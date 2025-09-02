Maratha Reservation Activist News : మరాఠాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలంటూ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన మనోజ్ జరంగే పాటిల్ మంగళవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తను చనిపోయినా సరే నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ఆజాద్ మైదానాన్ని వదిలి వెళ్లేది లేదని తేల్చిచెప్పారు. ముంబయి పోలీసులు నిరాహార దీక్ష కొనసాగించడానికి అనుమతి నిరాకరించిన నేపథ్యంలో మనోజ్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇకపై నిరసనకారులు ముంబయిలోకి ప్రవేశించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయడంపై మనోజ్ మండిపడ్డారు. 'మరాఠా రిజర్వేషన్లకు మద్దతుగా ఎగిసిపడతున్న ప్రజా నిరసనలను మీరు తట్టుకోలేరు' అంటూ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్కు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు.
"నేను ముఖ్యమంత్రికి ఓ విన్నపం చేస్తున్నా. మీరు ప్రజా నిరసనలను తట్టుకోలేరు. నేను చనిపోయినా సరే, ఈ స్వేచ్ఛా మైదానం నుంచి లేవను. ఒక వేళ నేను చనిపోతే, మీరు మౌనంగా ఉండండి. ఒక వేళ మీరు పోలీసులను ఉపయోగించి, నిరసనకారులను తరిమికొట్టాలనుకుంటే, దానికి మీ ప్రభుత్వం భారీ మూల్యం చెల్లించకోకతప్పదు."
- మనోజ్ జరంగే పాటిల్, మరాఠా రిజర్వేషన్ ఉద్యమకారుడు
స్తంభించిన జన జీవనం
మరాఠాలకు రిజర్వేషన్లు కోరుతూ మనోజ్ జరంగే పాటిల్ చేపట్టిన నిరాహార దీక్ష వల్ల ముంబయి జనజీవనం స్తంభించింది. ముఖ్యంగా ఆజాద్ మైదాన్ వెలుపలు నిరసనకారుల వాహనాలు ఉండడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి, సామాన్య ప్రజానీకానికి తీవ్రమైన ఇబ్బంది ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బొంబాయి హై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మనోజ్ పాటిల్ నిర్దేశిత నిబంధనలు, షరతులు ఉల్లంఘింటారని, అందువల్ల దీక్షకు ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. లేకుంటే కోర్టు ధిక్కరణ కింద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. దీనితో ముంబయి పోలీసులు ఆజాద్ మైదాన్ ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేయాలని నిరసనకారులను కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో మనోజ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
న్యాయం జరుగుతుందని నమ్ముతున్నా!
"మేము న్యాయదేవతను నమ్ముతాం. న్యాయం జరుగుతుందని నాకు 100 శాతం నమ్మకం ఉంది. ప్రస్తుతం ముంబయిలో ఎక్కడా ట్రాఫిక్ లేదు. మావాళ్లు తమ వాహనాలను రోడ్డుపై నుంచి తొలగించి, షెడ్లలో పార్క్ చేశారు. ఆజాద్ మైదాన్ నుంచి మమ్మల్ని తరిమికొట్టాలనుకుంటే, అది ప్రభుత్వానికే నష్టం. గత రెండేళ్లుగా మేము శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. మేము ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో, చట్టం పరిధిలోనే నిరసనలు కొనసాగిస్తున్నాం. కోర్టు కూడా మాకు న్యాయం చేస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం."
- మనోజ్ జరంగే పాటిల్, మరాఠా రిజర్వేషన్ ఉద్యమకారుడు
డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ముంబయి నుంచి వెళ్లేదే లేదు!
మరాఠాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే తమ డిమాండ్ నెరవేరే వరకు నిరసనకారులు ముంబయి విడిచి వెళ్లరని మనోజ్ పాటిల్ స్పష్టం చేశారు. "హైదరాబాద్ గెజిట్ అమలు చేయకపోతే మేము ముంబయిని వదిలి వెళ్లం. మేము శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం. కోర్టు ఆదేశాలు వచ్చిన వెంటనే, కేవలం నాలుగైదు గంటల్లోనే మావాళ్లు రోడ్లపై ఉన్న వాహనాలను, కారు షెడ్లలోకి, మైదానాల్లోకి మళ్లించారు. న్యాయదేవత బలం మావైపు ఉంది" అని ఆయన అన్నారు.
ఎందుకీ నిరసన
మరాఠాలకు 10 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని కోరుతూ మనోజ్ పాండే గత కొన్నేళ్లుగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఓబీసీ కోటాలో వీరిని చేర్చితే, మిగతా వర్గాలు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఈ రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సర్కార్ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది. దీనితో మనోజ్ జరంగే పాండే ఆజాద్ మైదాన్లో నిరాహార దీక్షకు కూర్చుకున్నారు. దీనితో ఆయన అనుచరులు భారీగా అక్కడకు చేరుకున్నారు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. దీనితో నిరాహార దీక్షకు ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేస్తూ బొంబాయి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నాటికి నిరసనకారులు ముంబయిలోని అన్ని వీధులను ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించింది. దీనితో పోలీసులు, అధికారులు పాటిల్ కోర్ కమిటీని ఆజాద్ మైదాన్ను ఖాళీ చేయాలని కోరారు. కానీ ఇందుకు మనోజ్ తాజాగా నిరాకరించారు.
వైద్యసాయం
నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన మనోజ్ పాటిల్ ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు పచ్చి మంచి నీళ్లు కూడా తాగనని స్పష్టం చేశారు. ఆయనకు ప్రజల నుంచి భారీగా మద్దతు లభిస్తోంది. దీంతో దేవేంద్ర ఫడణవీస్ నేతృత్వంలోని మహాయుతి ప్రభుత్వంపై బాగా ఒత్తిడి పెరిగింది. మరోవైపు హైకోర్టు కూడా మనోజ్కు తగిన వైద్య, చికిత్సలు అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర సర్కార్ రాధాకృష్ణ విఖే పాటిల్ నేతృత్వంలో 10 మంది సభ్యుల మంత్రివర్గ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
మరోవైపు మహారాష్ట్రలో ప్రతిపక్ష మహా వికాస్ అఘాడి (ఎంవీఏ) మరాఠా రిజర్వేషన్ ఉద్యమ నేత మనోజ్ చేపట్టిన ఆందోళనకు సంఘీభావం తెలిపింది. దీనిపై బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మండిపడింది. మహా వికాస్ అఘాడీ నేతలు రిజర్వేషన్ అంశంపై రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆరోపించింది.
