ప్రైవేట్ ఫామ్‌హౌస్‌కు మారిన ధన్​ఖడ్- అధికారిక నివాసం ఖాళీ! - JAGDEEP DHANKHAR

అధికారిక నివాసం ఖాళీ చేసిన ధన్‌ఖడ్‌- ప్రైవేట్ ఫామ్‌హౌస్‌కు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి

Jagdeep Dhankhar
Jagdeep Dhankhar (Source : ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 9:05 PM IST

Jagdeep Dhankhar House Shift : భారత మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌ సోమవారం తన అధికారిక నివాసాన్ని ఖాళీ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సౌత్ దిల్లీలో ఛతర్‌పుర్‌ ప్రాంతంలోని ఓ ప్రైవేటు ఫామ్‌హౌస్‌కు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ధన్​ఖడ్ ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేసిన ఆరు వారాల తర్వాత అధికారిక నివాసాన్ని ఖాళీ చేశారు. అయితే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతికి టైప్-VIII అధికారిక నివాసం కేటాయిస్తారు. ఈ నివాసం కేటాయించే వరకు ఆయన తాత్కాలికంగా అక్కడే ఉంటారని అధికారులు ఓ వార్తా సంస్థకు తెలిపారు. కాగా, ప్రస్తుతం ధన్​ఖడ్ షిఫ్ట్ అయిన ఫామ్​హౌస్ ఐఎన్‌ఎల్‌డీ నేత అభయ్ చౌతాలాకు చెందినదిగా సమాచారం.

మధ్యలోనే రిటైర్మెంట్
ఆరోగ్య కారణాలు వల్ల ధన్​ఖడ్ ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు జులై 21న ప్రకటించారు. అదే రోజు ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ధన్​ఖడ్ ప్రజా జీవితానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఆయన ఇప్పటివరకు పార్లమెంట్ హౌస్ దగ్గర్లోని ఉపరాష్ట్రపతి భవనంలో ఉన్నారు.

ప్రస్తుతం ఆయన తన సమయాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతున్నారు. ఆయన టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడుతున్నారని, యోగా సాధన చేస్తున్నారని ధన్‌ఖడ్‌ సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. కాగా, ఇటీవల ఆయన మాజీ ఎమ్మెల్యే పింఛనుకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

రాజకీయ ప్రస్థానం
గతంలో ధన్​ఖడ్‌ రాజస్థాన్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. 1993 ఎలక్షన్​లో కిషన్‌గఢ్‌ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలుపొందారు. ఆ సమయంలో రూల్స్‌ కమిటికీ సభ్యుడిగానూ పనిచేశారు. నిబంధనల ప్రకారం, రాజస్థాన్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రూ.35వేల పింఛనుకు అర్హులు. వయసు ఆధారంగా ఆ మొత్తంలో పెంపుదల ఉంటుంది. 70 ఏళ్లు దాటిన మాజీ సభ్యుడికి 20 శాతం, 80 ఏళ్లు దాటితే 30 శాతం అదనపు పింఛను అందుతుంది. దీంతో 74 ఏళ్ల ధన్‌ఖడ్‌కు రూ.42 వేలవరకు పింఛను లభించనుంది.

