ETV Bharat / bharat

ఉదయం 4 గంటలకు లేచి- 36సెకండ్లలో 2 ఓట్లు తొలగించి పడుకోండి : ఈసీపై రాహుల్ గాంధీ కామెంట్స్

ఎన్నికల సంఘంపై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఎన్నికల కాపలదారులుగా ఉంటుందని వెల్లడి

Rahul Gandhi on EC Vote Chori
Rahul Gandhi on EC Vote Chori (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi on EC Vote Chori : ఓట్ల చోరీ అంశంలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌గాంధీ భారత ఎన్నికల సంఘంపై దాడిని మరింత పెంచారు. ఈసీని ఎన్నికల కాపలాదారునిగా అభివర్ణించారు. తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి ఓట్లచోరీకి పాల్పడుతున్నారని, దొంగలను రక్షిస్తుందని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి 36సెకండ్ల నిడివి కలిగిన వీడియోను రాహుల్‌ పంచుకున్నారు.

ఓట్లను చోరీకి పాల్పడుతున్న వారు తెల్లవారుజామున 4గంటలకు నిద్రలేచి, 36సెకండ్లలో ఇద్దరు ఓటర్లను తొలగించిన తర్వాత మళ్లీ నిద్రకు ఉపక్రమిస్తున్నారని రాహుల్‌ ఎద్దేవా చేశారు. వారిని ఓ క్రమపద్ధతిలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ కాపాడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్నికలసంఘం ఓట్లచోరీకి పాల్పడినవారిని కాపాడటం ఆపాలని, ఓట్లచోరీపై దర్యాప్తు చేస్తున్న కర్ణాటక సీఐడీ కోరిన సమాచారాన్ని వారంలోపు అందించాలని శుక్రవారం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రాహుల్‌గాంధీ డిమాండ్‌ చేశారు

రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న ఆరోపణలపై పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తీవ్రంగా విమర్శించారు. 'రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ వరుసగా ఎన్నికల్లో ఓడిపోయింది. దీనిని రాహుల్ గాంధీ అంగీకరించాలి. యువత ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మద్దతు ఇస్తోంది. ఎన్నికల్లో వరుస పరాజయాల తర్వాత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థనే రాహుల్ దూషిస్తున్నారు. దేశం రాహుల్ గాంధీని నమ్మదు. పేదలు, రైతులు, సామాన్యులు ప్రధాని మోదీని తమ నాయకుడిగా చూస్తున్నారు. ఓటమి తర్వాత తన బలహీనతలు దాచుకోవడానికి రాహుల్ వ్యవస్థపై నిందలు వేస్తే, దేశం దానిని అంగీకరించదు. మోదీ నాయకత్వంలో భారత్ అభివృద్ధి చెందుతోంది. రాహుల్ గాంధీ వంటి వారు భారత్‌ను ముందుకు నడిపిస్తున్న ఇంజన్‌ను ఆపాలని చూస్తున్నారు అని కిరణ్ రిజిజు ఎద్దేవా చేశారు.

రాహుల్‌ గాంధీ గురువారం ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ద్వారా వ్యవస్థీకృతంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో తమ ఇష్టానుసారం ఓటర్ల జాబితాల్లో మార్పులు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కర్ణాటకలోని అలంద్, మహారాష్ట్రలోని రజోరా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలే దీనికి ఉదాహరణ అని తెలిపారు. బయటి రాష్ట్రాల ఫోన్లను ఉపయోగించి అలంద్‌లో 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో అగంతకులు 6,018 ఓట్లను తొలగిస్తే, అదే విధానంలో మహారాష్ట్రలోని రజోరా నియోజకవర్గంలో 6,850 మంది కొత్త ఓటర్లను చేర్చారని వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో పలువురి పేర్లు, వారికి సంబంధించిన వివరాలను ఆయన మీడియా ముందు వెల్లడించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON EC VOTE CHORIRAHUL GANDHI VS BJPRAHUL GANDHI ON BJPRAHUL GANDHI ON EC VOTE CHORI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.