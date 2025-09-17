తేజస్వి యాదవ్ సోలో 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'- మహాకూటమిలో చీలిక వచ్చిందా?
ఒంటరిగా 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర' చేస్తున్న ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్- సోలో టూర్పైనే అంతటా చర్చ- సీఎం అభ్యర్ధిత్వంపై లాలూ తనయుడి గురి
Published : September 17, 2025 at 4:33 PM IST
Tejashwi Yadav Solo Yatra : బిహార్లోని విపక్ష ఇండియా కూటమిలో ఏదో జరుగుతోందనే విశ్లేషణలు వెలువడుతున్నాయి. ఇటీవలే కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'ను నిర్వహించగా, ఇప్పుడు రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ (ఆర్జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ ఒంటరిగా 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'ను నిర్వహిస్తున్నారు. సెప్టెంబరు 16న మొదలైన ఈ యాత్ర సెప్టెంబరు 20 వరకు 10 జిల్లాల్లోని 73 అసెంబ్లీ స్థానాల మీదుగా కొనసాగనుంది. అధికార ఎన్డీఏ కూటమిని సవాలు చేయడమే తన యాత్ర ప్రధాన లక్ష్యమని తేజస్వి చెబుతున్నారు. అయితే ఈ యాత్ర వెనుక అసలు లక్ష్యం వేరే ఉందా? బిహార్లోని మహాఘట్బంధన్లో పైచేయిని సాధించాలని తేజస్వి కోరుకుంటున్నారా? సీట్ల సర్దుబాటుకు ముందు తన రాజకీయ బలాన్ని ప్రదర్శించాలని భావిస్తున్నారా? సీఎం రేసులో ఉన్నాననే సందేశాన్ని కాంగ్రెస్కు పంపాలని యోచిస్తున్నారా? 'ఈటీవీ భారత్' పరిశీలనాత్మక కథనమిది.
తేజస్వి యాదవ్ యాత్ర అసలు కారణం అదేనా?
బిహార్లోని విపక్ష మహాఘట్బంధన్ కూటమిలో మొదటి నుంచీ ఆర్జేడీదే పైచేయిగా ఉంది. ఈ కూటమికి సంబంధించిన అన్ని నిర్ణయాల్లోనూ ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, ఆయన కుమారుడు తేజస్వి యాదవ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆర్జేడీకి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ప్రజా బలం వల్లే ఇంతటి ప్రాధాన్యత లభిస్తోంది. 2020 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ 144 స్థానాల్లో పోటీచేసి 75 చోట్ల విజయం సాధించింది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 70 సీట్లలో పోటీచేసి, 19 సీట్లనే గెలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవలే రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర'తో హస్తం పార్టీ క్యాడర్లో పునరుత్తేజం వచ్చింది. ఇందులో తేజస్వి యాదవ్ కూడా పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ యాత్ర క్రెడిట్ కేవలం రాహుల్ గాంధీకే దక్కిందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో బలంగానే ఉందని చూపించే ప్రయత్నంలో రాహుల్ సక్సెస్ అయ్యారని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఈ అంశం ప్రాతిపదికన త్వరలో అసెంబ్లీ సీట్ల కేటాయింపులో వెయిటేజీని పొందాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్లు అంటున్నారు. తన యాత్రలో ఎక్కడా ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ను రాహుల్ పెద్దగా హైలైట్ చేయలేదు. ఆయనే సీఎం అభ్యర్థి అని చెప్పలేదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాతే సీఎం అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తారని దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యాలయం వేదికగా బిహార్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇంఛార్జి కృష్ణ అల్లవారు తేల్చి చెప్పారు. ఈ పరిణామాలన్నీ నిశితంగా పరిశీలించాకే 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'కు తేజస్వి యాదవ్ శ్రీకారం చుట్టి ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. తన నాయకత్వ పటిమను, ఆర్జేడీ క్యాడర్ బలాన్ని ప్రదర్శించేందుకు ఈ యాత్రను ఆయన వేదికగా చేసుకునే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
సీఎం నీతీశ్ కంచుకోట నుంచి యాత్ర- అందుకేనా?
తాను సీఎం రేసులో ఉన్నాననే సంకేతాన్ని ఇండియా కూటమిలోని ఇతర పార్టీలకు, ప్రత్యేకించి కాంగ్రెస్కు పంపే ప్రయత్నాన్ని తేజస్వి యాదవ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'లో తొలిరోజున (సెప్టెంబర్ 16న) జహానాబాద్, నలంద, ఫతుహాలలో పర్యటించారు. వీటిలో నలంద అనేది బిహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ రాజకీయ కంచుకోట. నలందలోని ఇస్లాంపూర్, హిల్సాలను తేజస్వి సందర్శించారు. అనంతరం ఆయన పాట్నా జిల్లాలోని ఫతుహాకు చేరుకొని, ఆర్జేడీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. సెప్టెంబరు 17న భక్తియార్పూర్, బార్హ్, మొకామా, బెగుసరాయ్లలో, 18న బెగుసరాయ్, ఖగారియా, సహర్సా, మాధేపురాలలో, 19న మాధేపురా, సహర్సా, సిమ్రి, భక్తియార్పూర్, రోసెరా, ఉజియార్పూర్, సమస్తిపూర్లలో, 20న సమస్తిపూర్, తాజ్పూర్, మహువా, హాజీపూర్లలో తేజస్వి పర్యటించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 17 నుంచి 19 వరకు తన పర్యటన ముగిసే ప్రదేశాల్లోనే ఆయన బస చేస్తారు.
