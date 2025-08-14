Why Gurugram Become A sink City : హరియాణాలో 'మిలీనియం సిటీ'గా పేరొందిన గురుగ్రామ్ సిటీ వరదలతో అతలాకుతలమవుతోంది. ఆకాశహర్మ్యాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ నగరం వర్షకాలం వచ్చిందంటే నదిని తలపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గురుగ్రామ్ మునిగిపోతుందా? అనేంతలా నగరంలో నీరు నిలిచిపోతోంది. రోడ్లు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ను తలపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో గురుగ్రామ్ సిటీలో వరద నీటి గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
వర్షాకాలంలో 'వెనిస్'!
ఇటలీలోని వెనిస్ నగరాన్ని చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే ఆ సిటీ నీటి మధ్యలో ఉంది. అందరూ పడవలపై కూర్చుని ఈ నగరంలో పర్యటిస్తారు. అయితే హరియాణాలోని గురుగ్రామ్ సిటీ కూడా వెనిస్లా తయారైందని విమర్శలు వస్తున్నాయి. వర్షం పడగానే నగరంలోని రోడ్లు నీటితో నిండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాహనదారులు, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గురుగ్రామ్ కాస్త 'గురుడ్రోన్'గా మారిపోయిందని స్థానికులు విమర్శలు కురిపిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు
గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ సహా 500కు పైగా దేశ, విదేశీలకు చెందిన కంపెనీల కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు గురుగ్రామ్లో ఉన్నాయి. అందుకే ఈ నగరాన్ని సైబర్ సిటీ అని పిలుస్తారు. అలాగే అమెరికా, ఫ్రాన్స్ తరహాలో గురుగ్రామ్లో డిస్నీల్యాండ్ను నిర్మించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. గురుగ్రామ్ను హరియాణా కలలు నగరం మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ గాజు భవనాలతో మిరుమిట్లు గొలిపే ఈ నగరంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా లేవు. వర్షం వచ్చిందంటే ఈ సిటీ నదిలా కన్పిస్తోంది. నీరు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోతోంది. దీంతో సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
పట్టణీకరణ వల్లేనా ఇదంతా!
వేగవంతమైన పట్టణీకరణ గురుగ్రామ్లోని చెరువులను ప్రభావితం చేసింది. దీని కారణంగా డ్రైనేజీ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. గురుగ్రామ్ జిల్లా పరిపాలనా విభాగం 2018 నివేదిక ప్రకారం, 1956లో గురుగ్రామ్ జిల్లాలో 640 జలాశయాలు ఉన్నాయి. అవి 2018 నాటికి ఈ సంఖ్య 251కి తగ్గింది. గురుగ్రామ్ నగర విస్తీర్ణం పెరుగుతుండగా, జలాశయాలు తగ్గుతున్నాయి. గురుగ్రామ్ నగరంలో వర్షం కారణంగా రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడానికి ప్రధాన కారణం డ్రైనేజీ వ్యవస్థలో లోపమే. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మెరుగ్గా ఉంటే, రోడ్లపై నీరు ఉండదు. ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ప్రయత్నించినా, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఈ సమస్య అలానే ఉండిపోతోంది.
డ్రైనేజీ వ్యవస్థలో లోపం
మిలీనియం సిటీ అని పేరొందిన గురుగ్రామ్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేదు. నగరంలోని సెక్టార్ 68 నుంచి సెక్టార్ 80 వరకు డ్రైనేజీ నెట్వర్క్ ఇప్పటివరకు లేదు. అయితే, సెక్టార్ 81-112 మాత్రమే కొంతమేర డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఉంది. అయితే అనేక ప్రాంతాలలో డ్రైనేజీ నెట్వర్క్ ఉన్న చోట కూడా, ఇళ్ల నిర్మాణం, అక్రమ ఆక్రమణల కారణంగా వరద సమస్య వస్తోంది. గురుగ్రామ్లోని నర్సింగ్ పుర్ ప్రాంతం ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో ఒక చెరువును తలపిస్తోంది. చిన్న వర్షం కురిసినా వరదతో నిండిపోతుంది.
సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం
గురుగ్రామ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో నీటి కాలువలు నిర్మించేందుకు హరియాణా సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అత్యవసర నీటి పంపింగ్ మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించాలనే ప్రణాళిక కూడా ఉంది. పార్కులు, గ్రీన్ బెల్ట్ ప్రాంతాలలో 1-2 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యంతో వర్షపు నీటి సేకరణ వ్యవస్థలను నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. తద్వారా రోడ్లపై ఉన్న నీటిని భూమిలోకి పంపేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ నగరం వర్షాకాలంలో జలమయమవుతోంది.
