బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఈసీ కీలక నిర్ణయం- కలర్​ ఫొటోలతో EVM బ్యాలెట్​ పేపర్లు

ఈవీఎంలపై ఈసీ సంచలన నిర్ణయం- ఈవీఎంలో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలు

Colour Photos on EVM Ballot Paper
Colour Photos on EVM Ballot Paper (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 8:50 PM IST

Colour Photos on EVM Ballot Paper : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ భారత ఎన్నిక సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎలక్ట్రానికి ఓటింగ్ యంత్రాల (ఈవీఎం) బ్యాలెట్ పేపర్లపై అభ్యర్థులు కలర్​ ఫోటోలో కనిపించనున్నారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నుంచే ఈ కొత్త నిబంధనను అమలు చేయనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.

ఈవీఎం బ్యాలెట్‌ పేపర్ల రూపకల్పన, ముద్రణ మార్గదర్శకాలను బుధవారం ఈసీ సవరించింది. ఇకనుంచి కొత్త బ్యాలెట్ పేపర్లపై అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలు కనిపిస్తాయి. కేటాయించిన స్థలంలో మూడొంతుల వరకు అభ్యర్థి ముఖాన్ని ముద్రించనున్నారు. తద్వారా ఓటర్లు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్పష్టంగా చూడగలరు. అలాగే అభ్యర్థుల సీరియల్ నంబర్లును 30 ఫాంట్‌ సైజ్‌తో బోల్డ్‌లో ముద్రించనున్నారు. అభ్యర్థుల పేర్లు, నోటా ఆప్షన్‌ను కూడా అదే నిబంధన వర్తించనుంది. ఒకే రకమైన ఫాంట్, ఓకే పరిమాణంలో ఉండటం వల్ల చదవడంలో సౌలభ్యంగా ఉంటుందని ఈసీ పేర్కొంది. ఈవీఎంల బ్యాలెట్ పేపర్లు 70 జీఎస్​ఎం పేపర్​పై ముద్రించనున్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం పింక్ కలర్ పేపర్ (నిర్దిష్ట ఆర్​జీబీ విలువతో) ఉపయోగిస్తారు. గత ఆరు నెలల కాలంలో తీసుకువచ్చిన 28 మార్పుల్లో తాజా నిర్ణయం కూడా భాగమని తెలిపింది.

10 ఏళ్ల క్రితం ఫొటోలు ముద్ర
2015లో ఈవీఎంల బ్యాలెట్​ పేపర్లలో అభ్యర్థులు ఫొటోలు ముద్రించడం ప్రారంభించారు. అది కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫొటోలతో మాత్రమే ఉండేది. ఒకే పేరు మీద పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు ఓటర్లు అయోమయానికి గురి అవుతున్నారని ఫొటోలు ముద్రించడం మొదలు పెట్టారు. అయితే బ్లాక్​ అండ్ ఫొటోలు గుర్తించడం చాలా మంది ఓటర్లకు కష్టంగా ఉండేది. ఇకపై ఈ సమస్య లేకుండా రంగు ఫోటోలు ముద్రించనున్నారు.

ప్రస్తుతం బిహార్‌లో ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ చేపడుతోంది. ఈక్రమంలో దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టేందుకు ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. వచ్చే ఏడాది తమిళనాడు, బంగాల్, కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరిల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. దీంతో ఈ ఏడాది చివర్లోనే ఈసీ ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రారంభించనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా దిల్లీలో ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియను విజయవంతగా అమలు కావడానికి ఏర్పాట్లు మొదలైనట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి ఆర్​ ఎలిస్ వాజ్ తెలిపారు. అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో బూత్ స్థాయి అధికారులను నియమించినట్లు పేర్కొన్నారు.

అక్రమ వలసదారులను తొలగించడంతో పాటు ఓటరు జాబితాల సమగ్రతను కాపాడటమే లక్ష్యంగా ఈ ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు ఈసీ పేర్కొంది. ఇలాంటి సర్వేను 20ఏళ్ల క్రితం చివరిసారిగా చేశారు. అప్పటినుంచి అనుబంధ సవరణలు మాత్రమే చేపడుతున్నారు. బిహార్‌లో ఎన్నికలకు కొన్ని నెలల ముందు ఈసీ ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించడంపై ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. దీనిపై అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ డెమోక్రటిక్‌ రిఫార్మ్స్‌ (ఏడీఆర్‌) అనే స్వచ్ఛందసంస్థ సుప్రీంకోర్టును కూడా ఆశ్రయించింది. అక్కడ ఈసీ చర్యను ధర్మాసనం సమర్థించింది. రాజ్యాంగం ప్రకారమే ఇది జరుగుతుందని పేర్కొంది

దేశవ్యాప్త SIRలో సగం మంది పత్రాలు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు : EC

'బిహార్​లో SIRను రద్దు చేస్తాం'- ఎలక్షన్ కమిషన్​కు సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరిక

