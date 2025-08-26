ETV Bharat / bharat

'ఇండియా' కూటమిలో లేని వాళ్లూ మద్దతు ఇస్తామంటున్నారు : జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి - SUDARSHAN REDDY ON AMIT SHAH

విపక్ష కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి.సుదర్శన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు- అమిత్‌ షా కామెంట్‌పై చర్చను సాగదీయదల్చుకోలేదని వెల్లడి

VP Candidate B Sudarshan Reddy
VP Candidate B Sudarshan Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read

VP Candidate B Sudarshan Reddy On Amit Shah: ఇండియా కూటమిలో లేని వ్యక్తులూ తనకు మద్దతిచ్చేందుకు ముందుకొస్తున్నారని, వాళ్లందరికీ కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానని విపక్షం తరఫు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జిస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. యోగ్యత, విలువల ప్రాతిపదికన పార్టీలకు అతీతంగా తన అభ్యర్ధిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఎంపీలను ఆయన కోరారు. దేశంలోని విపక్ష కూటమి ప్రగాఢ విశ్వాసంతో తనకు ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

అయితే అఖిలేశ్ యాదవ్ సహకారం లేకుండా ఈ ఛాన్స్ వచ్చేదే కాదని బి.సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. మంగళవారం ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని లఖ్‌నవూలో ఉన్న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో అఖిలేశ్‌, కాంగ్రెస్ నేతలతో కలిసి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండియా కూటమిలో లేని వ్యక్తులూ తనకు మద్దతిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్న బి.సుదర్శన్ రెడ్డి, వారి పేర్లను వెల్లడించలేదు. ఇటీవలే తాను దిల్లీలో ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను, చెన్నైలో తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌ను కలిసినట్లు తెలిపారు.

అమిత్‌షా కామెంట్‌పై ఏం చెప్పాలో ఇప్పటికే చెప్పాను!
తాను మావోయిజానికి మద్దతు తెలిపానంటూ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేసిన ఆరోపణపై చర్చను పెంచాలనే ఆలోచన లేదని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తనపై దుష్ప్రచారం చేసేందుకు అధికార పక్షం వాళ్లు యత్నిస్తున్నారన్నారు. అమిత్‌షా కామెంట్‌పై ఏం చెప్పాలో ఇప్పటికే చెప్పానని, తన స్పందన ఈ రోజు అన్ని పత్రికల్లో ప్రచురితం కూడా అయిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. దానిపైనే ఇంకేదో చెప్పి చర్చను సాగదీయాలని తాను భావించడం లేదన్నారు.

ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదని, అందుకే తాను రాజకీయ అంశాలపై మాట్లాడదల్చుకోలేదని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి తేల్చిచెప్పారు. గతంలో ఉప రాష్ట్రపతి పదవిని చేపట్టిన మహానుభావుల్లో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, డాక్టర్ జాకిర్ హుసేన్, డాక్టర్ కేఆర్ నారాయణన్, హమీద్ అన్సారీ ఉన్నారని తెలిపారు. అలాంటి మహా మనుషులు అలంకరించిన గొప్ప పదవి కోసం పోటీపడే అవకాశాన్ని తనకు ఇచ్చినందుకు విపక్ష పార్టీలకు కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానన్నారు.

నేను దక్షిణ భారతీయుడిని- హిందీలో ప్రసంగించడం నేర్చుకోలేదు!
ఇప్పటికే చాలామంది ఎంపీలతో మాట్లాడానని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి చెప్పారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎంపీల మద్దతును కోరేందుకే లఖ్‌నవూకు వచ్చానన్నారు. తనకు ఉప రాష్ట్రపతి పదవి లభిస్తే రాజ్యాంగ విలువల ప్రకారం బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకుంటానని ఆయన పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ రామ్​మనోహర్ లోహియా, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్‌ల నుంచి తాను చాలా నేర్చుకున్నట్లు తెలిపారు.

తాను దక్షిణ భారతీయుడిని అయినందున, హిందీలో ఎలా ప్రసంగించాలో ఎన్నడూ సరిగ్గా నేర్చుకోలేదన్నారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బిహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లకు వెళ్లినప్పుడల్లా తాను హిందీలో మాట్లాడేందుకు ట్రై చేసే వాడినని ఆయన చెప్పారు. కాగా, బి. సుదర్శన్ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి హోదాలో 2011 జులైలో రిటైర్ అయ్యారు.

