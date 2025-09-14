పడుకున్న విద్యార్థుల కళ్లలో ఫెవిక్విక్ పోసిన ఫ్రెండ్- కళ్లు తెరవలేకపోతున్న స్టూడెంట్స్
హాస్టల్ ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేసిన ఉన్నతాధికారులు
Published : September 14, 2025 at 4:34 PM IST
Fevikwik Put in Students Eyes : హాస్టల్లో నిద్రపోతున్న విద్యార్థుల కళ్లలో ఫెవిక్విక్ గమ్ను పెట్టారు తోటి స్నేహితులు. వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించగా ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారని, ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన అధికారులు హాస్టల్ ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేశారు. ఈ షాకింగ్ ఘటన ఒడిశాలోని కందమాల్ జిల్లాలో శుక్రవారం జరిగింది.
ఇదీ జరిగింది
సలగూడ సేవాశ్రమానికి చెందిన విద్యార్థులు గురువారం రాత్రి రోజులాగే నిద్రపోయారు. అయితే అదే హాస్టల్కు చెందిన ఒక విద్యార్థి రాత్రి సమయంలో 8 మంది విద్యార్థుల కళ్లలో ఫెవిక్విక్ పోశాడు. దీంతో శుక్రవారం ఉదయం అందరూ లేచినా ఆ 8 మంది మాత్రం కళ్లు తెరవలేదు. ఎంత ప్రయత్నించినా కళ్లు తెరవలేకపోయారు. ఈ క్రమంలోనే సమాచారం అందుకున్న హాస్టల్ సిబ్బంది వారి కళ్లను తెరిపించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఫలితం లేకపోవడంతో సమీపంలోని గోఛపడ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ ప్రాథమిక చికిత్స అందించగా ఒక విద్యార్థి కళ్లు తెరిచాడు. మిగతా ఏడుగురు కళ్లు తెరవలేకపోడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం పుల్బనీలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. విద్యార్థులు అంతా 3,4 తరగుతులు చదువుతున్నారని తెలిపారు.
రాత్రి హాస్టల్కు ఒక విద్యార్థి ఫెవిక్విక్ తీసుకుని వచ్చాడు. రాత్రి విద్యార్థులు నిద్రపోయాక 8 మంది కళ్లలో ఫెవిక్విక్ వేశాడు. ఈ విషయం మాకు శుక్రవారం ఉదయం తెలిసింది. హాస్టల్ సిబ్బంది సమాచారం ఇవ్వగానే వెంటనే వారిని చికిత్స కోసం గోఛపడ ఆస్పత్రికి తరలించాం. ఆ తర్వాత అందులో ఏడుగురిని మెరుగైన చికిత్స కోసం పుల్బనీ ఆస్పత్రికి తరలించాం
--ప్రేమలతా సాహూ, టీచర్
ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేసిన అధికారులు
అయితే, ప్రిన్సిపల్ నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగానే ఈ ఘటన జరిగిందని గ్రామ సర్పంచ్ రోహిత్ కన్హర్ ఆరోపిస్తున్నారు. "ఈ సమాచారం అందిన వెంటనే హాస్టల్కు వెళ్లి విద్యార్థులను సమీప ఆస్పత్రికి తరలించాం. ప్రాథమిక చికిత్స అందించినా సరే వీరిలో చాలా మంది కళ్లు తెరవలేదు. దీంతో వీరిలో ఏడుగురిని పుల్బనీ మెడికల్ సెంటర్కు తీసుకెళ్లాం. హాస్టల్లో ప్రిన్సిపల్తో పాటు ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం వల్లే ఇలా జరిగింది." అని అన్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టి సలగూడ సేవశ్రామం ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేశారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో తొలగిస్తున్నట్లు జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి చెప్పారు.
గాయాలకు ఫెవిక్విక్ పెట్టిన నర్స్
అంతకుముందు కొన్ని రోజుల క్రితం కర్ణాటకలోని హవేరీ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. ఓ స్టాఫ్ నర్సు గాయాలకు కుట్లకు బదులు ఫెవిక్విక్ రాసి చికిత్స చేసింది. ఏడేళ్ల చిన్నారి చెంపకు తీవ్ర గాయం కావడంతో తల్లిదండ్రులు స్థానికంగా ఉన్న ప్రాథమిక చికిత్స కేంద్రానికి తీసుకెళ్లారు. చికిత్స ప్రారంభించిన నర్సు జ్యోతి, గాయానికి కుట్లు వేయకుండా ఫెవిక్విక్ రాసింది. తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, తాను గత కొన్నాళ్లుగా ఇలాగే చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. కుట్లు వేస్తే శాశ్వత మచ్చలు పడతాయని చెప్పింది. అయితే, ఈ ఘటనను పిల్లాడి తల్లిదండ్రులే వీడియో తీసి అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన అధికారులు ఆమెను సస్పెండ్ చేశారు.