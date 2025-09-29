జీఎస్టీ 2.0 ప్రయోజనాలకు పౌరులకు చేరేలా చూడండి- బీజేపీ కార్యకర్తలకు ప్రధాని మోదీ పిలుపు
దిల్లీలో బీజేపీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
PM Modi At Delhi BJP Office : బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం దేశంలో సుపరిపాలన అందిస్తోందని, 'అభివృద్ధి, వారసత్వం' అనే మంత్రంతో ముందుకు సాగుతోందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. తదుపరి తరం జీఎస్టీ సంస్కరణల ప్రయోజనాలకు సామాన్య ప్రజలకు చేరాలా చూడాలని పార్తీ కార్యకర్తలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కోరారు. సోమవారం దిల్లీలో బీజేపీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆయన తమ పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
"బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారం కోసం కాదు, సేవ కోసం ఉంది. పార్టీ కార్యాలయాలు ఈ భావనను సజీవంగా ఉంచుతాయి. మా పార్టీ, మా ప్రభుత్వం దేశం, ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాత్మక పోరాటం చేస్తూ, దేశాన్ని మోసాల నుంచి, భారీ కుంభకోణాల నుంచి విముక్తి చేశాం" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
ఏటా రూ.20వేలు ఆదా!
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " in 2014, when the congress government was in power. 'yeh bayaan-bahadur' are experts at making false statements every day. but let me expose them. what was the state of income tax in our country until 2014? incomes above 2 lakh rupees were… pic.twitter.com/YxxE9S6hiN— ANI (@ANI) September 29, 2025
" ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజల పొదుపును పెంచడంపై దృష్టి సారించింది. అందుకే జీఎస్టీ 2.0తో ప్రజలపై పన్నుల భారం తగ్గించాం. 2014లో యూపీఏ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రూ.2 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉంటే, పన్ను విధించేవారు. కానీ ఇప్పుడు రూ.12 లక్షల ఆదాయంపై కూడా పన్ను సున్నా. 2014కు ముందు ఒక సాధారణ కుటుంబం ఒక సంవత్సరంలో తన రోజువారీ అవసరాల కోసం వార్షికంగా రూ.1 లక్ష ఖర్చు చేస్తే, అందులో దాదాపు రూ.25వేలు పన్ను రూపంలో చెల్లించాల్సి వచ్చేది. కానీ మేము వచ్చిన తరువాత జీఎస్టీని ప్రవేశపెట్టాం. దీనితో వస్తు, సేవల ధరలు తగ్గాయి. తాజా జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ఈ పన్నుల భారం మరింత తగ్గింది. ఇకపై ఏడాదికి రూ.1 లక్ష ఖర్చు చేస్తే పన్నుల భారం కేవలం రూ.5000- రూ.6000 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే 2014తో పోలిస్తే ఇప్పుడు సామాన్య కుటుంబాలకు ఏడాదికి రూ.20 వేల వరకు ఆదా అవుతుంది. ఆదాయపు పన్ను, జీఎస్టీ పొదుపులను కలుపుకుంటే, ఏటా ప్రజలు రూ.2.5 లక్షల కోట్ల మేర ఆదా చేసుకోగలుగుతారు. అందుకే జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణల ప్రయోజనాలను సామాన్య ప్రజలకు చేరాలా చూడాలని పార్టీ కార్యకర్తలను కోరుతున్నాను."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ
దిల్లీ ఒక మినీ ఇండియా
దేశ రాజధానిని మినీ ఇండియాగా ప్రధాని మోదీ అభివర్ణించారు. అందుకే ఇక్కడి ప్రజలు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగే ప్రతి పండుగలను జరుపుకోవాలని సూచించారు.
స్వదేశీ వస్తువులనే ప్రోత్సహించండి!
భారత్లోని ప్రతి ఒక్కరూ స్వదేశీ ఉత్పత్తులనే వాడాలని ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి చేశారు. స్వదేశీ వస్తువులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రతి దుకాణంపై 'ఇక్కడ స్వదేశీ వస్తువులు లభిస్తాయనే బోర్డు' ఉండేలా కార్మికులు చూసుకోవాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించారు. విదేశీ వస్తువులపై మనం ఆధారపడడం ఎంత తక్కువగా ఉంటే, దేశానికి అంత మంచిది అని ఆయన అన్నారు.
దిల్లీతో బీజేపీ సంబంధాలు ప్రజల మనోభావాలు, నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉన్నాయని మోదీ అన్నారు. జన్సంఘ్ రోజుల నుంచి తమ పార్టీ దిల్లీ నగరం కోసం పని చేస్తోందని ఆయన అన్నారు.
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " the bjp-nda governments have given the country a new model of good governance. we are moving forward with the mantra of development and legacy. we have given the highest priority to the security of the country and its citizens. we have… pic.twitter.com/ScvrPir2sA— ANI (@ANI) September 29, 2025
"భారతీయ జనతా పార్టీ స్థాపించి ఇప్పటికి 45 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ, అడ్వాణి, నానాజీ దేశ్ముఖ్, రాజమాత విజయరాజే సింధియా, మురళీ మనోహర్ జోషి లాంటి అసంఖ్యాక వ్యక్తుల ఆశీస్సులు, కృషితోనే ఈ పార్టీ ముందుకు సాగింది. 1951 అక్టోబర్లో నాటిన బీజేపీ పార్టీ అనే విత్తనం ఇప్పుడు మహా మర్రి చెట్టుగా మారింది. ఆ సమయంలో డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ నాయకత్వంలో జనసంఘ్ స్థాపించబడింది. అప్పుడు దిల్లీ జనసంఘ్కు వైద్య గురుదత్ మొదటి అధ్యక్షుడుగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు మనం కొత్త కలలు, కొత్త తీర్మానాలు చేసుకోవాల్సిన సమయం. బీజేపీ కార్యకర్తలకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్నది అధికారం కోసం కాదు. ప్రజా సేవ కోసం. మన పార్టీ కార్యాలయాలు ఈ భావనను సజీవంగా ఉంచుతాయి" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
