20 ఏళ్లుగా ఉచితంగా అంబులెన్స్ సేవలు- అనాథ మతదేహాలకు అంత్యక్రియలు

అంబులెన్స్ మ్యాన్​- 20 ఏళ్లుగా ఫ్రీ సర్వీస్​- అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు!

Ambulance Man Ashok Tapasvi
Ambulance Man Ashok Tapasvi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 9:18 PM IST

3 Min Read
Ambulance Man Ashok Tapasvi : వైద్య సేవలు సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా పోతున్న ఈ రోజుల్లో ఓ వ్యక్తి మాత్రం, పూర్తి ఉచితంగా అంబులెన్స్ సేవలు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు అనాథ మృతదేహాలకు స్వయంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు. దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా ఆయన నిరంతరం ఈ సేవలు చేస్తూ 'గుడ్ మసారిటన్​', 'గాయపడిన వారి పాలిట దేవదూత'గా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయనే ఉత్తరప్రదేశ్​లోని ఫతేపూర్​కు చెందిన అశోక్ తపస్వి.

"మనం ఒకరికొకరం సహాయం చేసుకుంటే, దేవుని కృప, ఆశీర్వాదం తప్పకుండా మనకు లభిస్తుంది. నేను మహారాష్ట్రలో జన్మించాను. ఇప్పుడు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఉంటున్నాను. నేను ఇక్కడ స్థిరపడిన తరువాత, ప్రమాదాలకు గురై రోడ్డుపై పడిపోయిన వారిని తీసుకెళ్లడానికి ఎవరూ లేకపోవడం చూశాను. ఇదే నేను అంబులెన్స్ సేవలు ప్రారంభించడానికి ప్రేరణగా నిలిచింది. ఇప్పుడు నాకు 62 ఏళ్లు. అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ వీలైనంత వరకు అంబులెన్స్ సేవలు అందిస్తున్నాను. దాదాపు 3,500 మందికిపైగా గాయపడిన వారిని ఉచితంగా నా అంబులెన్స్​లో ఆసుపత్రికి తరలించాను. అంతేకాదు 450 అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించాను."
- అశోక్ తపస్వి, అంబులెన్స్ మ్యాన్​

దయామయుడు!
"నేను ఈ-రిక్షా నడుపుతుంటాను. ఓ రోజు నేను మొహమ్మద్​పూర్​కు వెళుతుండగా ఓ స్కూల్​ బస్సు వచ్చి నన్ను ఢీకొట్టింది. నా కాలికి తీవ్రగాయమైంది. రోడ్డు పక్కన పడి విలవిలలాడుతున్నాను. అప్పుడు ఎవరో అశోక్ తపస్వికి ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే ఆయన వచ్చి నన్ను అంబులెన్స్​లో ఉచితంగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన చాలా దయగల వ్యక్తి. నా లాంటి పేదలకు ఆయన ఒక రక్షకుడు లాంటివాడు."
- చోటేలాల్​, చక్కాజిపూర్​కు చెందిన వ్యక్తి

ప్రమాదాల్లో మరణించినవారి కోసం
అశోక్​ తపస్వి మొదట్లో తన వ్యక్తిగత వాహనాన్ని ఉపయోగించి, బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ తరువాత ఆయన ఓ అంబులెన్స్​నే కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ప్రమాదంలో మరణించిన దాదాపు 400 మంది మృతదేహాలను మార్చురీకి తరలించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

"చాలా కాలం క్రితం ఓ ఘటన జరిగింది. నేను కారులో వెళ్తున్నాను. రాత్రి 11 గంటల సమయంలో, ఓ కుటుంబం కారు ప్రమాదానికి గురైంది. నేను ఆ వారిని చూసి ఆగాను. వారందరినీ ఒక్కొక్కరిగా బయటకు లాగి, ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాను. ఆ సమయంలోనే ఒకరికిఒకరు సాయం చేసుకుంటే, దేవుని దయ మనకు లభిస్తుందని గ్రహించాను. అప్పటి నుంచి ఏదైనా ప్రమాదానికి సంబంధించిన సమాచారం అందితే, స్వయంగా నేనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్తాను. వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తాను."
- అశోక్ తపస్వి, అంబులెన్స్ మ్యాన్​

'2007లో నేను అంబులెన్స్ కొన్నాను. బహుశా అప్పుడే 108 సేవలు (2005)ప్రారంభమయ్యాయని గుర్తు. నేను రాత్రిపూట చాలా మంది గర్భిణీలను ఆసుపత్రికి తరలించా. గాయపడిన వ్యక్తులు మరణిస్తే, వారి మృతదేహాలను ఉచితంగా వారి గ్రామానికి తీసుకెళ్లి, వారి బంధువులకు అప్పగించాను' అని అశోక్ తపస్వి తెలిపారు.

20 గంటలపాటు నిర్విరామంగా!
2011 జులైలో ఫతేపూర్​లోని మాల్వాన్ స్టేషన్​ సమీపంలో కల్కా మెయిల్ ప్రమాదం జరిగింది. దీనితో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గాయపడ్డారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వ అంబులెన్స్​లు కూడా తక్కువగా ఉన్నాయి. రైల్వే, జిల్లా యంత్రాంగం వద్ద అంబులెన్స్​లు సరిపోలేదు. దీనితో అశోక్​ తపస్వి 20 గంటల పాటు నిరంతరంగా తన అంబులెన్స్​ను ఉచితంగా నడిపి, చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడారు.

సామాజిక కార్యకలాపాలు కూడా!
అశోక్ తపస్వి సామాజిక, పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యకలాపాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారు. ముఖ్యంగా ఆయన రైతులకు సహకారం అందిస్తూ ఉంటారు. సహజ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ, రైతులకు మొక్కలు పంపిణీ చేస్తుంటారు. అంతేకాదు ఆయన తన 100 ఎకరాల బంజరు భూమిని ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో సారవంతమైన భూమిగా మార్చారు. అందులో సిందూరం మొక్కలు నాటారు. రసాయనాలు వాడకుండా వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. సిందూరం మొక్కల నుంచి లిప్​స్టిక్ తయారు చేసి, వాటిని అమ్మడం ద్వారా లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు.

గోవర్థన్ ప్రాజెక్ట్​ కింద సేంద్రీయ ఆహార ఉత్పత్తి, గో సంరక్షణ కోసం ఆవుపేడ నుంచి వివిధ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు అశోక్ తపస్వి. అంతేకాదు వీటి గురించి రైతులకు శిక్షణ కూడా ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ కృషికిగాను ఆయనకు అనేక అవార్డులు వచ్చాయి. 2023లో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా సంస్థ అశోక్ తపస్వికి 'గుడ్ సమారిటన్' అవార్డుతో సత్కరించింది.

