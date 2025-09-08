రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో EVMలకు నో ఛాన్స్- కారణం తెలిస్తే షాకే!
రాష్ట్రపతి, ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో EVM ఎందుకు వినియోగించరు?
Published : September 8, 2025 at 3:16 PM IST
Why EVM Not Used In VP Elections : ఎన్నికలు అనగానే మనకు 'ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలు'(ఈవీఎం) గుర్తుకొస్తాయి. అయితే మంగళవారం (సెప్టెంబరు 9న) జరగనున్న భారత 15వ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రక్రియలో ఈవీఎంలను వినియోగించరు. రాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ, రాష్ట్రాల శాసన మండళ్ల ఎన్నికల్లోనూ వీటిని ఉపయోగించరు. ఎందుకు? ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రక్రియకు, ఈవీఎంలోని టెక్నాలజీకి పొంతన ఎందుకు కుదరదు? ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఎలా జరుగుతుంది? భారత్లో ఈవీఎంలతో నిర్వహించిన తొలి ఎన్నికలో రేగిన వివాదం ఏమిటి? దానిపై సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పార్టీలకు ఆ అధికారం లేదు!
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డీఏ కూటమి, విపక్ష ఇండియా కూటమి హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి. ఎన్డీఏ కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఇండియా కూటమి తరఫున పి.సుదర్శన్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా జులై 21న ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి జగదీప్ ధన్ఖడ్ రాజీనామా చేయడంతో ఈ ఎన్నిక వచ్చింది. ఈ పోల్ను అధికార, విపక్ష కూటములు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. తమ అభ్యర్థులకు వీలైనంత ఎక్కువ మంది లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎంపీల మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. సాధారణంగానైతే తమతమ ఎంపీలకు విప్ జారీ చేసే అధికారం రాజకీయ పార్టీలకు ఉంటుంది. కానీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక టైంలో వాటికి ఈ అధికారం ఉండదు. 'దామాషా ప్రాతినిధ్య' (ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్) ఓటింగ్ పద్ధతిలో ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నందు వల్లే విప్ జారీ చేసే అధికారాన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఇవ్వరు.
ఈవీఎం vs ఉపరాష్ట్రపతి పోలింగ్
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా మన దేశంలో ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఈవీఎంలను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఉపరాష్ట్రపతి, రాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ, రాష్ట్రాల శాసన మండళ్ల ఎన్నికల్లో వాటిని వినియోగించకపోవడానికి ఒక కారణం ఉంది. ఆయా ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ కోసం 'దామాషా ప్రాతినిధ్య' (ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్) పద్ధతిని అనుసరిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో ఒక ఎంపీ లేదా శాసన సభ్యుడు ఒకరికి మించి అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యతా ఓట్లను వేయొచ్చు. అభ్యర్థి పేరు ఎదురుగా ఉండే కాలమ్లో ప్రాధాన్యతా అంకెను వేయాలి. బాగా నచ్చిన అభ్యర్థికి 1 అంకెను వేయాలి. తదుపరి ప్రాధాన్యతా స్థానాల్లో ఉండే అభ్యర్థుల పేర్ల ఎదుట 2, 3, 4, 5 ఇలా అంకెలు వేయాలి. ఒక్కో ఎంపీ ప్రాధాన్యత ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. ఈ వైవిధ్యభరిత ప్రాధాన్యతలను నిక్షిప్తం చేసుకొని, ఆయా ప్రాధాన్యతల క్రమంలో ఓట్లను కౌంట్ చేసేలా ఈవీఎంలలో సాఫ్ట్వేర్ లేదు. అందుకే వాటిని దామాషా పద్ధతిలో ఓటింగ్ జరిగేే ఎన్నికల్లో వినియోగించరు. అంటే మనం వేసే ఓట్లను నిక్షిప్తం చేసి, టోటల్ ఓట్లు ఎన్ని, ఏయే అభ్యర్థికి ఎన్నెన్ని పోల్ అయ్యాయి అనే సమాచారాన్ని మాత్రమే ఈవీఎంలు చెప్పగలవు.
ఉపరాష్ట్రపతి పోలింగ్ ఇలా జరుగుతుంది!
- ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలో లోక్సభ, రాజ్యసభలకు చెందిన మొత్తం 782 ఎంపీలు ఓట్లు వేస్తారు. 543 మంది సభ్యులున్న లోక్సభలో ఒక స్థానం ఖాళీగా ఉంది. 245 మంది సభ్యులున్న రాజ్యసభలో 5 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
- ఈ ఎన్నికలో 782 మంది ఎంపీలు దామాషా ప్రాతినిధ్య పద్ధతిలో ఓట్లు వేయనున్నారు.
- రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 ప్రకారం ఈ ఎన్నికను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) నిర్వహిస్తుంది.
- పోలింగ్ రోజున (సెప్టెంబరు 9న) ఉభయ సభల ఎంపీలకు పింక్ కలర్లో ప్రింట్ చేసిన బ్యాలట్ పేపర్లను పంపిణీ చేస్తారు. వారందరికీ ప్రత్యేకమైన పెన్నులను అందిస్తారు.
