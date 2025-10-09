పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తే విమానంలో ఉచిత ప్రయాణం- ఎక్కడో తెలుసా?
2013లో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు- 13 సంవత్సరాల్లో సుమారు 50 మంది విద్యార్థులు విమానంలో ప్రయాణం- పరీక్షల్లో మొదటి పది స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి విదేశీ పర్యటనలు
Published : October 9, 2025 at 8:47 PM IST
Free Air Travel For Topper Students : విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తర బస్తర్లోని ఓ గ్రామం వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బోర్డు పరీక్షల్లో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించే విద్యార్థులకు విమాన ప్రయాణం అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. అలాగే పరీక్షల్లో మొదటి పది స్థానాల్లో నిలిచిన వారికి విదేశీ పర్యటనలు అందిస్తోంది. విద్యార్థుల విమాన ప్రయాణ ఖర్చు మొత్తాన్ని గ్రామ అధికారులతో పాటు ఉద్యోగులు కలిసి భరిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం పది లేదా 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించిన ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
విద్యార్థుల్లో విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు వినూత్న ప్రయత్నం
ముసుర్పుట్ట గ్రామంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న డీ.కే. భాస్కర్ 2013లో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు. పిల్లలకు చదువుపై ఆసక్తిని పెంచేందుకే దీన్ని ప్రారంభించినట్లు భాస్కర్ తెలిపారు. మారుమూల ప్రాంతంలోని పిల్లలు ఎప్పుడూ రైలు, విమానాలను ప్రయాణాలు చేయలేదని, వారికి ఇదొక సువర్ణావకాశమని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా గడిచిన 13 సంవత్సరాల్లో సుమారు 50 మంది విద్యార్థులు విమానంలో ప్రయాణం చేశారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థుల్లో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిందన్నారు.
గతంలో విద్యార్థులు 60 నుంచి 70 శాతం మధ్య మార్కులు సాధించేవారన్న ఆయన, ఇప్పుడు 90 శాతానికి పైగా మార్కులు సాధిస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భారతదేశంలోని వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాలైన దిల్లీ, కోల్కతా, పూరీ, ముంబయి, ద్వారకా, జమ్మూ- కశ్మీర్, నేపాల్ను సందర్శించే అవకాశం విద్యార్థులకు కల్పించామని తెలిపారు. ఛత్తీస్గఢ్ మెరిట్ జాబితాలో స్థానం సాధించిన విద్యార్థులకు సింగపూర్ పర్యటన ఉంటుందని భాస్కర్ అన్నారు. ఈ చొరవతో పిల్లల్లో విద్యపట్ల మక్కువ కల్గించడమే వారి ఉద్దేశమని తెలిపారు.
2013లో ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ సెల్లో దాదాపు 50 మంది సభ్యులు ఉండేవారని, ప్రస్తుతం 100 మంది సభ్యులు ఉన్నారని భాస్కర్ పేర్కొన్నారు. వారంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. కాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదట గ్రామంలోని ఇద్దరు అధికారులు, ఉద్యోగులు ప్రారంభించారు. వీరు 2008 నుంచి 2013 వరకు గ్రామంలో మంచి స్కోరు సాధించిన పిల్లలను దీపావళి రోజున సత్కరించడం ప్రారంభించారు. వారికి బహుమతులుగా సైకిళ్లు, పుస్తకాలు అందజేశేవారు. కానీ, 2013 నుంచి ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ సెల్ ఈ విమాన ప్రయాణాన్ని ప్రకటించింది.
విమాన ప్రయాణంతో ఆనందం వ్యక్తం చేసిన విద్యార్థులు!
మరోవైపు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకున్న విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 2025 అక్టోబర్లో 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలో 90 శాతం మార్కులు సాధించిన ఇద్దరు విద్యార్థులకు విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించారు. డేవిడ్ సాహు, తోషన్ కుమార్ సాహు అనే ఇద్దరు విద్యార్థులను రాయ్పుర్ నుంచి ఒడిశాకు విమానంలో ప్రయాణించారు. ఈ ప్రయాణంతో తాము చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని, కొత్త ప్రదేశాలను చూడడం వల్ల తాము చాలా నేర్చుకున్నామని పేర్కొన్నారు. రైలు, విమాన ప్రయాణాలు ఎన్నడూ చేయలేదని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా 12వ తరగతిలో కూడా మంచి మార్కులు సాధించి మళ్లీ ప్రయాణించే అవకాశం పొందుతామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
