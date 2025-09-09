వాళ్లది ఎంత గొప్ప మనసు- వరద బాధితులకు విరాళంగా బంగారం, వెండి నగలు
పంజాబ్ వరద బాధితుల కోసం విరాళాలు- చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు సాయం
Published : September 9, 2025 at 5:20 PM IST
Old Women Donate Gold Flood Victims : ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. ముఖ్యంగా పంజాబ్లో 37 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన భారీ వరదలు కారణంగా 40మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. లక్షల హెక్టార్లలో పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. ఈ వరదలు కారణంగా దాదాపు రెండు వేల గ్రామాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే వరద బాధితులను ఆదుకునేందుకు చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాలతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకు వచ్చాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు తమకు శక్తి మేరకు సాయం అందిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వరద బాధితుల కోసం ఓ గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది మహిళలు ఏకంగా బంగారం, వెండినే విరాళంగా ఇచ్చారు. మరోవైపు నాలుగో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థిని కూడా తన పిగ్గీ బ్యాంక్లో దాచుకున్న డబ్బును మొత్తం విరాళంగా ఇచ్చేసింది.
హరియాణా నుహ్ జిల్లాలోని మేవాట్ ప్రాంతానికి చెందిన గ్రామస్థులు, పంజాబ్ వరద బాధితులకు సాయం చేయాలని అనుకున్నారు. అందుకోసం గత ఐదు రోజులుగా విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు. దుప్పట్లు, పొడి రొట్టెలు అలా గ్రామస్థులకు తోచినంత సాయంగా పంపారు. ఇప్పటి వరకు 250కి పైగా ట్రక్కుల్లో ఇప్పటివరకు మానవతాసాయాన్ని అందజేశారు. అందులో భాగంగా తలక్పురి గ్రామానికి చెందిన 75 ఏళ్ల రహీమి అనే వృద్ధురాలు తన వెండి గాజులను విరాళంగా ఇచ్చింది. వాటిని ఓ పేద అమ్మాయి పెళ్లికి ఇవ్వాలని అనుకున్నట్లు రహీమి తెలిపింది. కానీ ఇప్పుడు పంజాబ్ ప్రజలకు అవసరం అనిపించి ఇచ్చేశా అని చెప్పింది.
రహీమితో సహా సోహ్నా బ్లాక్లోని నుహ్ గ్రామానికి చెందిన 70 నుంచి 80 ఏళ్ల వయసు గల మహిళలు కలిసి రూ.5 లక్షల విలువైన సుమారు 2 కిలోల వెండి, 20 గ్రాముల బంగారాన్ని విరాళంగా అందించారు. గ్రామస్థుల ప్రయత్నాలను నుహ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అకిల్ పిలానీ ప్రశంసించారు. యువకులు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారని, అందరూ వారికి తోచిన సాయం చేస్తున్నారని అన్నారు. ఈ మానవతా సహాయం తరలింపులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
చిన్నారి సాయంతో భావోద్వేగం
ఉత్తరాఖండ్లోని ఖాన్పుర్కు ఎమ్మెల్యే ఉమేశ్ కుమార్ కూడా ఇంటింటి వెళ్లి పంజాబ్ వరద బాధితుల కోసం విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నాలుగో తరగతి చదువుతున్న సహదీప్ అనే చిన్నారి చేసిన సాయం అందరినీ భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. సహదీప్ గత మూడు సంవత్సరాలుగా సైకిల్ కొనుగోలు చేయడానికి డబ్బులు దాచుకుంటోంది. కానీ ఎమ్మెల్యే పంజాబ్ వరద బాధితుల సహాయం కోసం గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు, ఆ చిన్నారి దాచుకున్న నగదును మొత్తం తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసింది. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారు కంటతడి పెట్టారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాలలో వేగంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ సహదీప్ కౌర్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. నాలుగో తరగతిలో చదువుతున్న ఒక చిన్నారి హృదయం ఎంతటి మానవత్వం నిండిపోయిందో ఇక్కడ స్పష్టమైందంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
