైపు పిల్లల వైద్యంపై మూడేళ్ల పీజీ కోర్సు (ఎండీ-పీడియాట్రిక్స్)ను ఆమె పూర్తి చేశారు. విద్యార్హతలు పెరగడంతో మెడికల్ కాలేజీల్లో టీచింగ్ చేసే అవకాశాలు వరించాయి. తొలుత ఒడిశాలోని బుర్లా, కటక్‌లో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీల్లో డాక్టర్ సువర్ణ బోధనా సేవలు అందించారు. విద్యార్థులకు వైద్యశాస్త్ర పాఠాలు చెప్పారు. బ్రహ్మపురాలో ఉన్న మహారాజా కృష్ణ చంద్ర గజపతి మెడికల్ కాలేజీ హాస్పిటల్‌లోనూ ప్రొఫెసర్‌గా, పిల్లల వైద్య నిపుణురాలిగా సేవలు అందించారు.

డాక్టర్ సువర్ణ (ETV Bharat)

'ఇండియన్ చైల్డ్‌హుడ్ సిర్రోసిస్'పై సువర్ణ రీసెర్చ్
మెడికల్ కాలేజీల్లో అధ్యాపకురాలిగా సేవలను అందించే క్రమంలోనే డాక్టర్ సువర్ణా దేవి రీసెర్చ్ వర్క్‌ను మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో ప్రాణాంతకంగా మారిన పలు పిల్లల వ్యాధులపై ఆమె పరిశోధనలు చేశారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ కాన్పూర్‌లోని 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్' ఫెలోషిప్​ను డాక్టర్ సువర్ణా దేవి అందుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా 'ఇండియన్ చైల్డ్‌హుడ్ సిర్రోసిస్' అనే వ్యాధిపై లోతుగా రీసెర్చ్ చేసి సమగ్ర అధ్యయన నివేదికను 'సీఎస్‌ఐఆర్'‌కు సమర్పించారు. అప్పట్లో చాలామంది పిల్లలు 'ఇండియన్ చైల్డ్‌హుడ్ సిర్రోసిస్' అనే కాలేయ వ్యాధి బారిన పడుతుండేవారు. రాగిపాత్రల్లో వేడిచేసిన పాలను తాగిన వారి శరీరంలో మోతాదుకు మించి రాగి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి కలిగిన వారికి జన్మించే పిల్లల శరీరాల్లోనూ జన్యుపరంగా రాగి మోతాదు ఎక్కువగా ఉండేది.

డాక్టర్ సువర్ణ (ETV Bharat)
డాక్టర్ సువర్ణ అందుకున్న అవార్డు (ETV Bharat)

యూనిసెఫ్‌లో సేవలు- ఆ జిల్లాల్లోని ప్రతీ గ్రామంలో పర్యటన
1998లో ఒడిశాలోని ఓ ప్రముఖ మెడికల్ కాలేజీలో అధ్యాపకురాలిగా డాక్టర్ సువర్ణా దేవి పదవీ విరమణ పొందారు. అనంతరం రెండు నుంచి మూడేళ్ల పాటు ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన యూనిసెఫ్ విభాగానికి కన్సల్టెంట్‌గా సేవలు అందించారు. ఆ సమయానికి ఒడిశా రాష్ట్రంలో నవజాత శిశువుల మరణాల రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. రాష్ట్రంలో జన్మించే ప్రతీ 1000 మంది పిల్లల్లో 88 మంది చనిపోయేవారు. వీరిలో 60 శాతం మంది పిల్లలు, పుట్టిన నెల రోజుల్లోపే తుదిశ్వాస విడిచేవారు. చనిపోతున్న నవజాత శిశువుల్లో చాలామంది శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారని ఆనాడు యూనిసెఫ్ వైద్య నిపుణుల టీమ్ గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే టీమ్‌లో సభ్యురాలిగా ఉన్న డాక్టర్ సువర్ణ చొరవ చూపి యూనిసెఫ్‌కు కీలకమైన సలహా ఇచ్చారు. నవజాత శిశువులకు వెంటనే ఆక్సిజన్ అందించడంతో పాటు వైద్యులు కొన్ని జాగ్రత్తలను తీసుకుంటే ఈ మరణాలను తగ్గించొచ్చని ఆమె సూచించారు. ఈ సూచన అమలు కోసం 'అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా' అందించిన రూ.7 లక్షలతో ఒక వాహనాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఆ వాహనంలో స్వయంగా డాక్టర్ సువర్ణా దేవి గంజాం, గజపతి జిల్లాల్లోని ప్రతీ గ్రామానికి వెళ్లారు. ప్రతీ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని సందర్శించి అక్కడి వైద్యులు అందరినీ కలిశారు. నవజాత శిశువుల మరణాలను ఆపేందుకు ఏం చేయాలి? ఆ పిల్లల కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి? అనే దానిపై విలువైన సలహాలు ఇచ్చారు. దీంతో తదుపరి కాలంలో ఆ జిల్లాల్లో నవజాత శిశువుల మరణాలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి.