రాహుల్ యాత్రలో కవర్ కాని జిల్లాలే టార్గెట్!
"కొత్త బిహార్ను నిర్మించాలనే నా ప్రతిజ్ఞ గురించి ప్రజలకు వివరించేందుకే ఈ యాత్రను మొదలుపెట్టాను. ఓట్ల చోరీ వ్యవహారం గురించి ప్రజలకు వివరిస్తాను. నవ బిహార్ నిర్మాణంలో భాగం కావాలని వారిని కోరుతాను. ద్రవ్యోల్బణ సమస్యకు పరిష్కారం, పేదరిక నిర్మూలన, రైతులు- కార్మికుల సంక్షేమం, మహిళల భద్రత, బిహార్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటు వంటి అంశాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, వారి వికాసంతోనే నవ బిహార్ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది. కొత్త సంకల్పంతో కొత్త బిహార్ను నిర్మించుకోవాలని మేం నిర్ణయించుకున్నాం. రాహుల్ గాంధీ ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో కవర్ కాని జిల్లాలను నా యాత్రలో కవర్ చేస్తాను. అధికార ఎన్డీఏ కూటమిని సవాల్ చేయడమే నా లక్ష్యం."
- తేజస్వి యాదవ్, ఆర్జేడీ అగ్రనేత
చాకచక్యంగా స్పందించిన కాంగ్రెస్
తేజస్వి యాదవ్ యాత్రపై కాంగ్రెస్ చాకచక్యంగా స్పందిస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ 'ఓటర్ అధికార్ యాత్ర' నింపిన స్ఫూర్తితోనే ఇండియా కూటమిలోని అన్ని పార్టీలు యాత్రలకు రెడీ అవుతున్నాయని బిహార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి జ్ఞాన్ రంజన్ తెలిపారు. ప్రతీ విపక్ష పార్టీ దాని సొంత యాత్రను చేపట్టాలనేది ఇండియా కూటమి రాజకీయ వ్యూహమన్నారు. తేజస్వి యాదవ్ చేపట్టిన 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'ను ఈ కోణంలోనే చూడాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రజలను కనెక్ట్ కావడం, ఎన్డీఏ సర్కారు వైఫల్యాలను ఎండగట్టడం తమ ఉమ్మడి లక్ష్యమన్నారు.
సొంత బ్రాండింగ్ కోసమే తేజస్వి యాత్ర!
"ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ వెంట తేజస్వి యాదవ్ నడిచారు. చాలాసార్లు రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలని తేజస్వి చెప్పారు. బిహార్ విపక్ష కూటమి సీఎం అభ్యర్థిగా తన పేరును రాహుల్ చెబుతారని తేజస్వి ఆశించారు. కానీ అలా జరగలేదు. అందుకే ఆయన ఇప్పుడు తన సొంత బ్రాండింగ్ కోసం 'బిహార్ అధికార్ యాత్ర'ను మొదలుపెట్టారు. ఇది సోలో టూర్. దానిలో కాంగ్రెస్ భాగస్వామ్యం కానీ, ఇతర విపక్ష పార్టీల భాగస్వామ్యం కానీ లేదు. బిహార్ ప్రజల హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్న తేజస్వి, సొంత సోదరుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్కు హక్కులను ఎప్పుడు ఇస్తారో చెప్పాలి’’ అని జేడీయూ అధికార ప్రతినిధి అభిషేక్ ఝా వ్యాఖ్యానించారు.
విపక్ష కూటమిలో పరిస్థితేం బాగా లేదు!
"విపక్ష ఇండియా కూటమిలో పరిస్థితేం బాగా లేదు. అందులోని పార్టీలన్నీ పెత్తనం కోసం పాకులాడుతున్నాయి. తొలుత రాహుల్ గాంధీ ఓటర్ అధికార్ యాత్రను నిర్వహించారు. ఇప్పుడు తేజస్వి యాదవ్ బిహార్ అధికార్ యాత్రను నిర్వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి 70 అసెంబ్లీ సీట్లు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని కేటాయించాల్సి రావచ్చనే ఆందోళనతో తేజస్వి ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా తమ రాజకీయ బలాన్ని చూపించేందుకు ఆర్జేడీ యత్నిస్తోంది. వాళ్లు ఎన్ని యాత్రలు నిర్వహించినా, బిహార్ ప్రజలకు వాస్తవమేమిటో తెలుసు. విపక్షాలు బిహార్లో విజయం సాధించలేవు" అని బిహార్ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్ తెలిపారు.
