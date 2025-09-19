ETV Bharat / bharat

మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని కూతురిని కత్తితో పొడిచిన తండ్రి- చికిత్స పొందుతూ యువతి మృతి

మద్యానికి బానిసైన తండ్రి- డబ్బులివ్వాలని తరచూ కూతుళ్లతో గొడవ- అడ్డు చెప్పినందుకు కూతురిని హతమార్చిన వైనం

Father Murdered Daughter For Liquor
Father Murdered Daughter For Liquor
Father Murdered Daughter For Liquor: కన్నకూతురి పట్ల కాలయముడయ్యాడు ఓ కర్కశ తండ్రి. కేవలం మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని ఆమె కళ్లలో కారం చల్లి ఆపై కత్తితో పొడిచాడు. దీంతో తీవ్ర గాయాల పాలైన ఆ యువతి ఆసుపత్రిలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ప్రాణం విడిచింది. ఈ విషాదకర ఘటన మధ్యప్రదేశ్​లో జరిగింది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం,
గ్వాలియర్ జిల్లా బేల్​దార్​ కా పురా ప్రాంతంలో నివసించే బాదామ్​ సింగ్​ ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగించేవాడు. అతడికి భార్య, ఇద్దరు కమార్తెలున్నారు. అయితే ఒకానొక సమయంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో అతడు తన కాలును కోల్పోయి ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. ఏ పనీ లేకుండా ఇంట్లోనే ఉండడం వల్ల మద్యానికి బానిసయ్యాడు. అయితే తండ్రి ఇంటికే పరిమితమవడం వల్ల కూతుళ్లిద్దరు కుటుంబ భారాన్ని వారి భుజాలపై వేసుకున్నారు. పెద్ద కుమార్తె రాణి ఇంట్లోనే ఉంటూ చేనేత కార్మికురాలిగా పనిచేస్తుండగా, చిన్న కూతురు దుకాణం నడుపుతోంది. అయితే బాదామ్​ తాగడానికి డబ్బుల కోసం తరచూ కూతుళ్లతో గొడవ పడేవాడు. వారు వద్దన్నా సరే బలవంతంగా దుకాణం నుంచి డబ్బులు తీసుకునేవాడు. ఓకవేళ వారు ఎదురు చేబితే వారిని కొట్టేవాడు.

ఈ క్రమంలో గురువారం రోజు దుకాణంలో ఉన్న డబ్బును తీసేందుకు బాదామ్​ సింగ్​ ప్రయత్నించగా, గమనించిన రాణి అతడ్ని అడ్డుకుంది. దీంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన బాదామ్​ సింగ్ మొదట​ రాణి కళ్లలో కారం చల్లాడు. అనంతరం ఆమెను కత్తితో దారుణంగా పొడిచాడు. ఈ క్రమంలో రాణి అరపులు విన్న చుట్టు పక్కల వారు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకొని జనక్​గంజ్​ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. తీవ్ర గాయాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రాణిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అయితే గాయాల తీవ్రత ఎక్కవగా ఉండడం వల్ల రాణి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీంతో ఆమె కుటుంబీకులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఓ పోలీసు అధికారి మాట్లాడుతూ హత్యకు గల కారణాలు ఇంకా అస్పష్టంగా ఉన్నాయని, ఈ కేసుకు సంబంధించి పూర్తి ఆధారాలు సేకరించి దర్యాప్తు జరిపిస్తామని పేర్కొన్నారు. నిందితుడిని ప్రస్తుతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని తెలిపారు.

Father Murdered Daughter For Liquor
యువతి మృతితో కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు

మద్యం కోసం తలపై బ్యాట్​తో కొట్టి!
మైనర్​ కూతురిని వేధించాడని మందలించినందుకు ఓ నిండు ప్రాణం బలి అయ్యింది. మృతుడిని తలపై బ్యాటుతో కొట్టి హతమార్చాడు ఓ వ్యక్తి. మంగళవారం రాజస్థాన్​లో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జైపుర్​లో మద్యం అమ్మే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. మృతుడు మద్యం దుకాణం నుంచి మద్యాన్ని కొని దాన్ని రాత్రిపూట అమ్మేవాడు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి సమయంలో ట్రాన్స్​పోర్ట్​ నగర్​ నివాసి అయిన జస్సీ సర్దార్​ మద్యం అప్పుగా కావాలని మృతుడిని అడిగాడు. అందుకు అతడు నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అనంతరం జస్సీ, మద్యం అమ్మేవ్యక్తి మైనర్​ కుమార్తె (12 ఏళ్లు)ను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలో గొడవ తీవ్రమవడంతో జస్సీ అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయాడు. తరువాత కొద్ది సేపటికి జస్సీ బ్యాట్​ పట్టుకొని వచ్చాడు. అక్కడే ఉన్న​ బాలిక తండ్రిపై బ్యాట్​తో దాడి చేశాడు. తీవ్ర రక్త స్రావమైన అతడిని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మరుసటి రోజు బుధవారం మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు నిందితుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. చివరికి నిందితుడిని అతడి బంధువుల ఇంట్లో పట్టుకున్నారు.

రూ.50 కోసం గొడవ- స్నేహితుడిని చంపిన వ్యక్తి

పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!

