Free Milk for Babies : సమాజ సేవ చేయడానికి మనం బిలియనీర్గా మారాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఉన్నదాంట్లో కొంత ఇతరులకు ఇచ్చే సద్గుణం, పెద్ద మనసు ఉంటే చాలు. ఒక చిన్న మంచిపని కూడా సమాజంపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపగలదు. బిహార్లోని నలంద జిల్లా రాజ్గిర్కు చెందిన శ్రవణ్ కుమార్ రియల్ స్టోరీ చెబుతున్నది కూడా ఇదే. ఆయన చిన్నపాటి టీ స్టాల్లో 1990 సంవత్సరం నుంచి నేటివరకు 18 నెలలలోపు శిశువులకు ఉచితంగా పాలను ఇస్తున్నారు. ఇంతకీ శ్రవణ్ కుమార్ టీ స్టాల్లో పాలను ఎందుకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు? ఆ దిశగా ఆయన్ను ప్రేరేపించిన ఎమోషనల్ ఘటన ఏది? 35 ఏళ్ల ఈ సేవా ప్రస్థానంలో షాకింగ్ మలుపు ఏమిటి? తెలుసుకుందాం.
బస్టాండ్లో వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన శిశువు
శ్రవణ్ కుమార్ టీ స్టాల్ సేవా ప్రస్థానం గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫ్లాష్బ్యాక్లోకి వెళ్లాలి. అది 35 ఏళ్ల కిందటి మాట. బిహార్లోని నలంద జిల్లా రాజ్గిర్ బస్టాండులో శ్రవణ్ కుమార్ టీ స్టాల్ ఉంది. శ్రవణ్ కుమార్ టీ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నాడు. అతడి చుట్టూ కస్టమర్లే ఉన్నారు. రాజ్గిర్లో జరిగిన అధిక మాస ఉత్సవాల కోసం రాకపోకలు సాగిస్తున్న భక్తులతో ఆ బస్టాండ్ కిక్కిరిసి ఉంది. రాంజీషా జీవనోపాధి కోసం పొట్టచేత పట్టుకొని భార్యా పిల్లలతో తమిళనాడు రాష్ట్రానికి బయలుదేరాడు. ఈక్రమంలో తొలుత పట్నాకు వెళ్లే బస్సును ఎక్కేందుకు రాజ్గిర్ బస్టాండ్కు చేరుకున్నాడు. అతడి కుటుంబం బస్టాండ్లోని శ్రవణ్ కుమార్ టీ స్టాల్ సమీపంలో నిలబడి బస్సు కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఈక్రమంలో రాంజీషా భార్య ఒడిలో ఉన్న శిశువు వెక్కివెక్కి ఏడుస్తున్నాడు. దీన్ని చూసి టీ స్టాల్ యజమాని శ్రవణ్ కుమార్ స్పందించాడు. "పిల్లవాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు?" అని రాంజీషాను అడిగాడు. "పిల్లవాడు ఆకలిగా ఉన్నాడు. మేం ఇంటి నుంచి ఒక సీసాలో పాలు తెచ్చాం. అవి అయిపోయాయి. బిడ్డ తల్లికి పాలు రావడం లేదు. అందుకే ఆమె శిశువుకు పాలు ఇవ్వలేకపోతోంది" అని రాంజీషా బదులిచ్చాడు. ఆ శిశువు వెక్కివెక్కి ఏడ్వడాన్ని చూసి శ్రవణ్ కుమార్ తట్టుకోలేకపోయాడు. ఒక గ్లాసు పాలు తీసుకొని రాంజీషా దగ్గరకు వెళ్లి, బిడ్డకు పాలు తాగించమని చెప్పాడు. పాలు తాగిన తర్వాత ఆ శిశువు సైలెంట్ అయ్యాడు. దీంతో శ్రవణ్ కుమార్ మనసు కూడా తేలికపడింది.
