ETV Bharat / bharat

కుటుంబపోషణ కోసం కల్లు గీస్తున్న 'షీజా'- రాష్ట్రంలో తొలి మహిళగా రికార్డ్!- చకచకా చెట్లు ఎక్కుతూ!! - First Woman Toddy Tapper in Kerala

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 7, 2024, 10:53 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:22 AM IST

First Woman Toddy Tapper in Kerala ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 7, 2024, 11:22 AM IST