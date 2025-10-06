బురఖా ధరించే ఓటర్లపై ఈసీ కీలక నిర్ణయం- 40సేవలతో కొత్త యాప్ లాంఛ్
Published : October 6, 2025 at 8:25 PM IST
Bihar Election 2025 : బిహార్ ఎన్నికల వేళ ఎన్నికల సంఘం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని సేవలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చేలా సింగిల్ యాప్ను తీసుకువచ్చింది ఈసీ. వన్ స్టాప్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ ఈసీఐ నెట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ప్రస్తుతం వివిధ యాప్లు, వెబ్సైట్లో అందిస్తున్న దాదాపు 40 సేవలను ఈ యాప్ కిందకు తీసుకువచ్చినట్లు పేర్కొంది. ఫలితంగా ఓటర్లు అనేక యాప్లు, వెబ్సైట్లు ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం తప్పుతుందని తెలిపింది. ఇందులో పేర్లు తనిఖీ, డిజిటల్ ఫోటో ఓటర్ స్లిప్ డౌన్లోడ్, ఫిర్యాదులు, ఓటింగ్ శాతం, ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చని వివరించింది.
బురఖా ధరించి వచ్చే ఓటర్లపైనా ఎన్నికల సంఘం దృష్టి సారించింది. త్వరలో జరిగే బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బురఖా ధరించిన ఓటర్లను తనిఖీ చేసేందుకు అంగన్వాడీ వర్కర్లను వినియోగించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఓటర్లను గుర్తించి పోలింగ్ బూత్లోకి అనుమతించేందుకు స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయని, వాటిని కచ్చితంగా పాటించాలని కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జ్ఞానేశ్ కుమార్ చెప్పారు. బురఖా ధరించిన మహిళల ముఖాలను ఓటర్ కార్డులతో పోల్చి చూడాలని బీజేపీ ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేసింది.
Entire Election Machinery - Just a Call Away#BiharElections2025 #ECINet pic.twitter.com/8ysSnOP6Ib— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద మొబైల్ డిపాజిట్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు
మరోవైపు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద మొబైల్ డిపాజిట్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొబైల్ వినియోగం పెరిగిపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయని, ఈ క్రమంలోనే ఓటర్లకు ఊరటనిచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. మొబైల్ ఫోన్లను మాత్రమే పోలింగ్ స్టేషన్కు 100 మీటర్ల వరకు అనుమతి ఉంటుందని, అది కూడా ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ చేయాలని సూచించారు. పోలింగ్ స్టేషన్ లోపలికి మొబైల్ ఫోన్లు అనుమతి లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. జ్యూట్ బ్యాగులు లాంటి ఇతర చిన్న కవర్లను కూడా ఈ డిపాజిట్ కౌంటర్ల వరకు తీసుకెళ్లవచ్చని తెలిపారు. బిహార్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన అనంతరం మాట్లాడిన కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఈ నిర్ణయాలు వెల్లడించారు.
సీసీటీవీ ఫుటేజీని కేవలం హైకోర్టులకు మాత్రమే
పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉండే సీసీటీవీ ఫుటేజీని కేవలం హైకోర్టులతో మాత్రమే పంచుకుంటామని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఇలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డులను బహిర్గతం చేయడం వల్ల ఓటర్ల గోప్యతకు భంగం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడింది. ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి ప్రకారం జరిగే వెబ్కాస్టింగ్ ఫుటేజీని రాజకీయ పార్టీలకు ఇవ్వబోమని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. ఏదైనా కచ్చితమైన పోలింగ్కు సంబంధించి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైన క్రమంలోనే ఫుటేజీని ఇస్తామని చెప్పారు. ఓటు వేసిని వారి వివరాలు ఉండే ఫారమ్ 17ఏను కోర్టులతో తప్ప మరేవరితోనూ పంచుకోబోమని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ఈవీఎంలలో పొందుపరిచే బ్యాలెట్ పేపర్లలో అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలను ఉంచనున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. ఫలితంగా అభ్యర్థులను ఓటర్లు తేలికగా గుర్తు పట్టేందుకు వీలుంటుందని, ఇంకా సీరియల్ నంబర్ కూడా పెద్దగా కనిపించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వివరించింది.
🗓️#SCHEDULE for the GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR 2025 - Two Phases— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
Details 👇#Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/ZeTBbpX32O
రెండు దశల్లో బిహార్ ఎన్నికలు
అంతకుముందే బిహార్లో రెండు విడతల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు ఈసీ ప్రకటించింది. నవంబర్ 6, నవంబర్ 11న ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరగనుండగా, నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఈ ఎన్నికలను ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తామని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 90 వేల పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తామని, 7.43 కోట్ల మంది ఓటు వేయనున్నారని తెలిపారు. ఓటర్లలో 3.92 కోట్ల మంది పురుషులు, 3.50 కోట్ల మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు.