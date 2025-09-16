చెత్త ఇస్తే భోజనం ఫ్రీ- అరకిలో చెత్తకు రుచికరమైన ప్లేట్ మీల్స్- పర్యావరణ పరిరక్షణకు మహిళ చొరవ
'చెత్త ఇచ్చుకో, భోజనం పుచ్చుకో'అంటున్న సుమన్ డాంగి- పేదల ఆకలి తీరుస్తున్న సామాన్య మహిళ- ఆమె క్యాంటీన్లో అరకిలో చెత్తకు ప్లేట్ మీల్స్- గత ఏడాది వ్యవధిలో 3వేల మందికి ఉచిత భోజనాలు
Published : September 16, 2025 at 11:05 AM IST
Free Food For Garbage : 'చెత్త ఇచ్చుకో, భోజనం పుచ్చుకో' అంటోంది ఆ క్యాంటీన్. అరకిలో ప్లాస్టిక్ చెత్తకు బదులుగా ఒక ప్లేట్ ఆహారాన్ని అక్కడ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. రోజూ ఎంతోమంది పేదలు ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సేకరించి తెచ్చి, ఈ క్యాంటీన్లో కడుపునిండా భోజనం చేస్తున్నారు. చెత్తకు బదులుగా ప్రజలకు ఉచితంగా ఆహారాన్ని అందించడం ఇదే తొలిసారి. స్వయం సహాయక బృందానికి చెందిన సుమన్ డాంగి ప్లాస్టిక్ భూతంపై పోరాటం కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నారు. ఆమె ఏడాది క్రితం మొదలుపెట్టిన 'ఫుడ్ ఫర్ గార్బేజ్' చొరవ ద్వారా ఇప్పటివరకు 3000 మందికిపైగా ఫ్రీగా రుచికరమైన పోషకాహారాన్ని పొందారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, పరిసరాల పరిశుభ్రత కోసం జరుగుతున్న ఈ వినూత్న కసరత్తుపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఎక్కడుందీ క్యాంటీన్?
హరియాణా కర్నాల్ పట్టణంలోని భూస్లి గ్రామానికి చెందిన సుమన్ డాంగి జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. ఆమెది నిరుపేద కుటుంబం. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్వయం సహాయక బృందంలో సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. 2020 సంవత్సరంలో హరియాణా ప్రభుత్వం 'అటల్ కిసాన్ మజ్దూర్ క్యాంటీన్' స్కీంను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్లు, కూరగాయల మార్కెట్లు, చక్కెర మిల్లుల్లో ఈ క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు నిర్ణయించింది.
వీటి నిర్వహణ బాధ్యతను స్వయం సహాయక బృందాల మహిళలకు అప్పగించింది. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల క్రితం కర్నాల్ పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్కు 'అటల్ కిసాన్ మజ్దూర్ క్యాంటీన్' మంజూరైంది. దీన్ని నిర్వహించే అవకాశాన్ని స్వయం సహాయక బృందం సభ్యురాలు సుమన్ డాంగి దక్కించుకున్నారు. ఆమెకు ప్రభుత్వం రూ.50వేల రుణాన్ని మంజూరు చేసింది.
భోజనం ఫ్రీ ఎలా?
సాధారణంగానైతే గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఈ క్యాంటీన్లో రైతులు, కూలీలకు రూ.10కి ప్లేట్ భోజనాన్ని అందిస్తారు. ప్రతీ ప్లేట్ భోజనంపై సుమన్ డాంగికి రూ.15 చొప్పున కమీషన్ను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. ఈ క్యాంటీన్లో భోజనాల తయారీకి అవసరమైన వంట సరుకులను సైతం సర్కారే సప్లై చేస్తుంది. కర్నాల్లో ఈ క్యాంటీన్ను నిర్వహిస్తూ తన కుటుంబానికి ఆమె ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీని ద్వారా 7 నుంచి 8 మంది మహిళలకు సుమన్ ఉపాధిని సైతం కల్పిస్తున్నారు. ఈ మహిళల్లో కొందరు వితంతువులు, మరికొందరు కన్నబిడ్డల ఆదరణకు నోచుకోని వారు. వీరికి ప్రతినెలా రూ.8వేల నుంచి రూ.10వేల దాకా వేతనాన్ని సుమన్ ఇస్తున్నారు.
