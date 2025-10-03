ETV Bharat / bharat

ఈటీవీ భారత్ ఎఫెక్ట్- ఒంటెల ఎగుమతులపై బ్యాన్ ఎత్తేసిన సర్కార్​

ఒంటెల ఎగుమతులపై బ్యాన్ ఎత్తేసిన రాజస్థాన్ సర్కారు- ఒంటెల పెంపకందారుల్లో హర్షాతిరేకాలు- 'ఈటీవీ భారత్' కథనాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

Rajasthan Lifts Camel Exports Ban
Rajasthan Lifts Camel Exports Ban (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 6:45 PM IST

Rajasthan Lifts Camel Exports Ban : 'ఈటీవీ భారత్' కథనాలకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం స్పందించింది. రాష్ట్రంలో ఒంటెల ఎగుమతి, రవాణాపై గత 11 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న బ్యాన్‌ను ఎత్తేసింది. ఈమేరకు సెప్టెంబరు 30న (మంగళవారం) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ అంశం రాజస్థాన్‌లో పెద్దసంఖ్యలో ఉన్న ఒంటెల పెంపకందారులు, వ్యాపారులకు ఊరటనిచ్చింది. ఒంటెల ఎగుమతి, రవాణాకు మార్గం సుగమం కావడంతో వారి ఆదాయాలు రెక్కలు తొడగనున్నాయి. స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయి. ఫలితంగా ఎన్నో కుటుంబాలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటాయి. తాజా నిర్ణయం వల్ల వారికి నిర్దిష్టంగా ఏవిధమైన లబ్ధి చేకూరుతుంది? దీనిపై రాష్ట్రీయ పశుపాలక్ సంఘ్‌ లేవనెత్తుతున్న సందేహాలు ఏమిటి? త్వరలో రాజస్థాన్‌లోని పుష్కర్‌లో జరగనున్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పశువులు, ఒంటెల మేళాలో ఎలాంటి మార్పును మనం చూడబోతున్నాం? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

11 ఏళ్ల క్రితం బ్యాన్- ఎందుకు?
ప్రస్తుతం రాజస్థాన్‌లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది. 11 ఏళ్ల క్రితం(2014 జులైలో) బీజేపీ హయాంలోనే నాటి ముఖ్యమంత్రి వసుంధరా రాజే ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఒంటెను రాజస్థాన్ రాష్ట్ర జంతువుగా ప్రకటించారు. ఒంటెల తరలింపు, అమ్మకంతో పాటు సంతలలో ఒంటెలను ఉంచడాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ ఆనాడు ఆమె ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎడారి రాష్ట్రమైన రాజస్థాన్‌లో ఒంటెల జనాభా తగ్గుతోందనే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఈ నిషేధాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. దీనివల్ల ఒంటెల జనాభా పెరుగుతుందనే ఆశాభావాన్ని వసుంధరా రాజే వ్యక్తం చేశారు. అయితే తర్వాతి కాలంలో ఇందుకు భిన్నమైన పర్యవసానాలను ఒంటెల పెంపకందారులు చూశారు. కఠినమైన చట్టం అమల్లోకి వచ్చినందు వల్ల ఒంటెలను సంతలకు తరలించే, విక్రయించే అవకాశాన్ని వారు కోల్పోయారు. ఫలితంగా ఒంటెల పెంపకంపైనే ఆధారపడిన ఎన్నో కుటుంబాలు దివాలా తీశాయి. కనీసం రాజస్థాన్‌లోని పుష్కర్‌లో ఏటా నిర్వహించే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పశువులు, ఒంటెల మేళాకు కూడా ఒంటెలను తీసుకెళ్లలేకపోయారు. 11 ఏళ్ల పాటు ఈ దుస్థితిని ఒంటెల పెంపకందారులు మౌనంగా ఎదుర్కొన్నారు.

ఈటీవీ భారత్ ఎఫెక్ట్
2024 సంవత్సరం సెప్టెంబరు 1న రాజస్థాన్‌లోని పాలీ పట్టణంలో రాష్ట్రీయ పశుపాలక్ సంఘ్ (జాతీయ పశువుల కాపరుల సంఘం) ఏర్పాటైంది. దీనికి అధ్యక్షుడిగా లాల్జీ రైకా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సంఘం ఆధ్వర్యంలో అదే సంవత్సరంలో 'సేవ్ ది క్యామెల్' ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. తొలిసారిగా జైపూర్ సమీపంలోని బండే కే బాలాజీ ఆలయం వద్ద ఈ సంఘం సభ్యులు నిరసన తెలిపారు. సంఘం వారు 5 పాయింట్ల డిమాండ్ లెటర్‌ను తయారుచేసి, దాని ప్రాతిపదికన జైపూర్, ఉదయపూర్, భారత్‌మాలాలలో అనేక నిరసన కార్యక్రమాలను నిర్వహించామని లాల్జీ రైకా గుర్తుచేసుకున్నారు. రాష్ట్రీయ పశుపాలక్ సంఘ్ లాంటి సంస్థల నిరంతర పోరాటం వల్లే రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుందని ఆయన తెలిపారు. ఒంటెల ఎగుమతి, రవాణాపై బ్యాన్‌ను తొలగిస్తూ రాష్ట్రంలోని బీజేపీ సర్కారు తీసుకున్న నిర్ణయంపై లాల్జీ రైకా హర్షం వెలిబుచ్చారు. 'ఈటీవీ భారత్' కథనాల వల్ల రాజస్థాన్‌లోని ఒంటెల పెంపకందారుల బతుకులు భారంగా మారిన తీరు వెలుగులోకి వచ్చిందన్నారు. ఆ కథనాలపై ప్రజల్లో లోతుగా చర్చ జరిగినందు వల్లే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధాన రూపకర్తలపై ఒత్తిడి పెరిగిందన్నారు. దీని ఫలితంగానే వారు 'ఒంటెల చట్టం -2016'లో సవరణలు చేశారని లాల్జీ రైకా చెప్పారు.

