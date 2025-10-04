ETV Bharat / bharat

KBC షోలో సత్తాచాటిన రైతు- రూ.50లక్షలు గెలుచుకున్న కైలాశ్- చదివింది మాత్రం ఇంటరే!

'కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో అదరగొట్టిన కర్షకుడు కైలాశ్- రూ.50 లక్షలు గెలుచుకున్న రైతు

FARMER WON 50 LAKHS IN KBC
FARMER WON 50 LAKHS IN KBC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 11:47 AM IST

Farmer Won 50 Lakhs In KBC: బాలీవుడ్‌ నటుడు అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించే 'కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీ నగర్​కు చెందిన ఓ రైతు చరిత్ర సృష్టించాడు. 12వ తరగతి చదివిన అన్నదాత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి 'కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో రూ.50లక్షలు గెలుచుకున్నాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులతో పాటు స్థానికులు అతడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

కష్టాలను ఎదురొడ్డి!
శంభాజీ నగర్ జిల్లా పైథాన్​కు సమీపంలోని బాలానగర్ గ్రామానికి చెందిన 'కైలాశ్ కుంటేవాడ్' ఒక రైతు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేకపోవడం వల్ల 12వ తరగతి వరకే చదువుకున్నాడు. పొలం నుంచి వచ్చాక ఆన్ లైన్​లో వీడియోలను చూసి జనరల్ నాలెడ్జ్ సహా ఇతర అంశాలపై అవగాహన పెంచుకున్నాడు. అలాగే పుస్తకాలను సైతం చదివేవాడు. అలా కేబీసీలో అడుగుపెట్టే అవకాశం వచ్చింది. దీంతో ఆ షోలో పాల్గొన్ని రూ.50 లక్షలు గెలుచుకున్నాడు. రూ. కోటి ప్రశ్నకు రెండు లైఫ్ లైన్లను వాడాడు. ఆ ప్రశ్నకు కచ్చితమైన సమాధానం తెలియకపోవడంతో రిస్క్ తీసుకోకుండా వెనక్కి తగ్గాడు. దీంతో రూ.50 లక్షలు కైలాశ్ కుంటేవాడ్ వశమయ్యాయి.

Farmer Won 50 Lakhs In KBC
'కేబీసీ' షోలో సత్తాచాటిన రైతు (ETV Bharat)

తెలివితేటలతో జీవితంలో సక్సెస్!
తెలివితేటలను నమ్ముకుంటే ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చని నిరూపించాడు కైలాశ్. కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా పెద్ద చదువులు చదవకపోయినా తన కష్టం, తెలివితేటలతో అనుకున్నది సాధించాడు. ఈ క్రమంలో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి' షో వ్యాఖ్యాత అమితాబ్ బచ్చన్​తో పాటు దేశ ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నాడు. ఇప్పటివరకు, ఉన్నత విద్యావంతులైన యువకులు కేబీసీలో రూ.50 లక్షలు, రూ. కోటి గెలుచుకున్నారు. కానీ 12వ తరగతి వరకు చదివిన రైతు కైలాశ్ రూ.50 లక్షలు కొల్లగొట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.

Farmer Won 50 Lakhs In KBC
రూ.50 లక్షలు గెలుచుకున్న రైతు (ETV Bharat)

'కౌన్ బనేగా కరోడ్ పతి' షోలో తాను రూ.50 లక్షలు గెలుచుకోవడంపై రైతు కైలాశ్ స్పందించారు. "నేను 2011 నుంచి కేబీసీ షోను చూస్తున్నాను. ఆ షోకు అనుగుణంగా నేను సిద్ధమవుతున్నాను. ఈ ఏడాది నాకు కేబీసీలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు లభించింది. అందులో రూ.50లక్షలు గెలుచుకున్నాను. రూ.కోటి ప్రశ్నకు నేను రెండు లైఫ్‌ లైన్లను ఉపయోగించాను. అయితే నాకు ఆన్సర్ పై సందేహం ఉంది. రిస్క్ తీసుకోకుండా ముందుజాగ్రత్తగా నేను డ్రాప్ అయిపోయాను " అని కైలాశ్ వెల్లడించాడు.

'మొదటి నుంచి నాకు నమ్మకమే'
మొదటి నుంచి తాను 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో పాల్గొని పెద్ద మొత్తంలో గెలుచుకోగలనని భావించేవాడినని కైలాశ్ చెప్పాడు. " కేబీసీలో నా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలనుకున్నాను. ప్రతిరోజూ పొలం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎంత అలసటగా ఉన్నా ఒక గంట పాటు ఆన్‌ లైన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ వీడియోలను చూసేవాడ్ని. తర్వాత చరిత్ర, భౌగోళిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన బుక్స్ చదివాను. వాటి ఆధారంగా నేను ప్రాథమిక రౌండ్​లో ఉత్తీర్ణుడినై కేబీసీకి అర్హత సాధించాను. అయితే, తొలుత షో యాజమాన్యం నుంచి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు నేను నమ్మలేదు. ఎవరో తమాషా చేస్తున్నారని భావించి రెండుసార్లు ఫోన్ ఎత్తలేదు. అయితే మూడోసారి కాల్ లిఫ్ట్ చేసి అసలు విషయం తెలుసుకున్నాం. అప్పుడు ముంబయి చేరుకుని కేబీసీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ రౌండ్​లో పాసయ్యాను." అని కైలాస్ వ్యాఖ్యానించాడు.

Farmer Won 50 Lakhs In KBC
'కౌన్‌ బనేగా కరోడ్‌ పతి' షోలో అదరగొట్టిన కర్షకుడు కైలాశ్ (ETV Bharat)

అంత ఈజీగా దక్కని సక్సెస్
కేబీసీలో కైలాశ్ రూ.50 లక్షలు గెలుచుకున్నప్పటికీ అతడికి ఈ విజయం అంత ఈజీగా దక్కలేదు. కైలాశ్ చిన్ననాటి నుంచి తీవ్ర ఆర్థిక సమస్యలను చూశాడు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేకపోవడం 12వ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివాడు. పైచదువులు చదివే స్తోమత లేక అక్కడితో ఆపేశాడు. తన తండ్రితో కలిసి జీవనోపాధి కోసం పొలం పనులకు, బావులను తవ్వడానికి వెళ్లేవాడు. కైలాశ్ కుటుంబానికి కేవలం రెండెకరాల పోడు భూమి మాత్రమే ఉంది. వారు ఈ పొలంలో సాగుచేసేవారు. కైలాస్​కు కొన్నాళ్ల క్రితం సునీతను వివాహమాడాడు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడి వయసు 11 ఏళ్లు కాగా, చిన్న కొడుకు ఏజ్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు.

సంబరపడిపోయిన కుటుంబ సభ్యులు
అయితే కేబీసీలో కైలాశ్ రూ.50 లక్షలు గెలుచుకోవడంతో అతడి కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన భర్త కేబీసీలో కనీసం రూ.10 లక్షలు గెలుచుకోగలనని నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశాడని కైలాశ్ భార్య సునీత చెప్పింది. మరోవైపు కేబీసీలో గెలుచుకున్న డబ్బును తన పిల్లల చదువుకు, తాను వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఉపయోగిస్తానని కైలాశ్ చెప్పాడు. ఇంత మొత్తంలో గెలుచుకుంటానని తన తల్లిదండ్రులు ఊహించలేదన్నాడు.

