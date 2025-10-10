బిహార్ పోల్స్ ఫస్ట్ ఫేజ్- మొదటి రోజు నామినేషన్స్ నిల్
Published : October 10, 2025 at 5:18 PM IST
First Phase Of Bihar Polls Begins : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ- నామినేషన్ పత్రాల దాఖలు శుక్రవారం ప్రారంభమైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. అక్టోబర్ 17 వరకు అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఆ తరువాతి రోజు నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన జరుగుతుందని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికల మొదటి దశ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అక్టోబర్ 20 చివరి తేదీ అని తెలిపారు. అయితే మొదటి రోజు ఒక్క నామినేషనూ దాఖలు కాకపోవడం గమనార్హం.
బిహార్లో 121 స్థానాలకుగాను నవంబర్ 6న మొదటి రౌండ్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, పట్నా, దర్భంగా, మాధేపురా, సహర్సా, ముజఫర్పూర్, గోపాల్గంజ్, సివాన్, సరన్, వైశాలి, సమస్తిపూర్, బెగుసరాయ్, అఖిసరాయ్, ముంగేర్, షేక్పురా, నలంద, బక్సర్, భోజ్పూర్ జిల్లాల్లో ఈ మొదటి దశ ఎన్నికలు జరుగుతాయి.
రెండో దశ పోలింగ్
బిహార్లో ఈసారి కేవలం 2 దశల్లో పోలింగ్ పూర్తి చేయాలని ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయించింది. కనుక రెండో దశ పోలింగ్ను నవంబర్ 11న మొత్తం 122 స్థానాలకుగాను నిర్వహించనున్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14న చేపడతారు.
టగ్ ఆఫ్ వార్
ప్రస్తుతం బిహార్లో పాలక ఎన్డీఏ, ప్రధాన ప్రతిపక్షం మహాగట్బంధన్లు ప్రధాన పోటీదారులుగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ రెండు కూటములు ఇప్పటి వరకు తమ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించలేదు. ఎందుకంటే సీట్ల పంపకాలపై విభేదాలతో ఈ రెండు కూటములు సతమతమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న పార్టీలు తమకు ఎక్కువ సీట్లు కావాలని పట్టుపడుతున్నాయి. అయితే ఈ విషయంలో ప్రశాంత్ కిశోర్ కాస్త ముందున్నారు. ఆయనకు చెందిన జన సురాజ్ పార్టీ గురువారం తమ 51 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించారు.
ఎన్డీఏ పరిస్థితి ఏమిటి?
ప్రస్తుతం ఎన్డీఏ కూటమిలో సీట్ల పంపకంపై విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. దీనిని ఓ కొలిక్కి తెచ్చేందుకు బీజేపీ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ శుక్రవారం పట్నాకు వెళ్లి, పార్టీ సీనియర్ నాయకులతో సమావేశం కానున్నారని, ఎన్డీఏ సీట్ల పంపకం ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో ఖరారు అయ్యే అవకాసం ఉందని బీజేపీ వర్గాలు తెలిపాయి.
మరోవైపు ఎన్డీఏ కూటమిలోని జేడీ(యూ) త్వరలో తమ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించనుంది. ఎన్డీఏ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, జేడీ(యూ) 102 స్థానాల్లో, బీజేపీ 101 స్థానాల్లో పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే గతంలో 20-22 స్థానాలతో సరిపెట్టుకున్న కేంద్రమంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రామ్ విలాస్) ఇప్పుడు 45 అసెంబ్లీ సీట్లు అడుగుతోందని ఎన్డీఏ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇక ప్రతిపక్ష కూటమిలో ఆర్జేడీ 135-140 సీట్లలో పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. మరోవైపు మహాగట్బంధన్లోని ప్రధాన పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ ఈసారి 70 సీట్లు కావాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. కానీ ఆ పార్టీకి కేవలం 50-52 సీట్లను ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు పార్టీ అభ్యర్థుల జాబితాను ఖరారు చేయడానికి, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఈ రోజు పట్నాలో సమావేశం నిర్వహించనున్నారని ఆర్జేడీ వర్గాలు తెలిపాయి.
2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ 70 స్థానాల్లో పోటీ చేసి కేవలం 19 సీట్లను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది. ఇక మహాగట్బంధన్లోని మరో పెద్దపార్టీ అయిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్-లెనినిస్ట్) లిబరేషన్ కూడా తమకు 20-25 సీట్లు ఆఫర్ చేయడంపై అసంతృప్తిగా ఉంది. ఎందుకంటే, ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ పోటీ చేసిన 19 సీట్లలో 12 సీట్లు గెలుచుకుంది. అందుకే ఈసారి సీపీఐ (ఎంఎల్) 40 సీట్లు డిమాండ్ చేస్తోందని సమాచారం.
విచారణలో ఉన్న ఖైదీలకు ఓటు హక్కు!
భారతదేశంలో విచారణలో ఉన్న ఖైదీలకు ఓటు హక్కు పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాఖ్యం దాఖలైంది. కేంద్రం, ఎన్నికల కమిషన్ తమ స్పందన తెలపాలని సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కోరింది.
భారతదేశంలో ఉన్న జైళ్లలో దాదాపు 4.5 లక్షల మంది విచారణలో ఉన్న ఖైదీలు ఉన్నారు. వీరికి ఓటు హక్కు కల్పించాలని పంజాబ్లోని పాటియాలాకు చెందిన సునీతా శర్మ సుప్రీంకోర్టులో పిల్ వేశారు. ఎన్నికల నేరాలు, అవినీతి పాల్పడని ఖైదీలు వారి ఓటు హక్కును ఏకపక్షంగా కోల్పోకుండా చూడాలని సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951లోని సెక్షన్ 62(5) ప్రకారం, ఖైదీలకు ఓటు హక్కు నిషేధించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్ వాదించారు. ఈ వాదనలను ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ కె.వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది.