కాంగ్రెస్ వైఖరి వల్ల ఒత్తిడిలో తేజస్వి!
"ఎన్నికలు జరిగాకే సీఎం అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తారని కాంగ్రెస్ అంటోంది. ఈ విషయం తేజస్వి యాదవ్కు మింగుడుపడటం లేదు. సీఎం అభ్యర్ధిత్వంపై కాంగ్రెస్ వైఖరి వల్ల ఆయనపై ఒత్తిడి పెరిగి ఉండొచ్చు. అందుకే తేజస్వి సొంత యాత్ర ద్వారా రాజకీయ బరిలో యాక్టివేట్ అయ్యారు. ఆర్జేడీ బలం, తన కుటుంబం రాజకీయ చరిష్మాను చాటిచెప్పేందుకు ఆయన యత్నిస్తున్నారు. ఓటరు అధికార్ యాత్రలో 16 రోజుల పాటు రాహుల్ వెంట తేజస్వి నడిచారు. ఇప్పుడు ఆర్జేడీ జెండాతో తనను ప్రజలతో కనెక్ట్ చేసుకునే దిశగా తేజస్వి అడుగులు వేస్తున్నారు. బిహార్లో ఇండియా కూటమికి సారథ్యం వహించే సత్తా ఆర్జేడీకి మాత్రమే ఉందనే సందేశాన్ని క్యాడర్లోకి పంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి తెలిపారు.
యాత్ర పేరును తేజస్వి ఎందుకు మార్చారు?
"రాహుల్ గాంధీ ఓటర్ అధికార్ యాత్ర చేరుకోని జిల్లాల్లో తాను పర్యటిస్తానని తేజస్వి యాదవ్ చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఇది ఆ యాత్రకు రెండో భాగమే అయి ఉంటే, పేరును ఎందుకు మార్చారు? యాత్రకు తేజస్వి మరో పేరును ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ? తన యాత్ర ద్వారా 10 జిల్లాల్లో ఆర్జేడీ బలాన్ని ప్రదర్శించడానికి తేజస్వి యత్నిస్తున్నారు. తద్వారా సీట్ల పంపకం విషయంలో కాంగ్రెస్పై ఒత్తిడిని పెంచాలని భావిస్తున్నారు. ఓటర్ అధికార్ యాత్రలో ఆర్జేడీ కానీ, తేజస్వి కానీ పెద్దగా హైలైట్ కాలేదు. ఈ లోటును తన యాత్ర ద్వారా పూడ్చేందుకు తేజస్వి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు."
- అరుణ్ పాండే, సీనియర్ జర్నలిస్ట్
కాంగ్రెస్కు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదనే తేజస్వి యాత్ర!
"ఓటర్ అధికార్ యాత్ర క్రెడిట్ పూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాతాలో చేరింది. దీన్ని చూపించి తమకు ఇష్టమైన అసెంబ్లీ సీట్ల కోసం ఆర్జేడీపై కాంగ్రెస్ ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. ఈ పరిణామంతో కలత చెందబట్టే తేజస్వి యాదవ్ ప్రత్యేక యాత్రను మొదలుపెట్టి ఉండొచ్చు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ రేటు తక్కువగా ఉంది. అయితే రాహుల్ గాంధీ యాత్రతో రాష్ట్రంలో హస్తం పార్టీ క్యాడర్ మరోసారి యాక్టివేట్ అయింది. దీన్ని అదునుగా చేసుకొని ఎక్కువ సీట్లను అడిగే అవకాశాన్ని కాంగ్రెస్కు ఇవ్వకూడదని తేజస్వి భావిస్తున్నారు" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే చెప్పారు.
బిహార్లోని ఇండియా కూటమిలో 3 కొత్త పార్టీలు చేరాయి. ఈ జాబితాలో ముఖేశ్ సాహ్నికి చెందిన వీఐపీ పార్టీ, జార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్కు చెందిన జేఎంఎం, పశుపతి పారస్కు చెందిన ఆర్ఎల్జేపీ ఉన్నాయి. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లోనూ ఇండియా కూటమిలోనే వీఐపీ పార్టీ ఉంది. అయితే 2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వీఐపీ పార్టీ 11 స్థానాల్లో పోటీచేసి 4 చోట్ల విజయం సాధించింది. ఆ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ 75, కాంగ్రెస్ 19, సీపీఐ(ఎంఎల్) 12, సీపీఐ 2, సీపీఐ(ఎం) 2 అసెంబ్లీ సీట్లలో గెలిచాయి. ఇవ వచ్చే అసెంబ్లీ పోల్స్లో ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి? ఎన్నికల సమయానికి విపక్ష కూటమిలో రాజకీయాలు ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతాయి? సీట్ల సర్దుబాటు ఎలా జరుగుతుంది? అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు వేచిచూడాల్సిందే.