ఒంటెల తరలింపు, అమ్మకం కొత్త రూల్స్

  • ఇక నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి మన దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఒంటెలను రవాణా చేయొచ్చు. అధికారుల నుంచి సులభంగా అనుమతులు లభిస్తాయి.
  • ఒంటెలను రవాణా చేసే క్రమంలో వాటి పెంపకందారులు పలు షరతులకు అంగీకారం(సమ్మతి) తెలపాల్సి ఉంటుంది.
  • పాలు, పెంపకం, వ్యవసాయ అవసరాలకు మాత్రమే ఈ ఒంటెల వినియోగం జరుగుతుందనే హామీని ఇవ్వాలి.
  • మనదేశంలో జరిగే పశువులు, ఒంటెల మేళాలకు ఒంటెలను తీసుకెళ్లడానికి అనుమతులు లభిస్తాయి.

బ్యాన్ ఎత్తివేత సరే- మా సందేహాలకు సమాధానాలివ్వండి
"ఒంటెల చట్టం -2016లో చేసిన తాజా సవరణలపై మాకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఒంటెల రవాణాకు అధికారులు త్వరగా అనుమతులు ఇస్తారా? ఇవ్వరా? అనే డౌట్ ఉంది. పాలు, పెంపకం, వ్యవసాయ అవసరాలకే ఒంటెల వినియోగం జరుగుతుందనే హామీని పెంపకందారులు ఇవ్వాలనే షరతు పెట్టారు. ఈ షరతును నిరూపించడానికి, దీనికి కట్టుబడి ఉండటానికి ఒంటెల పెంపకందారులు ఏం చేయాలి? అనేది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. 11 ఏళ్ల క్రితం ఒంటెల ఎగుమతి, రవాణాపై బ్యాన్ విధించడం వల్ల రాష్ట్రంలో ఒంటెల రేట్లు, వాటి పాల రేట్లు బాగా తగ్గిపోయాయి. ఒంటె పాలకు కనీస మద్దతు ధర (ఎంఎస్‌పీ)ను రూ.80గా నిర్ణయించాలని మేం చాలాకాలంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒంటెలను మేత కోసం అడవుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. ఒంటెల సాంక్చురీలను ఏర్పాటు చేయాలని అడుగుతున్నాం. ఒంటెల పెంపకందారులకు ప్రభుత్వపథకాలు, రుణాల్లో సబ్సిడీలు ఇవ్వాలని విన్నవిస్తున్నాం. వీటిపై సర్కారు ఇంకా స్పందించాల్సి ఉంది. ఒకప్పుడు పెద్దవయసు ఒంటె ధర రూ.40వేలు ఉండగా, ఇప్పుడా రేటు రూ.20వేలకు చేరింది. ఒంటె పిల్ల రేటు రూ.3వేలకు పడిపోయింది. మేకపిల్ల కంటే తక్కువ ధరకే ఒంటె పిల్లను అమ్మాల్సి వస్తోంది. మొత్తం మీద ఈసారి పుష్కర్‌లో జరిగే పశువుల మేళాకు ఒంటెలను తీసుకెళ్లేందుకు లైన్ క్లియర్ అయింది" అని రాష్ట్రీయ పశుపాలక్ సంఘ్ (జాతీయ పశువుల కాపరుల సంఘం) అధ్యక్షుడు లాల్జీ రైకా వివరించారు.

Rajasthan Lifts Camel Exports Ban
ఒంటెల ఎగుమతులపై బ్యాన్ ఎత్తివేయడంతో- హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేస్తున్న పెంపకందారులు (ETV Bharat)

ఒంటెలు, పశువుల మేళాకు రంగం సిద్ధం
ఈ ఏడాది అక్టోబరు 30 నుంచి నవంబరు 5 వరకు రాజస్థాన్‌లోని పుష్కర్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఒంటెలు, పశువుల మేళా జరగనుంది. ప్రతి ఏడాది ఈ టైంలోనే ఈ మేళాను నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా పశువులకు అందాల పోటీలు, రేసులు, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర సర్కారు తాజా నిర్ణయంతో ఈ మేళాకు రాజస్థాన్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఒంటెలను తరలించేందుకు లైన్ క్లియర్ అయింది.

