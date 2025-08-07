Kharge on US Tariffs on India : భారత ఉత్పత్తులపై అమెరికా 50శాతం సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే. దీనిని భారత విదేశాంగ విధాన వైఫల్యంగా ఆయన అభివర్ణించారు. భారత దౌత్యం విఫలం కావడం వల్లే 50శాతం సుంకాలు విధించాయని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
"70ఏళ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో విదేశాంగ విధానం వైఫల్యమైందని మీరు ఆరోపించలేరు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకోవడంలో ప్రధాని మోదీ విఫలమయ్యారు. ఇప్పుడు ట్రంప్ మనల్ని బెదిరిస్తున్నారు, బలవంతం చేస్తున్నారు. కానీ మీరు మాత్రం మౌనంగా ఉన్నారు. 2024లో సుమారు రూ.7.51 లక్షల కోట్ల భారత ఉత్పత్తులు అమెరికాకు ఎగమతయ్యాయి. దీనిపై 50శాతం సుంకాలు విధిస్తే దాదాపు రూ.3.75లక్షల కోట్ల ఆర్థిక భారం పడుతుంది. మన దేశానికి చెందిన చిన్నస్థాయి పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, డెయిరీ, ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్, నగలు, రత్నాలు, మందులు, బయోలాజికల్స్, కాటన్ బట్టలు, పెట్రోలియం రంగాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియదు."
--మల్లిఖార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు
India's national interest is supreme. Any nation that arbitrarily penalises India for our time-tested policy of strategic autonomy, which is embedded in the ideology of Non-alignment, doesn't understand the steel frame India is made of.— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 7, 2025
From the threats of 7th fleet to the…
ఎన్నో నెలలుగా సుంకాలు విధిస్తానని ట్రంప్ చెబుతున్నా అందుకు తగ్గట్లుగా కేంద్ర బడ్జెట్లో కీలక రంగాలైన వ్యవసాయం, MSMEల కోసం ప్రధాని మోదీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. "2024 నవంబర్ 30న బ్రిక్స్ దేశాలపైన 100 సుంకాలు విధిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. బ్రిక్స్ దేశాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన సమయంలో ప్రధాని మోదీ సైతం అక్కడే ఉన్నారు. ప్రతీకార సుంకాలు వేయాలని ట్రంప్ చాలా రోజులుగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయం మనకు ఎప్పుడో తెలుసు. కానీ, వీటిని ఎదుర్కొనేలా కేంద్ర బడ్జెట్లోని కీలక రంగాలైన వ్యవసాయం, MSMEల సహా వివిధ రంగాల కోసం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టలేదు." అని ఖర్గే విమర్శించారు.
పాకిస్థాన్తో జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసినా ప్రధాని మౌనంగానే ఉన్నారని ఖర్గే ఆరోపించారు. అగ్రరాజ్యం ఎన్నోసార్లు హెచ్చరికలు చేసినా అనేక దశాబ్దాల పాటు అమెరికా-భారత్ మధ్య ఆత్మగౌరవంతో కూడిన ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు జరిగాయని గుర్తు చేశారు. నౌకాదళ బెదిరింపుల నుంచి అణు పరీక్షల సమయంలో విధించిన ఆంక్షల వరకు అనేక బెదిరింపులను ఎదుర్కొన్నా అమెరికాతో మెరుగైన సంబంధాలను కొనసాగించామని తెలిపారు.
25శాతం నుంచి 50శాతానికి సుంకాల పెంపు
రష్యా నుంచి చమురు కొనొద్దన్న తన హెచ్చరికలను పట్టించుకోని భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల మోత మోగించారు. భారత్ దిగుమతులపై ఇప్పటికే 25 శాతం సుంకాలను విధించిన ట్రంప్, దానిని 50 శాతానికి పెంచారు. అదనంగా జరిమానా, సుంకంగా దీనిని పేర్కొంటూ బుధవారం కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వుపై ఆయన సంతకం చేశారు. గతంలో ప్రకటించిన 25 శాతం సుంకాలు గురువారం నుంచే అమల్లోకి వస్తాయి. కొత్తగా విధించిన అదనపు 25 శాతం సుంకాలను ఈ నెల 27 నుంచి అమలు చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
బ్రిక్స్ దేశాలపై ట్రంప్ టార్గెట్- మోదీ చైనా పర్యటన ఖరారు- ఎప్పుడంటే?
ఇండియా- పాక్ సీజ్ ఫైర్ క్రెడిట్ ఇవ్వనందుకే భారత్పై ట్రంప్కు అంత అక్కసా? నిపుణులు ఏం అంటున్నారు