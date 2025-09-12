PG చదివినా ఇతర ఉద్యోగాలకు 'నో'- అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా మేరీ- మూడో మహిళగా రికార్డు
చిన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్పై ఆసక్తి- అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగం సాధించిన మహిళ
Published : September 12, 2025 at 2:10 PM IST
Woman Ambulance Driver Story : ప్రస్తుత కాలంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లోనూ అవకాశాలు అందిపుచ్చుకొని తమ సత్తా ఏంటో చూపిస్తున్నారు. పురుషుల కంటే తామేమీ తక్కువ కాదని నిరూపిస్తున్నారు. రాజకీయాలు, బ్యాంకింగ్, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం, అంతరిక్షయానం ఇలా చెప్పుకొంటూ పోతే ఒకటేమిటి అన్ని రంగాల్లోనూ తమ నైపుణ్యాలు, సృజనాత్మకతను చాటుతున్నారు. అయితే తమిళనాడుకు చెందిన ఓ మహిళ పురుషుల కంటే తానేమీ తక్కువ కాదని నిరూపించుకుంది. అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగాన్ని సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళ వెనుకున్న కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
చిన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్పై ఆసక్తి
తిరునెల్వేలికి చెందిన విసువాస మేరీకి చిన్నప్పటి నుంచి డ్రైవింగ్ అంటే ఇష్టం. అందుకే బైక్, కారు, ట్రక్కు ఇలా అన్ని వాహనాలను డ్రైవింగ్ చేయడం నేర్చుకుంది. అలా అని చదువును ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఆమె ఆశయానికి తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు మద్దతు ఇవ్వడంతో అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగంలో చేరింది. ఈ వృత్తిలో చేరడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది.
అండగా కుటుంబ సభ్యులు
మేరీ తల్లిదండ్రులు దివ్యాంగులు. అలాగే ఆమెకు ఓ సోదరుడు ఉన్నాడు. వారితో కలిసి వీరవనల్లూరు సమీపంలోని నెల్లై-సెంగోట్టై రైల్వే లైన్ దగ్గర నివసిస్తోంది. తండ్రి అలెక్స్ (51) చికెన్ దుకాణం నడుపుతున్నాడు. తల్లి ముత్తు పుష్ప (48) ఆయనకు సాయంగా ఉంటోంది. 25 ఏళ్లుగా అలెక్స్ ఈ దుకాణాన్ని నడుపుతూ పిల్లలను పెంచాడు. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి మేరీ ఆశయాలకు ఆమె తండ్రి అలెక్స్ అండగా ఉన్నాడు. ఎప్పుడూ నిరుత్సాహపరచలేదు. ఆమె కోసం మోటార్ సైకిల్, సెకండ్ హ్యాండ్ కారును సైతం కొనుగోలు చేశాడు. ఉన్నత చదువులను చదివించాడు. కలక్కాడ్ సమీపంలోని మనోన్మణియం సుందరనార్ యూనివర్సిటీ కళాశాల నుంచి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొందింది మేరీ.
డబ్బు కోసం కాదు- ప్యాషన్తో డ్రైవర్గా మారిన మహిళ
అంబులెన్స్ డ్రైవింగ్ ఉద్యోగాల ప్రకటన చూసింది మేరీ. ఆ జాబ్ కు అప్లై చేసి విజయం సాధించింది. అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగాన్ని దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం మేరీకి నెలకు రూ.21,000 జీతం లభిస్తోంది. కాగా, 2018లో తేని జిల్లాకు చెందిన వీరలక్ష్మి అనే మహిళ అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకుంది. దీంతో తమిళనాడులో మొదటి మహిళా అంబులెన్స్ డ్రైవర్ గా ఆమె నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2020లో కళ్లకురిచ్చి జిల్లాకు చెందిన విజయ రాష్ట్రంలో రెండో మహిళా అంబులెన్స్ డ్రైవర్ గా జాబ్లో చేరింది. ఇప్పుడు తాజాగా మేరీ మూడో మహిళ అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా నిలిచింది.