- బ్యాలట్ పేపర్లో 2 భాగాలు (కాలమ్స్) ఉంటాయి. మొదటి కాలమ్లో వరుసగా ఒక దాని కింద మరొకటిగా ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థుల పేర్లు ఉంటాయి. దాని పక్కనే రెండో కాలమ్ ఖాళీగా ఉంటుంది.
- బ్యాలట్ పేపర్లోని మొదటి కాలమ్లో పేర్లున్న అభ్యర్థులకు ఎంపీలు తమ ప్రాధాన్యత ప్రకారం ఓట్లు వేయొచ్చు. బాగా నచ్చిన ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి పేరుకు ఎదురుగా ఉన్న రెండో కాలమ్లో 1 అంకెను వేయాలి. తదుపరి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అభ్యర్థి పేరు ఎదుటనున్న రెండో కాలమ్లో 2 అంకెను వేయాలి. తమకు నచ్చని అభ్యర్థులకు ఎంపీలు చివరి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వొచ్చు.
- ఎంపీలు తమతమ ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థులకు ఓట్లు వేసే వెసులుబాటును పొందుతారు. ఒక ఎంపీకి ఒకే ఓటు ఉంటుంది. కానీ దాన్ని స్వీయ ప్రాధాన్యతా క్రమంలో వ్యక్తం చేసే స్వేచ్ఛ ఎంపీకి లభిస్తుంది. అందుకే దీన్ని దామాషా ప్రాతినిధ్య ఓటింగ్ పద్ధతి అని పిలుస్తారు.
- బ్యాలట్ పేపర్పై ఈ ప్రాధాన్యతా ఓట్లు వేయడానికి ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చే పెన్నునే ఎంపీలు వినియోగించాల్సి ఉంటుంది.
- ఎవరైనా ఎంపీ బ్యాలట్ పేపర్పై ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థుల్లో తన 2వ ప్రాధాన్యత ఎవరు అనేది పొందుపర్చకుంటే, ఆ ఓటును కౌంట్ చేయరు. 2వ ప్రాధాన్యతను సూచించడం వదిలేసి, కేవలం 1, 3, 4, 5 వంటి ప్రాధాన్యతలను బ్యాలట్ పేపర్పై పొందుపర్చినా ఆ ఓటు చెల్లదు.
ఈవీఎంలతో తొలి ఎన్నిక - ఒక వివాదం
- ఈవీఎంలను తొలిసారిగా 1982 మే 19న కేరళలోని పరవూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో వినియోగించారు.
- పరవూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలోని మొత్తం 84 పోలింగ్ కేంద్రాలకుగానూ 50 చోట్ల ఈవీఎంలను ఉపయోగించారు.
- ఆ ఎన్నికలో మొత్తం ఆరుగురు అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. ప్రధాన పోటీ మాత్రం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏసీ జోస్, సీపీఐ అభ్యర్థి ఎన్ శివన్ పిళ్లై మధ్య జరిగింది.
- 1982 మే 20న ఎన్నికల ఫలితం వెలువడింది. సీపీఐ అభ్యర్థి ఎన్ శివన్ పిళ్లై 30,450 ఓట్లను సాధించి గెలిచారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏసీ జోస్ 30,327 ఓట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచారు.
- కేవలం 123 ఓట్లతో ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏసీ జోస్ కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఎన్నికల్లో అకస్మాత్తుగా ఈవీఎంల వినియోగాన్ని ఆయన సవాల్ చేశారు. అయితే ఈవీఎంల వినియోగంపై ఈసీ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు సమర్ధించింది. ఎన్నికల ఫలితాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించింది.
- దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏసీ జోస్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
- సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ సయ్యద్ ముర్తజా ఫజల్ అలీ, ఎ. వరద రాజన్, రంగనాథ్ మిశ్రాలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం 1984 మార్చి 5న సంచలన తీర్పును వెలువరించింది. పరవూర్ అసెంబ్లీ పోల్స్లో ఈవీఎంల వినియోగానికి చట్టబద్ధత లేదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అక్కడి 50 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని ఆదేశించింది.
- ఈ ఆదేశాల మేరకు పరవూర్ అసెంబ్లీ స్థానంలోని 50 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బ్యాలట్ పేపర్లతో రీపోలింగ్ను నిర్వహించగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏసీ జోస్ గెలిచారు.
- ఈ నేపథ్యంలో 1989 సంవత్సరంలో 'ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం -1951'లో పార్లమెంటు సవరణలు చేసింది. ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలను వినియోగించేందుకు అనుమతించే నిబంధనలను చేర్చింది.
కొత్త ఉప రాష్ట్రపతి జీతమెంత? ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి?
'ఎవరికి ఎన్ని ఇవ్వాలి? ఏవి ఇవ్వాలి?'- సీట్ల సర్దుబాటుపై బిహార్లో తర్జనభర్జన!