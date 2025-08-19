ETV Bharat / bharat

విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా తెలంగాణ వ్యక్తి- జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి పేరు ఖరారు

విపక్షాల ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి

India Bloc VP Candidate
India Bloc VP Candidate (Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 1:16 PM IST

India Bloc VP Candidate : ప్రతిపక్షాల తరఫున ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఖరారయ్యారు. ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డిని ఇండీ కూటమి ప్రకటించింది. ఈ మేరకు అభ్యర్థిని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్​ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, ఇందుకు విపక్ష పార్టీలన్నీ మద్దతు తెలిపాయన్నారు. ప్రతిపక్షాలన్నీ ఒకే పేరును అంగీకరించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని, ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి అతిపెద్ద విజయమని తెలిపారు. తెలంగాణకు చెందిన జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తిగా సేవలందించారు.

"ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల కోసం అన్ని పార్టీలూ కలిసి ఉమ్మడి అభ్యర్థిని నిలబెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఏకగ్రీవంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌ రెడ్డి దేశంలోనే ప్రఖ్యాత న్యాయవేత్తల్లో ఒకరు. న్యాయ రంగంలో ఆయనది సుదీర్ఘ ప్రస్థానం. ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు. గువాహటి హైకోర్టు ప్రధానన్యాయమూర్తిగానూ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా విధులు నిర్వహించారు. ఆయన సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం విషయంలో ఎన్నో సాహసోపేతమైన, స్థిరమైన నిర్ణయాలు వెలువరించడంలో ఛాంపియన్‌గా నిలిచారు.

--మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు

జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌ రెడ్డి స్వస్థలం తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా ఆకులమైలారం. 1946 జులైలో జన్మించిన ఆయన, 1971లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లా పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత అదే ఏడాది డిసెంబర్‌ 27న బార్‌ కౌన్సిల్‌లో నమోదు చేసుకున్నారు. 1995 మే 2న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా నియమితులవ్వగా 2005లో గువాహటి హైకోర్టు సీజేగా పని చేశారు. 2007-11 మధ్య సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగాను సేవలందించిన ఆయన, 2013 మార్చిలో గోవా తొలి లోకాయుక్తగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, వ్యక్తిగత కారణాలతో ఏడు నెలల్లోనే ఆ పదవికి రాజీనామా చేశారు.

అంతకుముందు ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ను ప్రకటించిన ఎన్డీయే, ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేయాలని ప్రయత్నించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా కూడా రాధాకృష్ణన్‌ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవాలని విపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇందులో భాగంగా కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఫోన్‌ చేసి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా ప్రతిపక్షాలు కూడా అభ్యర్థిని ప్రకటించడంతో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక అనివార్యం కానుంది.

సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికకు మద్దతు ఇవ్వండి- ప్రతిపక్షాలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి

ప్రధాని మోదీతో ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి సి.పి.రాధాకృష్ణన్ భేటీ