గురుగ్రామ్ స్థానికులు నీటి ఎద్దడి వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షాకాలంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. "నేను చాలా ఏళ్లుగా గురుగ్రామ్లో టాక్సీ నడుపుతున్నాను. చిన్న వర్షం వచ్చినా వరదతో రోడ్లు నిండిపోతాయి. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. రెండు గంటలపాటు వరద నీటిలో ఉండిపోతున్నాం" అని సర్దార్ అనే ట్యాక్సీ డ్రైవర్ వాపోయాడు.
కేంద్ర మంత్రి ఆదేశాలిచ్చానా బేఖాతరు!
గురుగ్రామ్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ గురించి స్థానిక ఎంపీ, కేంద్ర సహాయ మంత్రి రావ్ ఇంద్రజిత్ సింగ్ ఈ ఏడాది వేసవిలో అధికారులను మందలించారు. ఇటువంటి సమస్యల కారణంగా ప్రభుత్వానికి, నగరానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చెడ్డపేరు వస్తుందని మండిపడ్డారు. వర్షాకాలానికి కల్లా ఈ సమస్య పరిష్కరించాలని కోరినా ఫలితం లేకపోయింది. అలాగే గురుగ్రామ్ వరద సమస్య పార్లమెంట్ను తాకింది. రోహ్తక్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ దీపేందర్ హుడా ఈ విషయాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తారు. గురుగ్రామ్ ఒక ప్రధాన కార్పొరేట్ కేంద్రం అని, అక్కడి పౌరులు నీటి ఎద్దడి, మురుగునీటి పారుదల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారన్నారు. ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుందని ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్ సమాధానం ఇచ్చారు. గురుగ్రామ్ లో భారీ వర్షాల సమయంలో నీరు నిలిచిపోవడం తప్ప మౌలిక సదుపాయాల సమస్య లేదన్నారు. హరియాణా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఖట్టర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. నీరు, పారిశుధ్యం నిర్వహణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు.
मैंने संसद में गुड़गाँव की बदहाली को लेकर सवाल पूछा तो केंद्र सरकार में महकमे के मंत्री खट्टर साहब का जवाब आया - 'कि गुड़गाँव के लोगों को किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ रहा।'— Deepender Singh Hooda (@DeependerSHooda) August 10, 2025
" तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है
मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है" - अदम… pic.twitter.com/FjFnIe4f73
సీఎం ఏమన్నారంటే?
గురుగ్రామ్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మునుపటితో పోలిస్తే చాలా మెరుగ్గా ఉందని హరియాణా సీఎం నాయిబ్ సింగ్ సైనీ తెలిపారు. గురుగ్రామ్ అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరమన్నారు. "గురుగ్రామ్లో చాలా కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. కొత్తగా వచ్చాయి. ఎవరైనా ఇక్కడ ఇల్లు నిర్మిస్తుంటే, వ్యర్థాలను కూడా అక్కడే పడేస్తారు. ఒక నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. గురుగ్రామ్ హరియాణా గుండెకాయ. ప్రపంచ పటంలో దానిని మంచి నగరంగా మార్చడానికి మేం కృషి చేస్తున్నాం. దీనికి సమయం పడుతుంది. కొంతమంది విమర్శలు చేస్తారు. వారికి అభివృద్ధి ఏంటో తెలియదు. గతంలో వర్షపు నీరు 15 రోజులు రోడ్డుపై ఉండిపోయేది. కానీ ఇప్పుడు నీరు కేవలం మూడు, నాలుగు గంటల్లోనే తగ్గిపోతుంది. వర్షం ఎక్కువగా ఉంటే దానిని ఆపలేం. ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు" అని సైనీ వ్యాఖ్యానించారు.
గురుగ్రామ్లో నీటి ఎద్దడి సమస్య గురించి ఇటీవలే ఆ నగర మేయర్ రాజ్ రాణి మల్హోత్రా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. నగర అభివృద్ధికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలను వివరంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా వర్షపు నీటి సంరక్షణ, మురుగునీటి నిర్వహణ కోసం కార్పొరేషన్ నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు. మరోవైపు, నగరంలోని పౌర సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి నిరంతరం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని గురుగ్రామ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రదీప్ దహియా పేర్కొన్నారు. మురుగునీటి పారుదల పర్యవేక్షణ సెల్ 40 ప్రాంతాలను గుర్తించిందని, 2026 ఏప్రిల్ నాటికి మురుగునీటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దశలవారీగా జరుగుతుందని వెల్లడించారు.
