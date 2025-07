ETV Bharat / bharat

ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక- రిటర్నింగ్ అధికారిగా రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్‌ - VICE PRESIDENT ELECTION PROCESS

Vice President Election Process ( ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 25, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 11:31 AM IST 1 Min Read

Vice President Election Process : నూతన ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు ఎన్నికల సంఘం, తాజాగా రిటర్నింగ్ అధికారిగా రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్‌ పీసీ మోదీని నియమించింది. ఆరోగ్య సమస్యలను పేర్కొంటూ సోమవారం సాయంత్రం పదవికి జగదీప్ ధన్​ఖడ్​ ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేయడంతో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక అనివార్యమైంది.

అయితే న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖతో సంప్రదించి, రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ సమ్మతితో 2025 ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు మోదీని రిటర్నింగ్ అధికారిగా నియమించినట్లు ఎన్నికల కమిషన్ తెలిపింది. రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ జాయింట్ సెక్రటరీ గరిమా జైన్, సెక్రటేరియట్ డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్‌లను సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులుగా నియమించినట్లు వెల్లడించింది.