ఇన్ని రకాల ఖర్చులను భరిస్తూ, ఆమె చెత్తకు బదులుగా భోజనాన్ని ఫ్రీగా ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు అని ఆలోచిస్తున్నారా? కేవలం పర్యావరణ పరిరక్షణ, పరిసరాల పరిశుభ్రత కోసమే సుమన్ డాంగి 'ఫుడ్ ఫర్ గార్బేజ్'కు శ్రీకారం చుట్టారు. రెండేళ్ల క్రితం కర్నాల్ పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్లో అటల్ కిసాన్ మజ్దూర్ క్యాంటీన్ను ఆమె ప్రారంభించిన కొత్తలో, చుట్టూ పరిసరాలలో చాలా చెత్త పేరుకుపోయి ఉండేది. ఇంత చెత్తాచెదారం నడుమ క్యాంటీన్ నిర్వహణ సవాలుగా కనిపించేది. బాగా ఆలోచించిన తర్వాత ఏడాది క్రితమే సుమన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. చెత్తను సేకరించి తెచ్చే వాళ్లకు, తన క్యాంటీన్లో ఫ్రీగా భోజనం ఇవ్వాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రతీ అరకిలో చెత్తకు 1 ప్లేట్ భోజనాన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వసాగారు.
వేలాది మంది పేదలకు కడుపునిండా భోజనం
సుమన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఎంతోమంది పేదలకు పౌష్టికాహారాన్ని చేరువ చేసింది. పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన ఎంతోమంది పిల్లలు, పెద్దలు రోజూ ఆమెకు చెత్తను తెచ్చి ఇచ్చి, కడుపునిండా రుచికరమైన భోజనం చేసి వెళ్తుంటారు. ఆమెకు ఈ విధంగా రోజుకు 10 నుంచి 15 కిలోల చెత్త వస్తుంది. ప్రతిరోజు సగటున 30 మంది చెత్తను ఇచ్చిన భోజనం చేస్తారు. గత ఏడాది వ్యవధిలో 3వేల మందికిపైగా ఇలా ఫ్రీగా భోజనాలు చేయడం విశేషం. ఇప్పటివరకు 1500 కిలోలకుపైగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను సుమన్ సేకరించారు. ఈ చెత్తను, ప్లాస్టిక్ను రీసైకిల్ చేయడానికి ఒక యంత్రాన్ని ఇవ్వాలని కర్నాల్ పట్టణ మున్సిపల్ అధికారులను ఆమె కోరుతున్నారు.
చెత్తకు చెక్ పెట్టేందుకే ఫుడ్ ఫర్ గార్బేజ్ : సుమన్ డాంగి
"నేను క్యాంటీన్ను ప్రారంభించిన కొత్తలో కర్నాల్ కూరగాయల మార్కెట్లో చాలా చెత్త ఉండేది. ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలే కనిపించేవి. ఈ చెత్త సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు నేను ఏడాది క్రితం ‘ఫుడ్ ఫర్ గార్బేజ్కు శ్రీకారం చుట్టాను. రోజూ ఎంతోమంది పేదలు చెత్తను సేకరించి తెచ్చి, మా క్యాంటీన్లో ఫ్రీగా భోజనం చేసి వెళ్తారు. వేలాది మంది పేదలకు ఈ విధంగా అన్నం పెడుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. మా క్యాంటీన్ భోజనాలు చాలా నాణ్యంగా, రుచికరంగా ఉంటాయి. మేం సేకరిస్తున్న ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయడానికి ఒక యంత్రాన్ని ఇవ్వమని స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులకు విన్నవించాం. అది అందుబాటులోకి వస్తే మేమే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేస్తాం" అని ఈటీవీ భారత్తో సుమన్ డాంగి చెప్పారు.