సుదర్శన్ రెడ్డి గురించి అమిత్‌షా ఏమన్నారు?
"విపక్ష కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి.సుదర్శన్ రెడ్డి గతంలో మావోయిజానికి సాయం చేశారు. సల్వా జుడుంపై ఆయనే తీర్పు ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఆనాడు ఆ తీర్పును సుదర్శన్ రెడ్డి ఇవ్వకపోయి ఉంటే, 2020 నాటికే దేశంలో మావోయిజం అంతమై ఉండేది. మావోయిస్టు సైద్ధాంతిక భావజాలంతో ప్రభావితమైనందు వల్లే సల్వా జుడుం తీర్పును ఆ విధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి ఇచ్చారు" అని శుక్రవారం రోజు కేరళలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా వ్యాఖ్యానించారు.

అమిత్‌షా ఆరోపణపై సుదర్శన్ రెడ్డి స్పందన ఇదీ!
"కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేసిన ఆరోపణపై నేను స్పందించాలని భావించట్లేదు. ఆనాడు నేను ఇచ్చిన తీర్పు నాది కాదు. అది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు. ఆ తీర్పు కాపీని పూర్తిగా చదివాక అమిత్‌ షా మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది" అని విపక్ష కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి. సుదర్శన్ రెడ్డి శనివారం రోజు స్పందించారు.

2011లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏమిటి?
మావోయిస్టులపై పోరాటం కోసం ఛత్తీస్‌గఢ్ గిరిజన యువతను స్పెషల్ పోలీసు అధికారులుగా నియమించుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సాయుధ సంస్థే ‘సల్వా జుడుం’. దీనిపై 2011 సంవత్సరం జులై 5న నాటి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి, జస్టిస్ ఎస్. ఎస్ నిజ్జర్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. సల్వా జుడుం అనే సాయుధ సంస్థ చట్ట వ్యతిరేకమైందని, దాన్ని నిర్వహించడం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం ఆపాలని ఆదేశించింది.

'వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓటమితో కాంగ్రెస్​లో నిరాశ- దెబ్బకు ఇలా!'- అమిత్ షా

రాహుల్‌జీ ఆనాటి నైతికత ఏమైంది? మన్మోహన్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ను 2013లో ఎందుకు చింపారు?: అమిత్‌షా

VP Candidate B Sudarshan Reddy On Amit Shah: ఇండియా కూటమిలో లేని వ్యక్తులూ తనకు మద్దతిచ్చేందుకు ముందుకొస్తున్నారని, వాళ్లందరికీ కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానని విపక్షం తరఫు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జిస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. యోగ్యత, విలువల ప్రాతిపదికన పార్టీలకు అతీతంగా తన అభ్యర్ధిత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాలని పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఎంపీలను ఆయన కోరారు. దేశంలోని విపక్ష కూటమి ప్రగాఢ విశ్వాసంతో తనకు ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిందన్నారు.

అయితే అఖిలేశ్ యాదవ్ సహకారం లేకుండా ఈ ఛాన్స్ వచ్చేదే కాదని బి.సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. మంగళవారం ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని లఖ్‌నవూలో ఉన్న సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో అఖిలేశ్‌, కాంగ్రెస్ నేతలతో కలిసి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండియా కూటమిలో లేని వ్యక్తులూ తనకు మద్దతిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్న బి.సుదర్శన్ రెడ్డి, వారి పేర్లను వెల్లడించలేదు. ఇటీవలే తాను దిల్లీలో ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను, చెన్నైలో తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌ను కలిసినట్లు తెలిపారు.

అమిత్‌షా కామెంట్‌పై ఏం చెప్పాలో ఇప్పటికే చెప్పాను!
తాను మావోయిజానికి మద్దతు తెలిపానంటూ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేసిన ఆరోపణపై చర్చను పెంచాలనే ఆలోచన లేదని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తనపై దుష్ప్రచారం చేసేందుకు అధికార పక్షం వాళ్లు యత్నిస్తున్నారన్నారు. అమిత్‌షా కామెంట్‌పై ఏం చెప్పాలో ఇప్పటికే చెప్పానని, తన స్పందన ఈ రోజు అన్ని పత్రికల్లో ప్రచురితం కూడా అయిందని ఆయన గుర్తుచేశారు. దానిపైనే ఇంకేదో చెప్పి చర్చను సాగదీయాలని తాను భావించడం లేదన్నారు.

