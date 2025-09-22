ETV Bharat / bharat

ఆ కేఫ్​లో భోజనం, టిఫిన్ చెయ్యాలంటే డబ్బులు అక్కర్లేదు- చెత్త ఉంటే చాలు- కడుపునిండా తినేయొచ్చు!

ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఇస్తే టిఫిన్, భోజనం- ఈ గ్యార్బేజ్ కేఫ్ గురించి మీకు తెలుసా?

Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh
Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh (ETV Bharat)
Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh : దేశంలోనే మొట్టమొదటి రూరల్ గార్బేజ్ కేఫ్ (చెత్త కేఫ్) ఛత్తీస్​గఢ్​లో ప్రారంభమైంది. ఈ కేఫ్​లో టిఫిన్ లేదా భోజనం చేయాలంటే డబ్బులు కట్టాల్సిన పనిలేదు. మీ వద్ద వ్యర్థంగా ఉన్న ప్లాస్టిక్ వస్తువులను కేఫ్ వద్ద ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంచక్కా కడుపు నింపుగా భోజనం లేదా అల్పాహారం చేసేయవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఈ కేఫ్ లో భోజనం చేయాలంటే ఎన్ని కేజీల ప్లాస్టిక్ ఇవ్వాలి? ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఈ కేఫ్ నడుస్తోంది? తదితర విషయాలు ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సుర్గుజా జిల్లాలోని పర్యాటక కేంద్రమైన మెయిన్‌ పట్​లోని రోపఖర్‌ గ్రామంలో గార్బేజ్ కేఫ్​ను శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ కేఫ్ జిల్లా పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. కాగా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పరిశుభ్రత కోసం వివిధ ఆవిష్కరణలు అమలవుతున్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణలలో భాగంగా సుర్గుజా జిల్లాలో ఈ రూరల్ గార్బేజ్ కేఫ్​ను ప్రారంభించారు. అయితే ఇంకా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు మొదలుకాలేదు. ప్రజల వద్ద నుంచి చెత్తను సేకరిస్తున్నారు. కేఫ్​లో త్వరలో రన్ చేస్తామని స్వచ్ఛతా దీదీ సుశీల తెలిపారు.

Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh
ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఇస్తే టిఫిన్, భోజనం (ETV Bharat)

కేజీ చెత్తకు టిఫిన్, రెండు కేజీలకు భోజనం
ఈ గార్బేజ్ కేఫ్​లో ఒక కేజీ ప్లాస్టిక్ ఇచ్చి టిఫిన్ చేయొచ్చు. 2 కేజీల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను అందించి కడుపునింపుగా భోజనం తినొచ్చు. ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్​కు పంపిస్తారు. అయితే కేఫ్‌ నిర్వహణకు జిల్లా యంత్రాంగంతో పాటు ఫిన్నిష్ సొసైటీ, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్​ఐసీ) అండగా ఉంటాయి. "ఇటువంటి ప్రయత్నాల ద్వారా, మేము మొత్తం జిల్లాను శుభ్రపరిచే ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వ చొరవకు ప్రజలు సహకరించాలి. ప్లాస్టిక్‌ వస్తువులను పౌరులు ఎక్కడపడితే అక్కడ పడివేయొద్దు. " అని సర్గుజా జిల్లా పంచాయతీ సీఈఓ వినయ్ అగర్వాల్ తెలిపారు.

Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh
గ్యార్బేజ్ కేఫ్ (ETV Bharat)

'దేశానికే రోల్ మోడల్​గా ఈ గ్యార్బేజ్ కేఫ్'
మెయిన్‌ పట్ ఒక ప్రధాన పర్యాటక కేంద్రమని, ఇది దూర ప్రాంతాల నుంచి సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటుందని సర్గుజా జిల్లా పంచాయతీ ప్రతినిధి రజనీశ్ పాండే తెలిపారు. ఈ గార్బేజ్ కేఫ్ మోడల్ నిస్సందేహంగా దేశం మొత్తానికి ఒక రోల్ మోడల్​గా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే గార్బేజ్ కేఫ్ చెఫ్ ఆకాశ్ సైతం ఇదే తరహా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మెయిన్‌ పట్ ఒక మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్ అని, ఇది చాలా మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ ప్రారంభించిన గార్బేజ్ కేఫ్ ప్లాస్టిక్​ను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

Garbage Cafe Mainpat Chhattisgarh
ఈ కేఫ్​లో భోజనం ఉచితం (ETV Bharat)

ఈ కేఫ్​ను ప్రేరణగా తీసుకుని
2019 అక్టోబర్ 9న దేశంలోనే మొట్టమొదటి గార్బేజ్ కేఫ్​ను ఛత్తీస్​గఢ్​లోని అంబికాపుర్​లో ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు. ఇది విజయవంతం కావడంతో తాజాగా రోపఖర్​లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి రూరల్‌ గార్బేజీ కేఫ్​ను ప్రారంభించారు. ఈ గార్బేజ్ కేఫ్ గ్రామ పరిసరాల్లో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు పేరుకుపోకుండా చేస్తుందని, అలాగే వాతావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

కాగా, ఆరేళ్ల క్రితం అంబికాపుర్​లో ఏర్పాటు చేసిన గార్బేజ్ కేఫ్ నగరంలో గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో, కాలుష్యాన్ని ఎదుర్కోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. 2020-2024 మధ్య నగరంలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు క్రమంగా తగ్గాయి. ప్లాస్టిక్ వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాల గురించి ప్రజలు అవగాహన పెంచుకున్నారు. కాగా, అంబికాపుర్​లోని గ్యార్బేజ్ కేఫ్​లో అర కేజీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఇస్తే అల్పాహారం, కేజీ బరువున్న ప్లాస్టిక్ వస్తువులను అందిస్తే భోజనం పెడుతున్నారు.

చెత్త ఇస్తే భోజనం ఫ్రీ- అరకిలో చెత్తకు రుచికరమైన ప్లేట్ మీల్స్- పర్యావరణ పరిరక్షణకు మహిళ చొరవ

'చెత్తను ఇవ్వండి- పుస్తకాలు, పెన్నులు ఉచితంగా తీసుకెళ్లండి'- పేద విద్యార్థుల కోసం విన్నూత ప్రయత్నం

