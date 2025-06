ETV Bharat / bharat

పుట్టగొడుగుల పుట్ట లద్దాఖ్- 1,000 రకాలకు పైనే మష్రూమ్స్! - LADAKH MUSHROOM

Ladakh Mashroom ( Rinchen Angchuk )

Ladakh Mushroom: శీతల వాతావరణం, స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి, ఎత్తైన పర్వతాలు ఉన్న లద్దాఖ్ ప్రాంతం ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే పుట్టగొడుగులకు కేంద్రంగా మారింది. ఇక్కడ పుట్టే మష్రూమ్స్ జాతులు స్థానికులకు ఆహారంతో పాటు ఉపాధిని అందించడానికే కాకుండా, శాస్త్రీయ పరిశోధనలకు విస్తృత అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. లద్దాఖ్​లో లభించే మష్రూమ్స్​లో చాలా వరకు అధ్యయనానికి నోచుకోనివి ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇక్కడ రైతులు మష్రూమ్స్ సాగుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నా వారిని ప్రోత్సహించేవారు లేకపోవడం వల్ల డిమాండ్​కు అనుగునంగా దిగుబడిని సాధించలేకపోతున్నారు. లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో రైతులు పండించేవి, అడవుల్లో పెరిగేవి కలిపి ఇప్పటి వరకు సుమారు 150 మష్రూమ్ జాతులు లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో గుర్తించినట్లు లేహ్‌లోని ఏజేఎం కాలేజీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్న డా.కుంచోక్ దర్జీ తెలిపారు. వాస్తవంగా ఈ ప్రాంతంలో 1,000కు పైగా పుట్టగొడుల జాతులు ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇవి ఎక్కువగా వేసవిలో లేదా వర్షాల తర్వాత కనిపిస్తాయని ఆయన తెలిపారు. లద్దాఖ్​లో రెండు రకాల పుట్టగొడులు ఉండగా అందులో ఒకటి సాగు చేసినవి. రెండో రకం అడవిలో లభించే పుట్టగొడుగులు. అలాగే పండించే మష్రూమ్స్ మళ్లీ రెండు రకాలు ఉంటాయి. గోధుమ పొట్టుపై పెంచే ఓయిస్టర్ పుట్టగొడుగులు, సాధారంగా పెంచే బటన్ పుట్టగొడుగులు ఉంటాయి. ఈ పెంచే పుట్టగొడులు లద్దాఖ్​కు చెందినవి కావని, వాటి స్పాన్ (ఫంగల్ మైసీలియం) బయటి నుంచి దిగుమతి చేయబడుతుందని దోర్జే పేర్కొన్నారు. లద్దాఖ్​లో పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా వేసవి కాలంలో లేదా వర్షాలు తర్వాత లభిస్తాయి. 15 నుంచి –25 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలతో తేమతో కూడిన పరిస్థితుల్లో వృద్ధి చెందుతాయి. ద్రాస్ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం తర్వాత పెద్ద విస్తీర్ణంలో అడవి పుట్టగొడుగులు సహజంగా కనిపిస్తాయి. వీటిని స్థానికులు తినడానికి, ఎండబెట్టడానికి సేకరిస్తారు. మష్రూమ్స్ (Rinchen Angchuk) విషపూరితమైన పుట్టగొడుగులు

అడవిలో లభించే మష్రూమ్స్ తినదగినవి, తినకూడని (విషపూరిత) పుట్టగొడుగులు రెండూ ఉంటాయి. అడవిలో లభించే పుట్టగొడుగుల వివరాలను ఇంకా పూర్తిగా నమోదు కాలేదు. ఈ అంశంపై దోర్జే మాట్లాడుతూ 'ఈ ప్రాంతంలో కనిపించే అడవి పుట్టగొడుగుల్లో విష స్థాయిని నిర్ధారించడానికి ఇంకా అధ్యయనం కొనసాగుతోంది' అన్నారు. లద్దాఖ్​లో మష్రూమ్ సాగు వేగంగా పెరుగుతున్నా, స్థానిక డిమాండ్‌ను మాత్రం తీర్చడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వ సాయం, పరిశోధనా సంస్థలు అండగా నిలబడితే లద్దాఖ్​ను పుట్టగొడుగుల సాగులో అగ్రస్థానంలో నిలబెడుతామని అంటున్నారు.

