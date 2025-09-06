మాజీ ఉపరాష్ట్రపతికి మాజీ MLA పెన్షన్- నెలకు రూ.40 వేలకుపైగానే!

ఆమోదించిన రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ వాసుదేవ్ దేవ్నాని
Published : September 6, 2025 at 12:00 AM IST
Jagdeep Dhankhar Pension : రాజస్థాన్ శాసనసభ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్ఖడ్ పెన్షన్ పొందేందుకు ఆమోదం లభించింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియను ఇప్పటికే ఆయన పూర్తి చేయగా, రాజస్థాన్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ వాసుదేవ్ దేవ్నాని ఆమోదం తెలిపారు. అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం, ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి ధన్ఖడ్ రాజీనామాను ఆమోదించిన తేదీ నుంచి ఆయనకు పెన్షన్ పరిగణనలోకి వస్తుంది. దీంతో ఆయన ప్రతి నెలా మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్షన్తోపాటు పలు సౌకర్యాలను పొందుతారు.
ధన్ఖడ్ 1993 నుంచి 1998 వరకు రాజస్థాన్లోని కిషన్గఢ్ అసెంబ్లీ స్థానానికి కాంగ్రెస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా వ్యవహరించారు. ఆ తర్వాత నుంచి జులై 2019 వరకు మాజీ ఎమ్మెల్యేగా పెన్షన్ పొందారు. కానీ జులై 2019లో బంగాల్ గవర్నర్గా నియమితులవ్వడం వల్ల పెన్షన్ నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు ఉప రాష్ట్రపతి పదవి నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత, ఆయన మళ్లీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్షన్ను తిరిగి పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అన్ని లాంఛనాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ ఇప్పుడు ఆయనకు పెన్షన్ను ఆమోదించింది.
42 వేల రూపాయల పెన్షన్!
ధన్ఖడ్ మాజీ ఎమ్మెల్యేగా ప్రతి నెలా దాదాపు 42 వేల రూపాయల పెన్షన్ పొందుతారు. ఆయన ఒకసారి మాత్రమే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. అదే సమయంలో ఆయన వయసు ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు. కాబట్టి 20 శాతం ఎక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుంది. నెలకు 35 వేలకు 20 శాతం జోడించడం ద్వారా రూ.42 వేల పెన్షన్ లభిస్తుంది. ఎమ్మెల్యే పదవీకాలం పూర్తయిన వెంటనే మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్షన్ ప్రారంభమవుతుంది. కానీ రాజ్యాంగ పదవికి నామినేట్ చేస్తే పెన్షన్ ఆగిపోతుంది.
ఏదైనా జీతం అందుకునే పదవి పొందినప్పుడు, ఆ విషయాన్ని అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్కు వెంటనే తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత పెన్షన్ ఆగిపోతుంది. ప్రభుత్వ పదవి నుంచి పదవీకాలం పూర్తయిన తర్వాత, అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ నిర్దేశించిన ఫార్మాట్లో దరఖాస్తు చేసుకుని తెలియజేయాలి. ఆ తర్వాత పెన్షన్ మళ్లీ ప్రారంభమవుతుంది. జగదీప్ ధన్ఖడ్ కూడా అదే ప్రక్రియ కింద దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
మొత్తం మూడు పెన్షన్లు
జగదీప్ ధన్ఖర్ ఇప్పుడు మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి, మాజీ ఎంపీ ఫించన్లు కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్షన్తోపాటు పొందుతారు. ఆయన 1989 నుంచి 1991 వరకు ఝుంఝును నుంచి ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఉప రాష్ట్రపతిగా 2022 ఆగస్టు 11 నుంచి 2025 జులై 21వరకు ఉన్నారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే పెన్షన్ నిబంధనల ప్రకారం, సదరు ప్రతినిధి మరణించిన తర్వాత, భార్యకు కుటుంబ పెన్షన్ లభిస్తుంది.
ఎన్నో సౌకర్యాలు
మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు RGHS కింద రిటైర్డ్ అధికారులతో సమానమైన ఉచిత చికిత్స సౌకర్యం లభిస్తుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఆయనతోపాటు పాటు వచ్చే ఒక వ్యక్తికి రాజస్థాన్ రోడ్వేస్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం లభిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణానికి సంవత్సరంలో లక్ష రూపాయల వరకు ఛార్జీ అందుబాటులో ఉంది. డాక్ బంగ్లాలు, ప్రభుత్వ అతిథి గృహాల్లో ప్రతి నెలా 5 రోజులు రాయితీ ధరలకు బస చేయవచ్చు.