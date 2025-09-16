ఛార్జింగ్ పెట్టిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలో మంటలు- వృద్ధ దంపతుల సజీవ దహనం
ఛార్జింగ్ పెడుతున్న క్రమంలో షార్ట్ సర్క్యూట్
Published : September 16, 2025 at 5:58 PM IST
E Scooter Fire while charging : ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీలో మంటలు చెలరేగి ఓ వృద్ధ జంట సజీవ దహనమైంది. ఛార్జింగ్ పెడుతున్న క్రమంలో షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. భర్త అక్కడిక్కడే మరణించగా, భార్య ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది. ఈ ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో మంగళవారం ఉదయం జరిగింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం
జగదీశ్పురా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లక్ష్మీనగర్కు చెందిన ప్రమోద్ అగర్వాల్ ఇంటికి సమీపంలోనే వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇంట్లో అతడితో పాటు తండ్రి భగవతి ప్రసాద్ (95), తల్లి ఊర్మిలా దేవి (85), భార్య, కూతురు ఉంటున్నారు. అయితే, రోజులానే ఇంట్లోనే తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీకి ఛార్జింగ్ పెట్టాడు ప్రమోద్. సోమవారం రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టిన అతడు ఇంట్లోని తొలి అంతస్థుకు వెళ్లి భార్యతో కలిసి పడుకున్నాడు. అతడి తండ్రి భగవతి ప్రసాద్, తల్లి ఉర్మిలా దేవితో పాటు కుమార్తె కకుల్ ముగ్గురు కలిసి మరో గదిలో నిద్రపోయారు. అయితే, తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంతో బైక్లో మంటలు చెలరేగాయి. కొద్ది సమయంలోనే ఈ మంటలు ఇంటి మొత్తానికి వ్యాపించాయి. దీంతో భగవతి, ఉర్మిలాతో పాటు కకుల్ మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కకుల్ అరుపులు విన్న తండ్రి ప్రమోద్ కిందకు వచ్చి చూసేసరికి మంటల్లో చిక్కుకుని భగవతి ప్రసాద్ చనిపోయారు. తల్లి ఉర్మిలా దేవిని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆమె కూడా మరణించింది.
"నా కూతురు అరుపులు విని నేను లేచాను. వెంటనే నా తల్లిదండ్రుల రూమ్ వెళ్లి చూడగా వారు మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. నేను గట్టిగా అరవడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి సాయం చేశారు. అనంతరం ఇద్దరిని మంటల్లో నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చాం. అప్పటికా నా తండ్రి సజీవ దహనం అయ్యారు. అమ్మ ఊపిరి తీసుకుంటడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించాం. కానీ, అమ్మ కూడా చికిత్స పొందతూ మరణించింది."
--ప్రమోద్, మృతుల కుమారుడు
ఈ బైక్లో మంటలు చెలరేగి తండ్రీకూతురు మృతి
అంతకుముందు ఇలాంటి ఘటనే తమిళనాడులోని వెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది. ఈ-బైక్కు ఛార్జింగ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగి తండ్రీకూతురు మృతి చెందారు. మంటల్లో వెలువడిన పొగ కారణంగా ఊపిరాడక దొరై వర్మ(49), ఆయన కుమార్తె మోహన ప్రీతి(13) మరణించారు. చిన్న అల్లాపురమ్లో వీడియోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్న వర్మ, ఓ సంస్థకు చెందిన ఈ-స్కూటర్ను కొనుగోలు చేశారు. ఇంటికి తీసుకెళ్లి శనివారం రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టి పడుకోగా, ద్విచక్రవాహనంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. దాంతో వెలువడిన పొగ కాసేపట్లోనే ఇళ్లు మొత్తం వ్యాపించింది. బైక్లో మంటలు రావటం, పొగ కారణంగా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చే వీలులేకుండా పోవడంతో ఇద్దరు అక్కడిక్కడే చనిపోయారు. మంటలు, పొగను గమనించిన చుట్టుపక్కల వారు వెంటనే అగ్నిమాపక, పోలీసు సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అధికారులు, ఇరువురి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.