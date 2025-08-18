Odisha Tribal Girl Cracks NEET : కృషి, పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపించింది ఒడిశా మల్కాన్గిరి జిల్లాకు చెందిన ఓ గిరిజన యువతి. సామాజిక, ఆర్థిక అడ్డంకులన్నీ దాటుకుని వైద్య, విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన నీట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుతురాలైంది. స్థానికంగా ఉన్న దిదాయి గిరిజన తెగలో నీట్ క్వాలిఫై అయిన మొదటి అమ్మాయిగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ స్టోరీలో ఆ యువతి ఎవరు? ఆమె విజయగాథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఆర్థిక పరిస్థితులను ఎదురొడ్డి
మల్కాన్గిరి జిల్లాలోని అమ్లిగూడ గ్రామానికి రోడ్డు, వైద్యం తదితర వసతులు లేవు. అయితేనేం, దిదాయి గిరిజన తెగకు చెందిన చంపా రస్పెద అనే యువతి ప్రతికూల పరిస్థితులన్నింటిని దాటుకుని మొదటి ప్రయత్నంలోనే నీట్ పరీక్షను క్లియర్ చేసింది. డాక్టర్ అయి తన సమాజంలోని ప్రజలకు సేవచేయాలని ఆశపడుతోంది. నీట్ పాసైన మొట్టమొదటి దిదాయి తెగకు చెందిన అమ్మాయిగా రికార్డు సృష్టించింది. దీంతో చంపా రస్పెద, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లోనే
చంపా రస్పెద ఐదేళ్ల వయసు నుంచి హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంది. అయితే ఆమె తన ఇంటి నుంచి హాస్టల్కు చేరుకోవడానికి 20 కిలోమీటర్ల కొండ ఎక్కి దిగాల్సి వచ్చేది. ఎలాగోలా కష్టపడి పది, ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె దృఢ సంకల్పాన్ని చూసి, బాలేశ్వర్కు చెందిన ఒక సైన్స్ టీచర్ ఆమెకు తన ఇంట్లో ఆశ్రయం ఇచ్చారు. చదువుకు అయ్యే అన్ని ఖర్చులను భరించి నీట్ కోచింగ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో మొదటి ప్రయత్నంలో చంపా రస్పెద నీట్ క్వాలిఫ్ అయ్యి రికార్డు సృష్టించింది. దిదాయి కమ్యూనిటీలో నీట్లో అర్హత సాధించిన మొదటి బాలికగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఆమె ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేస్తే ఆ కమ్యూనిటీకి చెందిన మొదటి వైద్యురాలు కానుంది.
కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే
చంపాకు మొత్తం ముగ్గురు సోదరీమణులు, నలుగురు సోదరులు ఉన్నారు. ఆమె కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రమే. చంపా తండ్రి రైతు. అతడు పోడు భూములపై పంటలను పండించేవాడు. ఆ సాగు ద్వారా సంపాదించిన రాబడితో కుటుంబాన్ని పోషించడమే కష్టమయ్యేది. అయినప్పటికీ కూతురి చంపాకు చదువుపై ఉన్న ఆసక్తిని చూసి ఆమెను ప్రోత్సహించాడు. ఈ క్రమంలో ఏడో తరగతి పాసైన తర్వాత చంపా పడవలో 60 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి చిత్రకొండలోని ఒక హాస్టల్లో ఉండి పదో తరగతి వరకు చదివింది. తర్వాత కళాశాల విద్యను పూర్తి చేసింది.
టీచర్ ప్రోత్సాహం
అనంతరం డిగ్రీ చదువుకోవడం కోసం చంపా దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె హైస్కూల్ టీచర్ ఉత్కల్ కేసరి దాస్ మెడిసిన్ చదవమని సూచించారు. తన కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులో ఉండడంతో చంపా అందుకు నిరాకరించింది. కానీ ఉత్కల్ దాస్ అన్ని ఖర్చులను తానే భరిస్తానని చెప్పారు. బాలేశ్వర్లోని టాంకా గ్రామంలోని తన ఇంట్లోనే చంపాకు కోచింగ్ ఇచ్చారు. కేవలం 5 నెలలు మాత్రమే కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత, చంపా మొదటి ప్రయత్నంలోనే నీట్ పరీక్షలో విజయం సాధించింది.
చదువుతోనే అభివృద్ధి : చంపా
నీట్ తొలి ప్రయత్నంలోనే సక్సెస్ కావడంపై చంపా సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. "నా హైస్కూల్ టీచర్ ఉత్కల్ కేసరి దాస్ నాకు చాలా సహాయం చేశారు. మా దిదాయి గిరిజన తెగ చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటోంది. విద్య మాకు మరొక సమస్య. మా కుటుంబం చాలా ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉంది. మా గ్రామంలో ఆసుపత్రి లేదు. ఇటీవలే ఒక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే, నా టీచర్ సహాయంతో కచ్చితంగా నా కెరీర్లో అభివృద్ధి చెందుతానని నమ్మాను. మా గ్రామస్థులకు విద్యను అందించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాను. ఎందుకంటే విద్య ద్వారా మాత్రమే వారు అభివృద్ధి చెందుతారు. నీట్లో ఉత్తీర్ణతురాలైన తర్వాత నా కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసి విజయం గురించి చెప్పాను. వారు, గ్రామస్థులు నా విజయం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. నేను కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తానని వారు నమ్మారు. మా గ్రామంలో ఆసుపత్రి లేదు. చిన్న చిన్న వ్యాధులకు, వారు మూఢనమ్మకాలను నమ్ముతారు. నా మాట విని రోగాలకు చికిత్స పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను" అని చంపా రస్పెదా తెలిపింది.
అభివృద్ధి చెందని కొండ ప్రాంతంలో నివసించే గిరిజన తెగకు చెందిన యువతి చంపా వైద్య విద్య చదవబోతుండడంపై గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. చంపా సెలవుల్లో ఇంటికి వచ్చినప్పుడు గ్రామంలోని చిన్న పిల్లలకు ఉచితంగా చదువు బోధించేదని చెబుతున్నారు. మరోవైపు, నీట్ పరీక్షలో విజయం సాధించిన చంపా రస్పెదాకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ సోమేశ్ కుమార్ ఉపాధ్యాయ అభినందనలు తెలియజేశారు.