సుమన్ చొరవ వల్లే భోజనం ఫ్రీ : రీనా
"నేను చాలా కాలంగా సుమన్తో కలిసి పనిచేస్తున్నాను. అటల్ కిసాన్ మజ్దూర్ క్యాంటీన్ స్కీం ప్రకారం ఈ క్యాంటీన్లో 10 రూపాయలకు ప్లేట్ భోజనం ఇస్తాం. ప్రతిరోజూ వందలాది మంది ఇక్కడ భోజనం చేస్తారు. సుమన్ ప్రత్యేక చొరవతో చెత్తను తెచ్చిన వారికి ఫ్రీగా భోజనాన్ని అందిస్తోంది. అరకిలో చెత్తకు 1 ప్లేట్ భోజనం ఇస్తాం. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసమే ఇలా చేస్తున్నాం" అని ఈ క్యాంటీన్లో పనిచేస్తున్న రీనా చెప్పారు.
రైతులు, కూలీలకు ప్లేట్ రూ.10 : కైలాశ్
"ఈ క్యాంటీన్లో దాదాపు ఎనిమిది మంది మహిళలం పనిచేస్తున్నాం. మేం ప్రతినెలా రూ.8వేల నుంచి రూ.10వేల దాకా వేతనాన్ని పొందుతున్నాం. ఈ క్యాంటీన్ రోజూ ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నడుస్తుంది. పరిసర ప్రాంతాల పేదలు చెత్తను తెచ్చి ఇచ్చి, భోజనం చేసి వెళ్తారు. రైతులు, కూలీలు రూ.10 ఇచ్చి ఇక్కడ ప్లేట్ భోజనం తింటారు" అని ఈ క్యాంటీన్లో పనిచేస్తున్న కైలాశ్ అనే మహిళ తెలిపారు.
పేదలకు అన్నం పెడుతున్నందుకు సంతృప్తిగా ఉంది : కవిత
"ఈ క్యాంటీన్లో ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరం పేద కుటుంబాల నుంచే వచ్చాం. మాకు ఆకలి విలువ తెలుసు. పేదల బాధలు తెలుసు. అందుకే చెత్తకు బదులుగా ప్లేట్ భోజనాన్ని ఫ్రీగా ఇవ్వాలని సుమన్ నిర్ణయించింది. ఇక్కడికి రోజూ చెత్తను తెచ్చే వారిలో ఎక్కువ మంది మురికివాడల ప్రజలు, పేద కుటుంబాల వారే ఉంటారు. వారికి ఫ్రీగా అన్నం పెడుతున్నందుకు మాకు ఎంతో సంతృప్తిగా అనిపిస్తోంది. పేదలకూ పౌష్టికాహారం అందాలి. ఎంతోమంది పేద పిల్లలు సైతం చెత్తను తెచ్చి ఇచ్చి ఇక్కడ అన్నం తింటారు" అని ఈ క్యాంటీన్లో పనిచేస్తున్న కవిత పేర్కొన్నారు.
మొత్తం మీద సుమన్ డాంగి చొరవను ఇప్పుడు అందరూ కొనియాడుతున్నారు. అధికార యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిశుభ్రతా ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. అయితే సుమన్ మరింత వైవిధ్యంగా ఆలోచించి 'ఫుడ్ ఫర్ గార్బేజ్'కు శ్రీకారం చుట్టారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతను పెంచేందుకు తనవంతు చొరవను చూపారు. ప్రజలు చెత్తకు బదులుగా ఉచితంగా ఆహారాన్ని పొందడం ఇదే తొలిసారి.