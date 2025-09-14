ETV Bharat / bharat

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి ఇల్లు కూల్చివేత- ఈటీవీ భారత్ కథనంతో చర్యలకు బ్రేక్

స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు కనైలాల్​ దత్తా ఇంటిపై వార్తలు- ఈటీవీ భారత్​లో కథనం- స్పందించిన ప్రభుత్వం

Kanailal Dutta House Demolition
Kanailal Dutta House Demolition (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanailal Dutta House Demolition : స్వాతంత్ర సమరయోధుడు బంగాల్​కు చెందిన కనైలాల్ దత్త ఇల్లు శిథిలావస్థకు చేరిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఇంటిని కూల్చివేయాలి ఆదేశాలు కూడా జారీ అయ్యాయి. దీనిపై ఈటీవీ భారత్​లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీంతో స్పందించిన ఆ ప్రాంతం మున్సిపల్ కమిషనర్, మేయర్, ఇతర అధికారులు కలిసి ఆ ఇంటిని పరిశీలించారు. ప్రజల్లోకి తప్పుడు సమాచారం వెళ్లిందని, ఆ ఇంటి పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతామని అధికారులు తెలిపారు.

చందన్ నగర్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఉన్న కనైలాల్ మామ ఇంటిని కూల్చివేతపై వివాదం రాష్ బిహారీ బోస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ నుంచి సామాన్య ప్రజల వరకు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తృణమూల్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా కనైలాల్ ఇంటిని ఎప్పుడూ పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టలేదని విపక్షాలు ఆరోపించాయి. అంతేకాకుండా, ఆ ఇంటిని ప్రమాదకరమని ముద్ర వేసి కూల్చివేయాలన్న ప్రయత్నం చేస్తోందని విమర్శించాయి. ఈ క్రమంలోనే చందన్ నగర్ మేయర్ రామ్ చక్రవర్తి ఆ ఇంటికి వెళ్లి పరిశీలించారు. కనైలాల్ మామ ఇంటిని కూల్చివేయడాన్ని తాము సమర్థించడం లేదని మేయర్ తెలిపారు. శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ఇంటిని పునరుద్ధరించాలనుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఈ విషయంపై సీపీఎం, బీజేపీ రాజకీయలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు. భవిష్యత్తులో ఈ ఇంటిని కనైలాల్ జ్ఞాపకార్ధంగా పునరుద్ధరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

Kanailal Dutta House Demolition
ఇంటిని పరిశీలించడానికి వచ్చిన మేయర్, అధికారులు (ETV bharat)

రాజకీయ వివాదం ఎందుకు?
చందన్ నగర్ ప్రజల డిమాండ్ కూడా కనైలాల్ ఇంటిని పునరుద్ధరించాలని రాహ్ బిహారీ ఇన్​స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ కల్యాణ్ చక్రవర్తి అన్నారు. 'కానీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇది జరగలేదు. మేయర్ ఎందుకు దీన్ని రాజకీయ సమస్యగా మార్చారో అర్థం కావడం లేదు. దీనిపై రాజకీయ వివాదం ఉండకూడదు. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మూడు సార్లు చందనగర్‌లో మణిశీ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. అయితే, ఇప్పుడున్న పాలకులు సీఎం మాటలను ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు?' అని ప్రశ్నించారు.

Kanailal Dutta House Demolition
ఇంటిని కూల్చివేయాలంటూ నోటీసులు (ETV bharat)

ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు ఫైర్
గత 15 ఏళ్లలో తృణమూల్ బోర్డు కనైలాల్ జ్ఞాపకార్థం ఏమి చేసిందని హుగ్లీ జిల్లా సీపీఎం కమిటీ సభ్యుడు ఐక్యతన్ దాస్​ గుప్తా అన్నారు.అంతేకాకుండా, ఆ ఇల్లు ప్రమాదకరమని చెబుతూ కూల్చివేయాలన్న ఆలోచన చేశారని పేర్కొన్నారు. కొందరు దుర్మార్గులు దీన్ని ప్రచారం చేసుకోవాలని చూశారని తెలిపారు. ఇప్పుడు ప్రజలు, రాజకీయ పార్టీలు సోషల్ మీడియాలో స్పందించిన తర్వాతే పునరుద్ధరణ మొదలుపెట్టారని విమర్శించారు. ఇది ఎప్పటికీ పునరుద్ధరించబడుతుందో చూడాలని అన్నారు. పునరుద్ధరణ మంచి విషయమే అని హూగ్లీ జిల్లా బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సురేశ్ సౌ అన్నారు. అయితే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇంతకాలం ఎందుకు చేయలేదని ప్రశ్నించారు. ఇల్లు ప్రమాదకరం అని లేబుల్ వేయకుండా, నేరుగా పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడి ఉంటే ఇంత పెద్ద వివాదం వచ్చేది కాదని అన్నారు.

Kanailal Dutta House Demolition
కనైలాల్ దత్తా మామ ఇల్లు (ETV bharat)

ఎవరీ కనైలాల్ దత్త
విప్లవకారుడు కనైలాల్ దత్త చందనగర్‌లోని సరిశాపారాలోని తన మామగారి ఇంట్లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి ఉద్యోగ కారణంగా కొద్ది సంవత్సరాల తరువాత అక్కడి నుండి వెళ్లినా, తిరిగి చందనగర్‌కు వచ్చారు. విద్యార్థి దశలోనే విప్లవ కార్యకలాపాల్లో చేరారు. చందనగర్‌లో కనైలాల్ సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. స్వాతంత్ర్య సమరానికి ఆయుధ పోరాటం కోసం ఆయన విప్లకారుడు బరీంద్ర కుమార్ ఘోశ్ ద్వారా జుగంతర్ సమూహంలో చేరారు. మణిక్తాల బాంబు కేసులో ఆయుధ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించాడని ఆయనను అరెస్టు చేశారు. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు జైలు లోపల ఆయుధాలు సేకరించి రాజసాక్షి నరేన్ గోసాయిని హత్య చేశారు. చివరికి అలీపుర్ జైలులో ఉరితీయబడ్డారు.

Kanailal Dutta House Demolition
కనైలాల్ దత్తా విగ్రహం (ETV Bharat)

చందన్ నగర్​లో ఉన్న ఒక ఇంట్లో ఆయన విగ్రహం ఉంది. అయితే ఆ ఇల్లు చాలా కాలంగా పునరుద్ధరించబడలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మామగారి ఇల్లు వెనుకభాగం పాడైపోయి ఉంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రకారం, ఆ ఇంటికి ఇద్దరు భాగస్వాములు ఉన్నారు. అయితే వారిలో ఎవరూ స్పందించడం లేదు. ఇల్లు వెనుక రోడ్డుకు ఆనుకుని ఉన్న గోడలో పెద్ద పగుళ్లు ఉన్నాయని అధికారులు గమనించారు. అది కూలిపోవచ్చనే భయం ఉంది. అందువల్ల ఆ ఇంటిని ప్రమాదకరంగా ప్రకటిస్తూ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నోటీసు జారీ చేసింది. దీనిపై ఈటీవీ భారత్​లో కథనం ప్రచురితమైంది. దీంతో శుక్రవారం మేయర్‌తో సహా అధికారులు ఆ ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించారు.

Kanailal Dutta House Demolition
ఇంటికి అంతికించిన నోటీసలు (ETV bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

KANAILAL DUTTA HOUSE ISSUEKANAILAL DUTTA HISTORYWEST BENAGAL KANAILAL DUTTA STORYKANAILAL DUTTA HOUSE DEMOLITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.