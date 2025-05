ETV Bharat / bharat

ఇప్ప పువ్వుతో జనరిక్ 'టీ'- ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో- పంచభూతాల ఫ్లేవర్స్ - 5 FLAVOURS IPPA PUVVU TEA

5 Flavours Ippa Puvvu Tea ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 12, 2025 at 2:11 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:59 PM IST 2 Min Read

5 Flavours Ippa Puvvu Tea : ఇప్పచెట్టు- అడవి తల్లి గిరిజనులకు ఇచ్చిన ఓ వరం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. విశేష ఔషధ గుణాలు కలిగిన ఈ చెట్టు పండ్లు, పవ్వు, విత్తనాలతో గిరిజనులు అనేక ఆహార పదార్థాలను తయారు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఇప్పపువ్వుతో సారా తయారు చేయడం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇప్పపువ్వుతో చేసిన టీకి కూడా ఇప్పుడు డిమాండ్ పెరిగింది. కొందరు ఔత్సాహికులు ఇప్పపువ్వు ఆధారిత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్​ యూనిట్లు పెట్టి ఇప్పపువ్వు జనరిక్ టీని తయారు చేస్తున్నారు. మానవ శరీరం పంచాభూతాలతో తయారైందని అంటారు. అలా ఈ టీలో పంచభూతాల పేర్లతో 5 ఫ్లేవర్లను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ ఇప్పపువ్వు టీ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్ దట్టమైన అడవులు, అటవీ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. బస్తర్ అడవులలో కనిపించే ఇప్పపువ్వు(మహువా) స్థానిక గిరిజనులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరు. సాధారణంగా స్థానిక గిరిజనులు ఇప్పపువ్వు నుంచి సారా తయారు చేస్తారు. కానీ బస్తర్‌లో, గత కొన్నేళ్లుగా ఇప్పపువ్వు టీ, లడ్డులను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. వీటికి దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్​ కూడా పెరిగింది. ఇప్పపువ్వు (ETV Bharat) రజియా షేక్ అనే ఔత్సాహిరాలు ఈ ఇప్పపువ్వు ఆధారిత 'బస్తర్​ ఫూడ్స్​' అనే సంస్థను ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థలో ఏడుగురు మహిళలు పనిచేస్తున్నట్లు రజియా తెలిపారు. తన కంపెనీలో చేరాలనుకునే పాఠశాల, కళాశాల పిల్లలు తనతో చేరవచ్చని రజియా షేక్ అన్నారు. బస్తర్ నగరానికి ఆనుకుని ఉన్న నెంగిగూడలో ఈ ఇప్పపువ్వు ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉందని తెలిపారు.

