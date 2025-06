ETV Bharat / bharat

ప్రేమలో పడ్డ కూతురిని చంపేసిన తండ్రి- ప్రియుడిని కూడా వదల్లేదు! - FATHER KILLED HIS DAUGHTER LOVER

Published : June 4, 2025 at 5:21 PM IST

Father Killed His Daughter And Her Lover: పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రేమ వ్యవహారాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఓ తండ్రి కన్న కుమార్తెను హత్య చేశాడు. కుమార్తెతో పాటు ఆమె ప్రియుడిని కూడా కత్తితో నరికి హతమార్చాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని వివరాలను సేకరించారు.

అసలేం జరిగిందంటే?

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హత్యకు గురైన యువతీయువకులు సమీప గ్రామాలకు చెందినవారు. సదరు యవకుడు ట్రాక్టర్‌లో మట్టి ఎత్తే పనిచేసేవాడు. అతడు యువతి ఇంటి వద్ద మట్టి వేశాడు. ఆ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఆ విషయం తెలుసుకున్న యువతి తండ్రి తీవ్రంగా ఖండించాడు. కత్తితో కుమార్తెను, ఆమె ప్రియుడిని దారుణంగా హతమార్చాడు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

అయితే ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగానే కుమార్తెను, ప్రేమికుడిని నిందితుడు చంపాడని డీఎస్పీ ఇంద్రజిత్ సింగ్ తెలిపారు. పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు చెప్పారు. మరణించిన యువతి వయసు 22 -23 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని, యువకుడి వయసు 24-25 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని వెల్లడించారు. మృతులు ఎంతకాలంగా ప్రేమలో ఉన్నారో దర్యాప్తులో వెల్లడవుతుందని పేర్కొన్నారు. వారి ప్రేమ వ్యవహారం గురించి కుటుంబానికి కూడా ఈమధ్యనే తెలిసిందని అన్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని, దర్యాప్తులో అన్ని విధాలుగా ప్రశ్నిస్తామని వెల్లడించారు.