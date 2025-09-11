రష్యన్ ఆర్మీ ఆఫర్లు డేంజర్- ఎవరూ అందులో చేరొద్దు: భారత్
విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ప్రకటన
Published : September 11, 2025 at 12:32 PM IST
India On Russia Army Offers : రష్యా సైన్యంలో సిబ్బందిగా భారతీయ పౌరులను నియమించే పద్ధతికి ముగింపు పలకాలని భారత్ డిమాండ్ చేసింది. రష్యన్ సైన్యం భారతీయులను కొత్తగా నియమించుకుందనే నివేదికల నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం ఆ దేశ సాయుధ దళాల్లో పనిచేస్తున్న పౌరులను కూడా విడుదల చేయాలని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైశ్వాల్ డిమాండ్ చేశారు. రష్యన్ ఆర్మీ ఆఫర్లు ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు.
ఆఫర్లకు దూరంగా ఉండాలి!
రష్యా సైన్యంలో భారతీయ పౌరులను నియమించుకున్నట్లు ఉన్న నివేదికలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని తెలిపారు. రష్యా సైన్యంతో పనిచేయడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాల గురించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం పలుమార్లు హెచ్చరించిందని గుర్తు చేశారు. ఇదంతా ప్రమాదకర వ్యవహారం కాబట్టి రష్యా సైన్యంలో చేరేందుకు ఇచ్చే ఆఫర్లకు దూరంగా ఉండాలని తెలిపారు. అందుకే అందులో చేరొద్దని మరోసారి సూచిస్తునట్లు పేర్కొన్నారు.
బాధిత కుటుంబాలను సంప్రదిస్తున్నాం!
అక్కడ పనిచేస్తున్న వారిని కూడా వెనక్కి పంపించాలని కోరుతూ రష్యా అధికారులతో చర్చలు జరుపుతున్నామని వెల్లడించారు. బాధిత కుటుంబాలను సంప్రదిస్తున్నామని అన్నారు. రష్యన్ సైనిక విభాగాలలో సహాయక సిబ్బందిగా పనిచేస్తున్న భారతీయులందరినీ విడుదల చేయాలని భారత్ గతంలో కూడా కోరింది.
మాస్కోలోని రష్యా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లిన దిల్లీ
అయితే నిర్మాణ పనుల సాకుతో తమను రష్యాకు రప్పించి యుద్ధంలో మోహరించారని ఉక్రెయిన్లోని దొనెట్స్క్ ప్రాంతంలోని ఇటీవల ఇద్దరు భారతీయులు ఆరోపించారు. వారు స్టూడెంట్ లేక విజిటర్స్ వీసా మీద అక్కడికి వెళ్లారని సమాచారం. ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో కేంద్రం స్పందించింది. ఈ వ్యవహారాన్ని దిల్లీ, మాస్కోలోని రష్యా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.
ఆ పరిణామం గేమ్ ఛేంజర్!
గతేడాది రష్యాలో పర్యటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఈ పరిస్థితి గురించి పుతిన్తో ప్రధానంగా చర్చించారు. ఆ సమయంలో ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఘర్షణ పూరిత భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో మాస్కోలో పర్యటించి, పుతిన్తో వార్షిక శిఖరాగ్ర చర్చలు మోదీ జరపడం చరిత్రాత్మకమని రష్యా దౌత్యవేత్త రోమన్ బాబుష్కిన్ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామం గేమ్ ఛేంజర్ అని చెప్పారు.
మోదీ పర్యటనను యావత్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా గమనించిందన్న ఆయన, ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య విస్తరణ, స్థానిక కరెన్సీలో చెల్లింపులపై ఇరువురు నేతలు ప్రధానంగా చర్చలు జరిపారన్నారు. తమ సైన్యంలో పనిచేస్తున్న భారతీయులను వెనక్కి పంపించే అంశంపై ఇరు దేశాలు ఒకేలా ఆలోచిస్తున్నాయని అన్నారు. దీనికి త్వరలోనే పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
45 మంది విముక్తి
అయితే మోదీ పర్యటన తర్వాత అక్కడి సైన్యం 45 మంది భారతీయులకు యుద్ధభూమిని నుంచి విముక్తి కలిగించింది. ఈ విషయాన్ని విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ అప్పట్లో వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం యుద్ధక్షేత్రంలో ఉన్న మరో 50 మందిని కూడా రక్షించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. గతంలో ఇరు దేశాధినేతలు మోదీ, పుతిన్ భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పింది. ప్రధాని రష్యా పర్యటన సత్ఫలితాలు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది.
