బైక్​కు BMW కారు ఢీ- కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ మృతి

బైక్​ను వెనుకనుంచి బలంగా ఢీకొన్న బీఎండబ్ల్యూ కారు- ప్రమాదంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ నవ్‌జోత్ సింగ్ మృతి

Finance Ministry Deputy Secretary Died
Finance Ministry Deputy Secretary Died (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 7:46 AM IST

1 Min Read
Finance Ministry Deputy Secretary Died : కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీ నవ్‌జోత్ సింగ్ రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. దిల్లీ కాంట్ మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన ఆ ప్రమాదం అందరినీ కలచివేసింది. పోలీసుల వివరాలం ప్రకారం, నవ్‌జోత్ తన భార్యతో బైక్‌పై వెళ్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా వెనుకనుంచి వచ్చిన బీఎండబ్ల్యూ కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ క్షణంలోనే ఇద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయాల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో నవ్‌జోత్ ఆస్పత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు. ప్రస్తుతం ఆయన భార్య పరిస్థితి కూడా విషమంగానే ఉందని సమాచారం.

