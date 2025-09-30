ETV Bharat / bharat

లద్దాఖ్​ ప్రజలకు మోదీ మోసం- ఇప్పటికైనా చర్చలు జరపండి: రాహుల్ గాంధీ

లద్దాఖ్​ ఘర్షణలు- రాహుల్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Rahul Gandhi On Ladakh Issue : లద్దాఖ్ ప్రజలతో చర్చలు జరపాలని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మంగళవారం డిమాండ్ చేసారు. హింసా రాజకీయాలను ఆపాలని విన్నవించారు. ఇటీవల లేహ్‌లో నలుగురు ప్రాణాలను బలిగొన్న హింసపై న్యాయపరమైన విచారణను జరిపించాలన్నారు. కాల్పుల్లో మరణించిన బాధితుల్లో ఒకరు సైనికుల కుటుంబానికి చెందినవారని రాహుల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు.

"తండ్రి సైనికుడు, కొడుకు కూడా సైనికుడే - వారి రక్తం దేశభక్తితో ప్రవహిస్తుంది. అయినప్పటికీ, లద్దాఖ్​తోపాటు అతడ హక్కుల కోసం నిలబడినందుకు బీజేపి ప్రభుత్వం దేశ ధైర్యవంతుడైన కొడుకును కాల్చి చంపింది. తండ్రి బాధపడ్డ కళ్ల ఒకే ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాయి - ఈ రోజు దేశానికి సేవ చేసినందుకు లభించే ప్రతిఫలమా?" అని రాహుల్ గాంధీ సోషల్ మీడియాలో విమర్శించారు.

"లద్ధాఖ్​​లో జరిగిన హత్యలపై న్యాయ విచారణ జరగాలి. దోషులకు సాధ్యమైనంత కఠినమైన శిక్ష విధించాలి అనేది మా డిమాండ్. మోదీ జీ, మీరు లద్దాఖ్​ ప్రజలను మోసం చేశారు" అని రాహుల్ ఆరోపించారు. లద్దాఖ్ ప్రజలు తమ హక్కులను డిమాండ్ చేస్తున్నారని, అందుకో వారితో చర్చించాలని కోరారు. హింస, భయ రాజకీయాలను ఆపాలని అన్నారు. అంతకుముందు సెప్టెంబర్ 24న లేహ్‌లో నిరసనల సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. స్థానిక బీజేపీ కార్యాలయానికి నిప్పు పెట్టారు. ఈ ఘర్షణల్లో నలుగురు మరణించారు.

అయితే లద్దాఖ్‌కు రాష్ట్ర ప్రతిపత్తి కల్పించాలని, ఆ ప్రాంతాన్ని ఆరో షెడ్యూలు పరిధిలో చేర్చాలని కోరడంతో పాటు పలు డిమాండ్ల సాధన కోసం సాగుతున్న ఉద్యమం ఇటీవల హింసాత్మకంగా మారాయి. నలుగురు మృతి చెందగా, 90 మంది గాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే వాంగ్‌చుక్‌ను శుక్రవారం జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్‌ఎస్‌ఏ) కింద అరెస్టు చేసి వేరే ప్రాంతానికి తరలించారు. ఆయన అరెస్టును కాంగ్రెస్, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ సహా ప్రతిపక్షాలన్నీ ఖండించాయి.

వాంగ్‌చుక్‌తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్న ఓ పాకిస్థానీ గూఢచారిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోనమ్‌ నిరసనల వీడియోలను ఆ వ్యక్తి పాకిస్థాన్‌కు పంపినట్లు తెలిపారు. "లద్దాఖ్‌లో చెలరేగిన హింస వెనుక వాంగ్‌చుక్‌ కీలక వ్యక్తి. ఆయన రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేశారు. నేపాల్‌, బంగ్లాదేశ్‌, శ్రీలంకలో చోటుచేసుకున్న నిరసనలను ప్రస్తావించారు. ఆయన నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనల వీడియోలను పొరుగు దేశానికి రిపోర్ట్‌ చేస్తున్న ఓ పీఐవోను ఇటీవల అరెస్టు చేశాం. అదేవిధంగా వాంగ్‌చుక్‌ విదేశీ పర్యటనల్లో కొన్ని అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్‌లో ది డాన్ నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. బంగ్లాదేశ్‌నూ సందర్శించారు" అని చెప్పారు.

"వాంగ్‌చుక్‌ స్వచ్ఛంద సంస్థకు విదేశీ నిధులపై ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోంది. కేంద్రం, లద్దాఖ్‌ ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలను అడ్డుకునేందుకు ఆయన యత్నించారు. ఈ నెల 25న ఇరుపక్షాల మధ్య సమావేశం ఉందని తెలిసి తన నిరాహార దీక్షను కొనసాగించారు. సమావేశానికి ఒక రోజు ముందు రెచ్చగొట్టే వీడియోలు, ప్రకటనలు చేశారు. శాంతియుత వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా యత్నించారు. ఇది హింసకు, మరణాలకు దారితీసింది" అని డీజీపీ జామ్వాల్‌ తెలిపారు.

NSA అంటే ఏమిటి? లద్దాఖ్ 'వాంగ్‌చుక్‌' అరెస్టుకు దారితీసిన ఆ చట్టం గురించి తెలుసా?

లద్దాఖ్​ ప్రజల బాధను చూసైనా కేంద్రం మేల్కొనాలి: కాంగ్రెస్

