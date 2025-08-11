ETV Bharat / bharat

బీజేపీ కుట్రలను బహిర్గతం చేస్తాం: కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే - INDIA ALLY EXPOSE BJP CONSPIRACY

ఎస్ఐఆర్​, ఓట్ల చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఇండియా కూటమి ర్యాలీ- దేశంలో ఆరాచకత్వం, అస్థిరత సృష్టించడానికి విపక్షాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని బీజేపీ విమర్శ

Mallikarjun Kharge
Mallikarjun Kharge (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2025 at 3:32 PM IST

Kharge on Voter List : ప్రజల ఓటు హక్కును, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడమే లక్ష్యంగా తాము పోరాటం చేస్తున్నామని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పేర్కొన్నారు. అందుకే తాము ఎస్​ఐఆర్​, ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేపట్టామని తెలిపారు. ఇండియా కూటమి కచ్చితంగా బీజేపీ కుట్రలను బహిర్గతం చేస్తుందని ఖర్గే నొక్కి చెప్పారు. బిహార్​లో చేపట్టిన ఎస్​ఐఆర్​ను, ఓట్ల చోరీని వ్యతిరేకిస్తూ, విపక్షాలు పార్లమెంట్ నుంచి ఈసీ కార్యాలయానికి నిరసన ర్యాలీ చేపట్టాయి. ఈ ధర్నాలో కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, శరద్ పవార్ సహా పలు విపక్ష నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ అంశంపై ఖర్గే ఎక్స్ వేదికగా బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించారు.

"బీజేపీ పిరికి నియంతృత్వం ఇక పనిచేయదు. ఇది ప్రజల ఓటు హక్కును కాపాడడానికి జరుగుతున్న పోరాటం. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి జరుగుతున్న పోరాటం. రాజ్యాంగాన్ని ముక్కలు చేయడానికి బీజేపీ చేస్తున్న కుట్రను కచ్చితంగా ఇండియా కూటమి బయటపెడుతుంది."
- మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, ఎక్స్​ పోస్ట్​

పార్లమెంట్ వెలువల ప్రజాస్వామ్యాన్ని 'హత్య' చేస్తున్నారు: కాంగ్రెస్​
పార్లమెంట్​ వెలుపల ప్రజాసామ్యంపై దాడి చేసి, హత్య చేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిహార్​లో చేపట్టిన ఎస్​ఐఆర్​ను, ఓట్ల చోరీని వ్యతిరేకిస్తూ, పార్లమెంట్ నుంచి ఈసీ కార్యాలయానికి, విపక్షాలు చేస్తున్న ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకోవడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు.

బిహార్​లో చేపట్టిన ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి వ్యతిరేకిస్తోంది. అందుకే సోమవారం పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం వరకు నిరసన ర్యాలీని చేపట్టాయి. అయితే విపక్ష నేతలను దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ముందస్తు అనుమతి లేనందున ర్యాలీ ఆపాలని స్పష్టం చేశారు. దీనితో విపక్ష నేతలు బారికేడ్లు ఎక్కి ప్రభుత్వానికి, ఈసీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దీనితో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, సంజయ్​ రౌత్ సహా పలువురు విపక్ష పార్టీల నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై జైరాం రమేష్ మండిపడ్డారు.

"మేము పార్లమెంట్ నుంచి ఈసీ కార్యాలయానికి శాంతియుతంగా నిరసన ర్యాలీ చేపట్టాలని అనుకున్నాం. కానీ దిల్లీ పోలీసులు మమ్మల్ని ముందుకు కదలకుండా అడ్డుకున్నారు. వాస్తవానికి ఎంపీలు అందరం సమిష్టింగా ఈసీకి ఒక మెమొరాండం అందజేయాలని కోరుకున్నాం. ఇదే విషయాన్ని వివరిస్తూ ఈసీకి ఇంతకు ముందే లేఖ కూడా రాశాం. కానీ మమ్మల్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్యం దాడికి గురవుతోంది. ప్రజాస్వామ్యం హత్యకు గురవుతోంది."
- జైరాం రమేశ్​, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి

అస్థిరత సృష్టించడానికి కాంగ్రెస్​ పన్నిన వ్యూహం ఇది: బీజేపీ
ఎస్​ఐఆర్​, ఓట్ల చోరీపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న నిరసనపై బీజేపీ మండిపడింది. దేశంలో అరాచకం, అస్థిరత సృష్టించడానికి కాంగ్రెస్​, ప్రతిపక్షాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించింది.

"ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ ఎలక్షన్ కమిషన్​పై విపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అబద్ధం. దేశంలో అస్థిరతను, అరాచకత్వాన్ని సృష్టించడానికి విపక్షాలు బాగా ఆలోచించి రూపొందించిన వ్యూహం ఇది. రాహుల్ గాంధీ భారత్​లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేయాలనుకునే " పెద్ద శక్తుల" (బిగ్​ ఫోర్సెస్​) మాదిరి భాషలో మాట్లాడుతున్నారు. మీరు కావాలంటే ఈ అంశాన్ని పార్లమెంట్​లో ప్రస్తావించాలని, కాంగ్రెస్​ సహా మొత్తం ప్రతిపక్షాలను కోరుతున్నాను."
- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​, కేంద్ర మంత్రి

ప్రజల మనస్సులో భయాన్ని సృష్టించి, ప్రధానమంత్రి మోదీ నాయకత్వాన్ని, ప్రజల నిర్ణయాన్ని, దేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థను ఎవరూ ప్రభావితం చేయలేరని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ పేర్కొన్నారు.

