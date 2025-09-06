ఉదయం చేపల అమ్మకం- మధ్యాహ్నం స్కూల్ నిర్వహణ- ఎందరో పేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య!

ETV Bharat / bharat

September 6, 2025

ఆయన ఒక నిరుపేద విద్యార్థి. చిన్న తనంలోనే తండ్రిని కోల్పోవడంతో కుటుంబబాధ్యతలు తన భుజాన వేసుకున్నారు. తనను చదివించడం కోసం తల్లి పడే కష్టాన్ని చూడలేక చదువును పక్కను పెట్టి చేపలు విక్రయించడం మొదలుపెట్టారు. అలా ఒక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసి ఎందరో నిరుపేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా విద్యను అందిస్తున్నారు. బంగాల్​లోని ఓ వ్యక్తి ఉదయం చేపలు విక్రయించి, తర్వాత పాఠశాలకు వెళ్తున్నారు. అక్కడ చదువుకునే ఎంతో మంది విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను బోధిస్తున్నారు. మరి ఆ వ్యక్తి గురించి పూర్తి సమాచారం మీకోసం!

Fish Seller Headmaster Story : కోల్​కతాకు చెందిన విశ్వనాథ్​(73) అనే వ్యక్తి చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయారు. భవిష్యత్​ గురించి ఎన్నో కలలు కన్నారు. కానీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా వాటిని నెరవేర్చుకోలేకపోయారు. ఆయన పై చదువుల కోసం తల్లి పడే కష్టాన్ని చూడలేక​ మార్కెట్​లో చాపలు విక్రయించడం మొదలు పెట్టారు. అలా అని ఆయన నిరాశ చెందలేదు. కష్టపడి పనిచేసి ఒక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేశారు. అందులో ఎంతో మంది నిరుపేద విద్యార్థులకు 51 సంవత్సరాలుగా ఉచితంగా విద్యను బోధిస్తున్నారు.

Fish Seller Headmaster Story
విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్న విశ్వనాథ్​ (ETV Bharat)

"నా తల్లి చాలా కష్టపడి నన్ను పెంచారు. నా చిన్న తనంలోనే నాన్నను కోల్పోయాను. నా కుటుంబం గురించి నా తల్లి పడే కష్టాన్ని నేను చూడలేకపోయాను. నన్ను కాలేజీలో చేర్పించినప్పుటికీ నేను నా విద్యాభ్యాసాన్ని పూర్తి చేయలేకపోయాను. 1968లో చదువు మానేసి చేపలు విక్రయించడం మొదలుపెట్టాను."
-- విశ్వనాథ్​, ఉపాధ్యాయుడు

శిరీశ్​ ముఖర్జీ తన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పారని విశ్వనాథ్​ తెలిపారు. ఓ సామాజిక కార్యకర్త అని, ఆయన సహకారంతోనే ప్రాథమిక పాఠశాలను ప్రారంభించానని పేర్కొన్నారు. అనంతరం నందిపుర్​ స్వామి వివేకానంద ప్రాథమిక పాఠశాలను ఏర్పాటు చేశానని తెలిపారు. పాఠశాల భవనం పనులు 1973లో మొదలు పెట్టగా అది 1947లో పూర్తైందన్నారు. పాఠశాలలో చదివే పిల్లల తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడుతుంటారని విశ్వనాథ్​ తెలిపారు. వీరిని చదివించడం కోసం ఇళ్లల్లో పనిచేయడం, రిక్షాలు నడపడం వంటివి చేస్తుంటారని ఆయన చెప్పారు. అందుకని వారి పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఓ పక్క ఉదయం చాపలు విక్రయిస్తూ మరో పక్క పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తుంటారు. అందుకే ఆయన్ను మాస్టర్​ మషాయ్​ అని సరదాగా పిలుస్తారు. అయితే ఈ వ్యాపారం కారణంగానే తాను పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయగలిగానని విశ్వనాథ్​ తెలిపారు. అందుకే మొదట మార్కెట్​కు వెళ్లి తర్వాత పాఠశాలకు వెళతానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో స్కూల్​కు వెళ్లడం ఆలస్యం అవుతున్నందు వల్ల అదనంగా కొద్ది సేపు పాఠశాలలో గడుపుతానని తెలిపారు.

"ఈ పాఠశాలను రెండు స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం 60 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. నలుగురు ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ సిలబస్​ ప్రకారం నర్సరీ నుంచి నాలుగో తరగతి వరకు విద్యను అందిస్తున్నారు. వామపక్షాల సమయంలో ఇంగ్లీషు బోధనను తొలగించినా, ఈ పాఠశాలలో మాత్రం ఆంగ్ల బోధనను కొనసాగించారు. స్వచ్ఛంద సంస్థల సహాయంతో 2006లో ఈ పాఠశాలకు మొదటి సారి విద్యుత్​ సరఫరా లభించింది. వారి సహకారంతో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్, స్మార్ట్ క్లాస్‌రూమ్​లు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు టిఫిన్‌గా ఆహారం కూడా అందిస్తున్నారు. ఈ పాఠశాల 53 సంవత్సరాలుగా పూర్తిగా ఉచితంగా నడుస్తోంది" అని విశ్వనాథ్ తెలిపారు.