డాక్టర్ సువర్ణ (ETV Bharat)

అందుకే పల్లెటూరిలో క్లినిక్- పిల్లలకు వైద్యం ఫ్రీ
ఇక అసలు విషయంలోకి వెళితే యూనిసెఫ్‌లో కన్సల్టెంట్‌గా సేవలు అందించాక డాక్టర్ సువర్ణా దేవి, బాగా ఆలోచించి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సిటీల్లో పెద్దసంఖ్యలో పిల్లల వైద్య నిపుణులు అందుబాటులో ఉన్నారు. పిల్లలకు ఏదైనా అయితే గ్రామాల ప్రజలు సిటీలకు పరుగెత్తుకుంటూ రావాల్సి వస్తోంది. అందుకే ఏదైనా గ్రామంలో ఉచితంగా వైద్యసేవలను అందించాలని ఆమె డిసైడయ్యారు. ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లా గోపాల్‌పూర్ పట్టణం సమీపంలోని ఓ పల్లెటూరిలో తన క్లినిక్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. దానిపేరు 'వన్ నెస్ చిల్డ్రెన్స్ క్లినిక్'. ఈ క్లినిక్ ద్వారా గత 27 ఏళ్లుగా గ్రామానికి చెందిన పిల్లలకు ఉచితంగా డాక్టర్ సువర్ణ వైద్యం చేస్తున్నారు. తద్వారా ఆత్మ సంతృప్తిని పొందుతూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. సమాజం మనకు ఎంతో ఇచ్చినప్పుడు, మనమూ సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలని ఆమె అమలు చేసి చూపిస్తున్నారు.

ఆవులతో డాక్టర్ సువర్ణ (ETV Bharat)

ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు అక్కర్లేదు- ఆత్మ సంతృప్తి కావాలి : డాక్టర్ సువర్ణా దేవి
''నా పనిని నేను ప్రేమిస్తాను. అందుకే ఎంతో హ్యాపీగా పిల్లలకు ఉచిత వైద్యసేవలను అందిస్తున్నాను. ఇలా చేయడం నా బాధ్యత కూడా. నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యాను. ప్రస్తుతం ప్రతినెలా పెన్షన్ డబ్బులు వస్తున్నాయి. వాటితోనే ఈ క్లినిక్‌ను నడుపుతున్నాను. డబ్బుల కోసం ఎవరి ఎదుటా చేయి చాచాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఏడాది క్రితమే నా భర్త కాలం చేశారు. నాకు ఇద్దరు కుమారులు. ఇప్పుడు నాకు డబ్బుల అవసరం కూడా లేదు. ప్రస్తుతం నాకు ఆత్మ సంతృప్తి కావాలి. అందుకోసమే గత 27 ఏళ్లుగా పిల్లలకు ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాను'' అని 'ఈటీవీ భారత్'కు డాక్టర్ సువర్ణా దేవి వివరించారు.

ప్రజల అవగాహన పెంచేందుకు 'ధాయ్‌రా సాథీ పారీ'
గతంలో చాలావరకు ఇళ్లలోనే మహిళలకు డెలివరీలు జరిగేవి. నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే గర్భిణుల సంఖ్య అప్పట్లో ఎక్కువగా ఉండేది. గర్భిణులకు ఇళ్లలో డెలివరీలు చేసే మహిళలను ఒడిశాలో ధాయ్ అని పిలుస్తారు. ఈ అంశంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు డాక్టర్ సువర్ణా దేవి ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు. అది 'ధాయ్‌రా సాథీ పారీ' శీర్షికన పబ్లిష్ అయింది. గత సంప్రదాయాన్ని, నార్మల్ డెలివరీలు జరిగిన తీరును ఈతరానికి గుర్తు చేసే గొప్ప ప్రయత్నాన్ని ఆమె చేశారు. 'వన్ నెస్ చిల్డ్రెన్స్ క్లినిక్'కు గర్భిణులు, బాలింతలు సైతం వచ్చి డాక్టర్ సువర్ణా దేవి నుంచి సలహాలు తీసుకొని వెళ్తుంటారు. మాతాశిశు సంరక్షణతో ముడిపడిన టిప్స్‌ను వారికి ఆమె చెబుతుంటారు.

