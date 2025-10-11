ETV Bharat / bharat

రంగంలోకి భోజ్‌పురీ సింగర్స్- అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జానపద హంగులు! ఎవరు గెలుస్తారో?

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భోజ్​పురీ తారలు!

Bihar Polls Bhojpuri Singers
Bihar Polls Bhojpuri Singers (EENADU)
Bihar Polls Bhojpuri Singers : బిహార్‌ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టే భోజ్‌పురీ పాటలు ఎప్పటినుంచో ప్రజల్లో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఇప్పుడు అదే జానపద రంగు రాజకీయ రంగస్థలంపై పడబోతోంది. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనేకమంది ప్రముఖ భోజ్‌పురీ గాయనీ గాయకులు పోటీకి సిద్ధమవుతుండటంతో ఎన్నికల వేడి మరింత పెరిగింది. అన్ని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు వీరిని తమ బరిలోకి దింపేందుకు తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

మైథిలీ ఠాకూర్‌ నుంచి శిల్పి రాజ్‌ వరకు!
ప్రముఖ భోజ్‌పురీ జానపద గాయని మైథిలీ ఠాకూర్‌ (25) బీజేపీ తరఫున పోటీకి సిద్ధమవుతున్నట్లు ఇప్పటికే వెల్లడించారు. పార్టీ నేతలు వినోద్‌ తావ్డే, కేంద్ర మంత్రి నిత్యానంద రాయ్‌లతో భేటీ అయిన ఆమె, "ఇది నా జీవితంలో కొత్త దశ ప్రజల కోసం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న" అని చెప్పారు. మరోవైపు గాయని శిల్పి రాజ్‌ కూడా రాష్ట్రీయ లోక్‌ జనశక్తి పార్టీ (రామ్‌విలాస్‌) నేత చిరాగ్‌ పాసవాన్‌ను కలవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమె పోటీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీకి జానపద బలం
ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ నేతృత్వంలోని జన్‌ సురాజ్‌ పార్టీ కూడా భోజ్‌పురీ రంగానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. గాయకుడు రితేశ్ రంజన్‌ పాండేను కర్గహర్‌ నుంచి అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. "ఈ నేల నా ఊరు, ప్రజల మద్దతు నాతోనే ఉంటుంది" అని రితేశ్ నమ్మకంగా తెలిపారు. మరో ప్రముఖ గాయకుడు అలోక్‌ కుమార్‌ కూడా జన్‌ సురాజ్‌లో చేరారు. అయితే, ఆయన పోటీపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. పార్టీ ఆదేశిస్తే మాత్రం పోటీ చేసే విషయాన్ని పునరాలోచిస్తానని అన్నారు.

పవన్‌ సింగ్‌ వెనక్కి- జ్యోతి సింగ్‌ భేటీ ఆసక్తికరం!
భోజ్‌పురీ సూపర్‌స్టార్‌ పవన్‌ సింగ్‌ గత లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈసారి బీజేపీ తరఫున బరిలో ఉంటారని వార్తలు వచ్చాయి. బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్‌ షా, ఆర్‌ఎల్‌ఎం అధినేత ఉపేంద్ర కుష్వాహాతో భేటీ కావడంతో ఈ ఊహాగానాలు బలపడ్డాయి. కానీ తాజాగా (అక్టోబర్‌ 11న) ఆయన ఎన్నికలకు దూరంగా ఉండబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆశ్చర్యకరంగా, ఆయన భార్య జ్యోతి సింగ్‌ — ప్రశాంత్‌ కిశోర్‌ను కలిసిన మరుసటి రోజే ఈ ప్రకటన రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

జనంతో మమేకమయ్యే కళాకారులు
ప్రస్తుతం భోజ్‌పురీ గాయకుల్లో అసెంబ్లీలో ఉన్న ఏకైక ఎమ్మెల్యే వినయ్‌ బిహారీ. ఆయన వెస్ట్‌ చంపారన్‌లోని లౌరియా నియోజకవర్గానికి బీజేపీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్‌ తివారీ మాట్లాడుతూ, "భోజ్‌పురీ కళాకారులు ప్రజలతో మమేకమయ్యే శక్తి కలవారు. ఈ ఎన్నికల్లోనూ వారిలో పలువురు విజయాన్ని అందుకుంటారు" అని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.

జానపదం ప్రభావం చూపే ప్రాంతాలు
భోజ్‌పురీ, బక్సర్‌, రోహ్తాస్‌, కైమూర్‌ జిల్లాలు షహాబాద్‌ ప్రాంతంగా పరిగణిస్తారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఉన్న 22 స్థానాల్లో కేవలం రెండుచోట్లే ఎన్డీఏ విజయాన్ని సాధించింది. ఈసారి జానపద తారల ఎంట్రీతో ఆ సమీకరణాలు మారతాయా అన్నదే ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది.

