Tirth Yatra Vs Woman Periods : భారత్లో చాలామంది మహిళలు పీరియడ్స్ (రుతుస్రావం) సమయంలో దేవాలయాలకు వెళ్లడం, పూజల్లో పాల్గొనడం మానేస్తారు. అయితే ఈ సున్నితమైన అంశంపై ఇటీవలే 'సత్సంగ్' సందర్భంగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ప్రేమానంద్ మహారాజ్ ఇచ్చిన వివరణ అందరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది. ఈ అంశాన్ని ఆయన బాధ్యతాయుతంగా, వినమ్రంగా విడమర్చి వివరించారు. మహిళా లోకం గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆ సమాధానం ఉంది. ప్రేమానంద్ మహారాజ్ బోధనలతో కూడిన ఆ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
వీడియోలో ఏయే ముఖ్యమైన అంశాల గురించి వివరించారు? తెలుసుకుందాం. యూపీకి చెందిన ఆధ్యాత్మికవేత్త ప్రేమానంద్ మహారాజ్ బోధనలను వినేందుకు రాజకీయ, సినీ, ఇతర ప్రముఖులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇటీవల విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క దంపతులు కూడా ప్రేమానంద్ మహారాజ్ మఠానికి వెళ్లారు. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ప్రేమానంద్ మహారాజ్ నిర్వహించే సత్సంగ కార్యక్రమాలకు పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు తరలి వస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలు, సందేహాలకు ఆయన హిందూ పురాణ వివరణలతో బదులిస్తుంటారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియా వేదికల్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవలే జరిగిన సత్సంగ్లో ఓ మహిళ సున్నితమైన అంశంపై ప్రేమానంద్ మహారాజ్ను ప్రశ్న అడిగింది. "చాలా మంది మహిళలు తీర్థయాత్ర కోసం చాలా దూరం ప్రయాణిస్తారు. ఒకవేళ ప్రయాణంలో ఉండగా వారికి రుతుక్రమం వస్తే దైవ దర్శనానికి వెళ్లాలా?" అని ఆమె ప్రశ్నించింది.
చేతులెత్తి మొక్కాలి: ప్రేమానంద్ మహారాజ్ పూర్తి సమాధానమిదీ
"మహిళల్లో వచ్చే రుతుస్రావం అనేది నిందించాల్సిన విషయం కానే కాదు. చేతులెత్తి వందనం చేయదగిన విషయమది. ఎందుకంటే వృత్రాసురుడిని అంతం చేసిన తర్వాత దేవరాజు ఇంద్రుడికి బ్రహ్మహత్యా పాతకం అంటుకుంది. అందులో కొంత భాగాన్ని మహిళా లోకం స్వీకరించారు. ఇంద్రుడికి అంటుకున్న బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని బ్రహ్మర్షులు నాలుగు భాగాలుగా విభజించి పంచారు. ఒక భాగాన్ని నదులకు ఇచ్చారు. అందువల్లే నదీజలాల్లో నీటి బుడగలు వస్తుంటాయి. మరొక భాగాన్ని చెట్లకు ఇచ్చారు. దీనివల్లే చెట్లు జిగురును స్రవిస్తాయి. ఇంకొక భాగాన్ని భూమికి ఇచ్చారు.
దేవతల రాజు ఇంద్రుడి బ్రహ్మహత్యా పాతకంలో ఓ భాగాన్ని మహిళా లోకానికి పంచారు. అందుకే మహిళల్లో రుతుస్రావం జరుగుతుంటుంది. మహిళలు ఎలాంటి దోషమూ చేయలేదు. వాళ్లు పెద్ద మనసుతో బ్రహ్మహత్యా పాతకాన్ని తమపైకి తీసుకున్నారు. అందుకే వారికి మనమంతా వందనం చేయాలి. తీర్థయాత్రలకు వెళ్లేవారు దైవ దర్శన భాగ్యాన్ని అస్సలు వదులుకోకూడదు. రుతుస్రావం అనేది మహిళల్లో ఒక శారీరక ప్రక్రియ. మహిళల్లో ఇది రావడం ఒక సహజమైన అంశం. తీర్థయాత్రలో ఉన్న మహిళలకు అకస్మాత్తుగా రుతుస్రావం జరిగితే, వారు స్నానం చేసి దూరం నుంచి దైవ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. అయితే పూజాసామగ్రిని ముట్టుకోకూడదు. స్వయంగా నైవేద్యాన్ని సమర్పించకూడదు. తీర్థయాత్ర అనేది పదేపదే చేసే విషయం కాదు. అందుకే దైవ దర్శనాన్ని మిస్ కాకూడదు" అని ప్రేమానంద్ మహారాజ్ వివరించారు.
మనసు విప్పి కామెంట్లు పెట్టిన నెటిజన్లు
మహిళ ప్రశ్నకు ప్రేమానంద్ మహారాజ్ సమాధానం ఇచ్చిన వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై నెటిజన్లు విభిన్న రకాలుగా స్పందించారు. 'ఎందుకో తెలియదు కానీ, ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు నాకు కన్నీళ్లు వచ్చాయి' అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. మరో నెటిజన్ 'ప్రేమానంద్ మహారాజ్ చాలా చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు మహారాజ్ జీ. ప్రతి ఒక్కరు ఆయన చెప్పింది వినాలి' అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఒక మహిళా నెటిజన్ స్పందిస్తూ తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని వివరించింది. 'నేను రుతుస్రావం టైంలో కత్రాలోని మాతా వైష్ణో దేవి మందిరాన్ని సందర్శించాను. పూజలు చేశాను. మందిరం ప్రతీ మూలను తాకాను. భైరవ మందిరాన్ని ఎక్కాను. అయినా నాకేమీ జరగలేదు. దేవుడు భక్తిని శిక్షించడు' అని ఆమె రాసుకొచ్చారు.