'నా ప్యాషన్ను కెరీర్గా మార్చుకున్నాను'
తనకు చిన్నప్పటి నుంచి వాహనాలు నడపడం అంటే ఇష్టమని మేరీ తెలిపింది. "గేర్ బైక్లు నడపడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నాను. అంతకు ముందు ఎప్పుడూ స్కూటర్ నడపలేదు. నేను బైక్ నడపడం చూసి నాన్న గర్వపడ్డాడు. ఆ తర్వాత కారును నడిపాను. అప్పుడు జీవితంలో ఏదో సాధించినట్లు అనిపించింది. ఆ తర్వాత మామయ్య సహకారంతో ట్రక్కు, భారీ వాహనాలను నడపడం అలవాటు చేసుకున్నాను. అప్పుడే నా అభిరుచిని కెరీర్ గా మార్చుకునే అవకాశం వచ్చింది. నేను 108 అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడివారు నన్ను ఆశ్చర్యంగా చూశారు. నర్సు ఉద్యోగం కోసం వచ్చావా అని అడిగారు. నేను కాదు, డ్రైవర్ ఉద్యోగం కోసం అన్నాను. అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను ఆశ్చర్యంగా చూశారు. కొంతమంది పురుషులు నన్ను ఎగతాళిగా చూశారు. అదే సమయంలో, అధికారులు నన్ను ప్రోత్సహించారు" అని మేరీ పేర్కొంది.
'మొదట్లో కాస్త భయపడ్డాను'
రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత, మొదటిసారి అంబులెన్స్ నడపమని అడిగినప్పుడు తాను కొంచెం భయపడ్డానని మేరీ చెప్పింది. తన తండ్రి తనపై ఉంచిన నమ్మకం వల్లే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగాన్ని సాధించానని అంటోంది. తాను ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్లినా, మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలనుకున్నాయని పేర్కొంది. "నేను తొలి స్పందనదారుగా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడటానికి సహాయం చేయగలను. అందుకే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగంలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇది వైద్య సేవే కాదు మానవతా సేవ కూడా. డబ్బు కంటే అంబులెన్స్ ను నడపడం చాలా థ్రిల్ ఇస్తోంది. ఈ జాబ్ పొందడంతో నేను జీవితంలో ఏదో సాధించినట్లు అనిపించింది. ఇది నా ప్యాషన్కు తగ్గట్టు ఉద్యోగం. 108 అంబులెన్స్ నడపడం పట్ల సంతోషంగా ఉన్నాను" అని మేరీ వెల్లడించింది.
తల్లిదండ్రులు హర్షం
తన కూతురు అంబులెన్స్ డ్రైవర్ ఉద్యోగం సాధించడం పట్ల మేరీ తండ్రి అలెక్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. "ఎవరైనా ప్రాణాలతో పోరాడుతుంటే, వారిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నా కూతురిని పెంచాను. నా కూతురు పోలీసు అధికారిణి లేదా న్యాయవాది కావాలని కోరుకున్నాను. కానీ ఆమె అంబులెన్స్ డ్రైవర్ కావాలనుకుంది. అందుకు నేను మద్దతు తెలిపాను. మేరీకి చిన్నప్పటి నుంచి ధైర్యసాహసాలను నేర్పించాను. ఆమె దేనీకి భయపడదు. ఎటువంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనగల ధైర్యవంతురాలు" అని అలెక్స్ చెప్పాడు. అయితే మేరీ అంబులెన్స్ నడపడం తనకు కష్టంగా ఉందని ఆమె తల్లి ముత్తు పుష్ప తెలిపింది. ఆ ఉద్యోగం తన కూతురు చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని పేర్కొంది. కానీ మేరీకి ఆ జాబ్ ఇష్టం కాబట్టి తాము అభ్యంతరం చెప్పలేదని వెల్లడించింది.