ఉప రాష్ట్రపతి పదవికి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదని, అందుకే తాను రాజకీయ అంశాలపై మాట్లాడదల్చుకోలేదని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి తేల్చిచెప్పారు. గతంలో ఉప రాష్ట్రపతి పదవిని చేపట్టిన మహానుభావుల్లో డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, డాక్టర్ జాకిర్ హుసేన్, డాక్టర్ కేఆర్ నారాయణన్, హమీద్ అన్సారీ ఉన్నారని తెలిపారు. అలాంటి మహా మనుషులు అలంకరించిన గొప్ప పదవి కోసం పోటీపడే అవకాశాన్ని తనకు ఇచ్చినందుకు విపక్ష పార్టీలకు కృతజ్ఞుడిగా ఉంటానన్నారు.

నేను దక్షిణ భారతీయుడిని- హిందీలో ప్రసంగించడం నేర్చుకోలేదు!
ఇప్పటికే చాలామంది ఎంపీలతో మాట్లాడానని బి. సుదర్శన్ రెడ్డి చెప్పారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎంపీల మద్దతును కోరేందుకే లఖ్‌నవూకు వచ్చానన్నారు. తనకు ఉప రాష్ట్రపతి పదవి లభిస్తే రాజ్యాంగ విలువల ప్రకారం బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకుంటానని ఆయన పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ రామ్​మనోహర్ లోహియా, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్‌ల నుంచి తాను చాలా నేర్చుకున్నట్లు తెలిపారు.

తాను దక్షిణ భారతీయుడిని అయినందున, హిందీలో ఎలా ప్రసంగించాలో ఎన్నడూ సరిగ్గా నేర్చుకోలేదన్నారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్, బిహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లకు వెళ్లినప్పుడల్లా తాను హిందీలో మాట్లాడేందుకు ట్రై చేసే వాడినని ఆయన చెప్పారు. కాగా, బి. సుదర్శన్ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి హోదాలో 2011 జులైలో రిటైర్ అయ్యారు.

సుదర్శన్ రెడ్డి గురించి అమిత్‌షా ఏమన్నారు?
"విపక్ష కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి.సుదర్శన్ రెడ్డి గతంలో మావోయిజానికి సాయం చేశారు. సల్వా జుడుంపై ఆయనే తీర్పు ఇచ్చారు. ఒకవేళ ఆనాడు ఆ తీర్పును సుదర్శన్ రెడ్డి ఇవ్వకపోయి ఉంటే, 2020 నాటికే దేశంలో మావోయిజం అంతమై ఉండేది. మావోయిస్టు సైద్ధాంతిక భావజాలంతో ప్రభావితమైనందు వల్లే సల్వా జుడుం తీర్పును ఆ విధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి ఇచ్చారు" అని శుక్రవారం రోజు కేరళలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా వ్యాఖ్యానించారు.

అమిత్‌షా ఆరోపణపై సుదర్శన్ రెడ్డి స్పందన ఇదీ!
"కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షా చేసిన ఆరోపణపై నేను స్పందించాలని భావించట్లేదు. ఆనాడు నేను ఇచ్చిన తీర్పు నాది కాదు. అది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు. ఆ తీర్పు కాపీని పూర్తిగా చదివాక అమిత్‌ షా మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది" అని విపక్ష కూటమి ఉప రాష్ట్రపతి అభ్యర్థి బి. సుదర్శన్ రెడ్డి శనివారం రోజు స్పందించారు.

2011లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏమిటి?
మావోయిస్టులపై పోరాటం కోసం ఛత్తీస్‌గఢ్ గిరిజన యువతను స్పెషల్ పోలీసు అధికారులుగా నియమించుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సాయుధ సంస్థే ‘సల్వా జుడుం’. దీనిపై 2011 సంవత్సరం జులై 5న నాటి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బి. సుదర్శన్ రెడ్డి, జస్టిస్ ఎస్. ఎస్ నిజ్జర్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. సల్వా జుడుం అనే సాయుధ సంస్థ చట్ట వ్యతిరేకమైందని, దాన్ని నిర్వహించడం రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం ఆపాలని ఆదేశించింది.

'వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓటమితో కాంగ్రెస్​లో నిరాశ- దెబ్బకు ఇలా!'- అమిత్ షా

రాహుల్‌జీ ఆనాటి నైతికత ఏమైంది? మన్మోహన్ సర్కారు ఆర్డినెన్స్‌ను 2013లో ఎందుకు చింపారు?: అమిత్‌షా

For All Latest Updates

TAGGED:

AMIT SHAH VS SUDARSHAN REDDYSUDARSHAN REDDY IN UTTAR PRADESHINDIA ALLIANCE VP SUDARSHANSUDARSHAN REDDY ON AKHILESH YADAVSUDARSHAN REDDY ON AMIT SHAH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.