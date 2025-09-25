అన్ని రంగాల్లోనూ స్వదేశీ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించాలి: ప్రధాని మోదీ పిలుపు
ఉత్తర్ప్రదేశ్ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రదర్శన 2025ను ప్రారంభించిన మోదీ- ఆత్మనిర్భర భారత్ వైపునకు దేశం సాగాలని సూచన
Published : September 25, 2025 at 12:44 PM IST
PM Modi On Atmanirbhar Bharat: అన్ని రంగాల్లోనూ స్వదేశీ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భారత్ తన భవిష్యత్ ప్రయాణంలో స్వదేశీ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారడంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందడానికి తమ ప్రభుత్వం అనవసరమైన నిబంధనలను తొలగించిందని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' తయారీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. చిప్ నుంచి షిప్ వరకు ప్రతిదీ భారత్లోనే తయారు చేయాలని తాము కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ అంతర్జాతీయ ట్రేడ్ షో-2025ను ప్రధాని మోదీ గ్రేటర్ నోయిడాలో ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, భారత్-రష్యా బంధం వంటి పలు అంశాలపై మోదీ మాట్లాడారు.