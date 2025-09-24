ఇకపై ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉద్యోగాలు ఈజీ- IIT మద్రాస్ కొత్త వెబ్సైట్!
వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో శిక్షణ, ఉపాధి పొందేందుకు సహాయం!
Published : September 24, 2025 at 11:35 AM IST
IIT Madras Website For Engineering Graduates : ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి, వారికి ఉపాధి పొందేందు సహాయపడటానికి ఐఐటీ మద్రాస్ కొత్త వెబ్సైట్ ప్రారంభించింది. అంతర్జాతీయ కంపెనీల్లో విద్యార్థులకు ఉపాధి కల్పించడానికి దాని ద్వారా ఆన్లైన్లో శిక్షణ ఇస్తుంది. పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఉద్యోగాల కోసం నియామకం చేసే కంపెనీలు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులను సులభంగా ఎంపిక చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
అందుకోసం సెప్టెంబర్ 21న ఐఐటీ మద్రాస్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమక్షంలో మూడు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి. వీటిలో ముఖ్యమైనది ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు శిక్షణ, నైపుణ్యాలు అందించడం. ఇప్పుడు ఆ అవగాహన ఒప్పందాల గురించి ఐఐటీ మద్రాస్ డైరెక్టర్ కామకోటి ఈటీవీ భారత్కు వెల్లడించారు. "కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సమక్షంలో ఐఐటీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మూడు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ (NIPTA)పై అవగాహన ఒప్పందం" అని తెలిపారు.
విద్యార్థులు చదువు పూర్తి చేసిన తర్వాత పని లేదా ఇంటర్న్షిప్ కోసం వెళ్లినప్పుడు, ఎవరిని నియమించుకోవాలో ఎంచుకోవడంలో కంపెనీలు సమస్యలను ఎదుర్కొంటాయని చెప్పారు. "చాలా కంపెనీలు నియామకానికి ముందు అనేక పరీక్షలు నిర్వహిస్తాయి. కానీ చాలా కంపెనీలు అలా చేయవు. అందువల్ల, అటువంటి వాతావరణంలో, ఉద్యోగాల కోసం వ్యక్తులను ఎంపిక చేసుకోవడంలో కంపెనీలకు సహాయపడటానికి నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ (NIPTA) అనే వెబ్సైట్ ప్రారంభమైంది" అని తెలిపారు.
విద్యార్థులకు మార్కుల సర్టిఫికెట్లు!
ఆ తర్వాత వెబ్సైట్ గురించి కామకోటి వివరించారు. "ఈ పోర్టల్లో విద్యార్థులు తమను తాము నమోదు చేసుకుంటే, వారికి సంబంధిత శిక్షణ, కమ్యూనికేషన్ శిక్షణ మొదలైన వాటిని అందిస్తాం. ఇందులో విద్యార్థుల సామర్థ్యాలను తెలుసుకోవడానికి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తాం. విద్యార్థులు పొందిన మార్కులను మేం పోర్టల్లో ఉంచుతాం. అక్కడి నుంచి కంపెనీలు విద్యార్థులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం, విద్యార్థులకు మార్కుల సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇస్తాం" అని కామకోటి తెలిపారు.
పట్టణ, గ్రామీణ విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి ఆ పోర్టల్ను సృష్టించామాని చెప్పారు. శిక్షణ కోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎటువంటి రుసుము వసూలు చేయమని తెలిపారు. ఆన్లైన్ పరీక్షకు మాత్రమే చెల్లించాలని అన్నారు. "ఐఐటీలో మెడికల్ ఫిజిక్స్ అనే విభాగాన్ని సృష్టించాం. వైద్యంలో ఉపయోగించే అన్ని పరీక్షలు టెక్నాలజీ ఆధారితమైనవి. అందువల్ల, ఇంజినీరింగ్ చదివిన వారు కూడా వైద్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. MD, MS, DM మొదలైన ప్రత్యేక వైద్య కోర్సులను అభ్యసించే వైద్యులు కూడా ఐఐటీ మద్రాస్ నుంచి డాక్టరల్ డిగ్రీ కోసం పొందవచ్చు. వైద్యంలో చేసే అన్ని పరీక్షలలో సాంకేతికత ఉంటుంది" అని చెప్పారు.
వారి కోసం మరో పోర్టల్!
"కొత్త ఆవిష్కరణలు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నాయి. ఆ ఆవిష్కరణలను ఉత్పత్తులుగా మార్చడానికి ఎవరూ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు రారు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చేవారు ఏ టెక్నాలజీలో పెట్టుబడి పెట్టాలో సలహా ఇవ్వడానికి మేం డేటా పోర్టల్ను రూపొందించబోతున్నాం. ఈ పోర్టల్లో, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో కొత్త ఆవిష్కరణలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా, అన్ని సమాచారం ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటుంది. పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం కోసం మేం ఇప్పటికే వెబ్సైట్ను సృష్టించాం. అఖిల భారత స్థాయిలో దాన్ని రూపొందించాం" అని అన్నారు.