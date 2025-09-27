ETV Bharat / bharat

మలం నుంచీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి- భారత్‌లోనే తొలిసారిగా అక్కడ ప్లాంట్- హైదరాబాద్‌కు ఛాన్స్ మిస్ !

మానవ మలం నుంచీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి- దేశంలోనే తొలిసారిగా కేరళలో ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ ప్లాంట్-‘గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారం

Electricity From Human Waste Indias First Plant
Electricity From Human Waste Indias First Plant (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 3:24 PM IST

Electricity From Human Waste Indias First Plant : నీరు, బొగ్గు నుంచి విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తారని మనకు తెలుసు. ఈ మధ్యకాలంలో చెత్త నుంచి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేస్తున్నారు. పవన విద్యుత్, సౌర విద్యుత్, అణు విద్యుత్ కూడా మనకు సుపరిచితం. అయితే భారత్‌లోనే తొలిసారిగా మానవ మలం నుంచి విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్‌‌ కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురంలో ఏర్పాటు కాబోతోంది. గత బుధవారం రోజు (సెప్టెంబరు 24న) తిరువనంతపురం పరిధిలోని ముట్టథార గ్రామంలో ఈ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులకు రాష్ట్ర మంత్రి ఎంబీ రాజేశ్ శ్రీకారం చుట్టారు. అమెరికాకు చెందిన అపర కుబేరుడు, మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్‌గేట్స్‌కు చెందిన ‘గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారంతో రూ.36 కోట్ల ఖర్చుతో ఈ ప్లాంటును నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది ? దీని కెపాసిటీ ఎంత ? మలాన్ని విద్యుత్‌గా ఎలా మారుస్తారు ? ఈ విశిష్టమైన ప్రాజెక్టు హైదరాబాద్​కు రాకుండా ఎలా మిస్ అయ్యింది? ఈ కథనంలో చూద్దాం.

తొలుత హైదరాబాద్ పేరు పరిశీలన
మానవ మలాన్ని విద్యుత్‌గా మార్చేందుకు ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ అనే సాంకేతిక వ్యవస్థను వినియోగిస్తున్నారు. దీన్ని అమెరికాకు చెందిన జానిక్కీ బయోఎనర్జీ కంపెనీ ఆవిష్కరించింది. గేట్స్ ఫౌండేషన్ నిధులతో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. అత్యధిక జనాభాకు నెలవైన భారత్‌లో ఈ టెక్నాలజీని వినియోగంలోకి తేవాలని గేట్స్ ఫౌండేషన్ భావించింది. ఇందుకోసం తొలుత హైదరాబాద్ నగరం పేరును పరిశీలించింది. అయితే కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపి ఈ కీలకమైన ప్రాజెక్టును దక్కించుకుంది. ఈక్రమంలో ఎదురైన అన్ని అవాంతరాలను అధిగమించింది.

ఆ ప్లాంటు ఏర్పాటు, నిర్వహణకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. కేరళ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర సర్కారు చేపట్టిన సుచిత్వ మిషన్, గేట్స్ ఫౌండేషన్‌ సహకారంతో నడుస్తున్న వాష్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ పరస్పర సంప్రదింపులు ఫలించాయి. వెరసి, తిరువనంతపురం పరిధిలోని ముట్టథార గ్రామంలో ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు పనులు మొదలయ్యాయి. వచ్చే సంవత్సరం (2026) మార్చికల్లా ఈ ప్లాంట్‌లో మలం నుంచి విద్యుత్‌‌ను ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే, తదుపరిగా భారత్‌లో ఈ తరహా విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు బాటలు పడతాయి.

ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ ప్లాంట్‌‌లో ఏం చేస్తారు?
కేరళ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద మురుగు పారుదల వ్యవస్థ తిరువనంతపురం నగరంలో ఉంది. ఈ నగరంలోని ముట్టథార గ్రామంలో మురుగు నీటిని శుద్ధి చేసి ప్లాంటు ఇప్పటికే ఉంది. నగరంలోని ఇళ్లు, పరిశ్రమల నుంచి ఈ ప్లాంటులోకి ప్రతిరోజు 10.7 కోట్ల లీటర్ల మురుగు నీరు వస్తుంది. తిరువనంతపురంలో మురుగు పారుదల వ్యవస్థ నిర్వహణ కోసం ప్రస్తుతం నగరంలో దాదాపు 12 పంప్ హౌస్‌లు ఉన్నాయి. వీటిని కేరళ రాష్ట్ర జల ప్రాధికార సంస్థ నిర్వహిస్తోంది. నగరంలోని అన్ని ఏరియాల్లో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంకుల నుంచి మలాన్ని సేకరించే బాధ్యతలను కూడా ఆ సంస్థే నిర్వర్తిస్తోంది.

ముట్టథార గ్రామంలోని మురుగు నీటి శుద్ధి ప్లాంటుకు ప్రతిరోజు 90 నుంచి 100 ట్రక్కుల మానవ మలాన్ని కేరళ జల ప్రాధికార సంస్థ డెలివరీ చేస్తోంది. ఈ కారణం వల్లే ముట్టథార గ్రామంలో ‘ఓమ్నీ ప్రాసెసర్’ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక్కడి మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్‌కు వచ్చే మానవ మలాన్ని ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ ప్లాంట్‌కు అందించనున్నారు. దాన్ని వివిధ దశల్లో ప్రాసెసింగ్ చేసి విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. తొలుత మలాన్ని ఘన వ్యర్ధంగా మారుస్తారు. అనంతరం దాన్ని వినియోగించి విద్యుత్‌‌ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. తొలి విడతలో ముట్టథార గ్రామంలోని మురుగు నీటి శుద్ధి ప్లాంటు నిర్వహణకు అవసరమైన మొత్తం విద్యుత్‌ను ‘ఓమ్నీ ప్రాసెసర్’ ప్లాంట్‌ అందించగలదని అధికార వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఇలాంటి ప్రాజెక్టును పొందిన తొలి రాష్ట్రం మాదే : ఎంబీ రాజేశ్, కేరళ రాష్ట్ర మంత్రి
"మలం నుంచి విద్యుత్‌ను తయారు చేసే టెక్నాలజీతో కూడిన ఈ విశిష్టమైన ప్రాజెక్టును కేరళ రాష్ట్రం సాధించుకుంది. దీనికి గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఆర్థిక, సాంకేతిక సహకారాన్ని అందిస్తుంది. ముట్టథార గ్రామంలో ఓమ్నీ ప్రాసెసర్ ప్లాంటును ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇందులోనే మానవ మలాన్ని విద్యుత్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. దేశంలో ఈ తరహా వినూత్న ప్రాజెక్టును పొందిన తొలి రాష్ట్రం మాదే" అని కేరళ రాష్ట్ర స్థానిక స్వయంపాలన శాఖ మంత్రి ఎంబీ రాజేశ్ ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు.