"18 నెలలలోపు శిశువులకు పాలు ఉచితం"
ఈవిధమైన సమస్యనే ఎదుర్కొనే ఎన్నో కుటుంబాలను రోజూ బస్టాండ్లో శ్రవణ్ కుమార్ చూస్తుండేవాడు. మొత్తం మీద ఈ ఘటన తర్వాత, పిల్లలకు పాలు ఎంత ముఖ్యమో అతడు గ్రహించాడు. ఈవిధమైన పరిస్థితిలో ఉండేవారికి తనవంతుగా ఏదైనా సాయం చేయాలని ఆనాడే మనసులో నిర్ణయించుకున్నాడు. "18 నెలలలోపు శిశువులకు ఇక్కడ ఉచితంగా పాలు లభిస్తాయి" అని రాయించిన ఒక బోర్డును తన టీ స్టాల్ వద్ద శ్రవణ్ కుమార్ తగిలించాడు. నాటి నుంచి నేటిదాకా లాభం, నష్టం గురించి ఆలోచించకుండా అక్కడ శిశువులకు పాలను ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. ఆర్థిక భారంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సేవను ఆపాలనే ఆలోచన కూడా చేయలేదు. సంవత్సరంలోని 365 రోజుల పాటు అక్కడ శిశువులకు పాలను ఫ్రీగా ఇస్తుంటారు. రోజూ తెల్లవారుజాము నుంచి రాత్రి 10 గంటల దాకా ఈ ఉచిత సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. దీన్ని నిత్యం ఎంతోమంది ప్రయాణికులు వినియోగించుకుంటారు. సాధారణ రోజుల్లో శ్రవణ్ కుమార్ టీస్టాల్లో రోజుకు 4 లీటర్ల పాలను ఫ్రీగా పంపిణీ చేస్తుంటారు. శీతాకాలంలోనైతే రోజుకు 10 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ పాలను పంపిణీ చేస్తారు. దీన్నిబట్టి ఆ టీస్టాల్ నిర్వాహకులకు ఎంతగా ఖర్చు వస్తుందో మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు.
స్ఫూర్తిదాయక గాధలో షాకింగ్ మలుపు
ఈ స్ఫూర్తిదాయక గాధలో షాకింగ్ మలుపు ఏమిటంటే, 2000 సంవత్సరంలోనే ఒక ప్రమాదంలో టీస్టాల్ ఓనర్ శ్రవణ్ కుమార్ చనిపోయాడు. అప్పటి నుంచి రాజ్గిర్ బస్టాండ్లోని ఆ టీ స్టాల్ను శ్రవణ్ కుమార్ సోదరుడు రంజిత్ కుమార్ అలియాస్ తున్నా బాబా నడుపుతున్నాడు. 18 నెలలలోపు పిల్లలకు ఉచితంగా పాలను ఇచ్చే సేవను అతడు కూడా కొనసాగిస్తున్నాడు. తన అన్న ప్రారంభించిన ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని ఆపేది లేదని రంజిత్ కుమార్ అంటున్నాడు. తుదిశ్వాస వరకు ఈ సేవను కంటిన్యూ చేస్తానని చెబుతున్నాడు. శ్రవణ్, రంజిత్ సోదరుల సేవాభావాన్ని రాజ్గిర్ ప్రజలు కొనియాడుతున్నారు.
"శిశువులకు పాలను ఫ్రీగా పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని మా అన్నయ్య 1990లో ప్రారంభించారు. దాన్ని కొనసాగిస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇది కొనసాగుతుంది. పిల్లలు దేవుడి స్వరూపం. వారికి మేం చేయగలిగినదంతా చేస్తాం. ఇది మాకు ఆత్మసంతృప్తిని ఇస్తుంది. మా వద్దకు వచ్చే ఎవరూ నిరాశతో తిరిగి వెళ్లకుండా చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాం. మానవాళికి సేవ చేయడం కంటే గొప్ప మతం మరొకటి లేదు"
--రంజిత్ కుమార్, శ్రవణ్ కుమార్ సోదరుడు
ఆ టీస్టాల్లో శిశువులకు పాలు ఇస్తే, డబ్బులు తీసుకోరు : రాజీవ్ కుమార్, రాజ్గిర్ వాస్తవ్యుడు
"మేం చాలా ఏళ్లుగా శ్రవణ్ కుమార్ టీస్టాల్లో టీ తాగుతున్నాం. అక్కడ శిశువులకు పాలను ఉచితంగా ఇస్తారు. ఎవరైనా శిశువుల కోసం పాలు తీసుకొని డబ్బులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే, డబ్బులిస్తే పాలు దొరకవని బదులిస్తారు. అక్కడ పాలు ఏడాదంతా అందుబాటులో ఉంటాయి. రోజూ రాత్రి 10 గంటల వరకు ఎంతోమంది ప్రయాణికులు తమ పిల్లల కోసం అక్కడ పాలను తీసుకుంటారు." అని రాజ్గిర్కు చెందిన రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు.